Tenis stołowy. Triumf Bartosza Gałamagi

W Fabryce Energii rozegrano 233 turniej FETS i czwarty pn. "Bodyguarding", a w turnieju udział wzięło 35 zawodników.

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Zawody wygrał Bartosz Gałamaga, który niespodziewanie pokonał w finale Michała Szymańskiego. Trzeci był Andrzej Mozol, a tuż za podium uplasował się Łukasz Jabłoński.

Już 19 lipca odbędzie się 234 turniej FETS. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze niedzielę w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Zapisy przyjmowane są do soboty do godz. 19.

czasnarozrywke.pl->tenis stołowy. ©℗ (PR)

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