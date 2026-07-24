Tenis stołowy. Puchar Lata w Kłodawie [GALERIA]

W Kłodawie rozegrano turniej tenisa stołowego o Puchar Lata, w którym uczestniczyło ponad 90 zawodników, w tym wielu z województwa zachodniopomorskiego.

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Zawody odbyły się w grze pojedynczej i deblowej. Po raz pierwszy w historii rozegrano gry deblowe, w których wystartowało 27 par.

Wyniki:

Open: 1. Bogusław Koszyk (KS Kłodawka), 2. Przemysław Kościelniak (STS Wulmar Słubice), 3. Antoni Kowalczyk (Gorzovia Gorzów Wielkopolski), 4. Dawid Kosiński (Griffin's-Spin Szczecin).

IV liga: 1. Janusz Żukowski (Energetyk Gryfino), 2. Waldemar Żelazek (ZTTS Złocieniec), 3. Julia Tryhub (Mewa Resko), 4. Dariusz Znajewski (Mewa Resko).

V liga/amator: 1. Mateusz Bogdanowicz (Budowlani Lubsko), 2. Agnieszka Bakusiewicz (Spartakus Otyń), 3. Przemysław Miszczuk (KS Kłodawka), 4. Sebastian Kijak (Mewa Resko).

Dzieci: 1. Szymon Walachowski (KTS Wijewo), 2. Niklas Chmiel (TTV Eisenhüttenstadt), 3. Wiktor Piotrowski (KTS Wijewo), 4. Justyna Zawadzka (KS Kłodawka).

Debel: 1. Dawid Kosiński/Patryk Stanisławczyk, 2. Artur Sawoch/Antoni Kowalczyk, 3. Julia Zornig/Jakub Zornig.

Turniej zorganizowały kluby KS Kłodawka i STS Wulmar Słubice.

Sponsorem turnieju była firma Auto Serwis Wulmar Marciniak.

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W sierpniu rozegrany zostanie w Stepnicy - XVIII Nocny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Andrzeja Wyganowskiego.

Celem imprezy jest popularyzacja gry w tenisa stołowego, integracja środowiska sportowego oraz wyłonienie najlepszych tenisistów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Turniej rozgrywany będzie systemem grupowo-pucharowym, a każdy mecz rozegrany zostanie do trzech wygranych setów. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek lub grę do dwóch wygranych setów. Finał będzie zamknięty, z grą o trzecie miejsce z lewej strony.

Kategorie wiekowe: Open, Masters (powyżej 45 lat - rocznik 1980 i starsi).

Wpisowe do turnieju wynosi 40 zł. Dla wszystkich uczestników przygotowana będzie woda i słodki poczęstunek.



Start turnieju - 7 sierpnia o godz. 21. Miejsce: Hala widowiskowo-sportowa przy ulicy Krzywoustego 1.

Zapisy do turnieju przyjmowane są do 5 sierpnia do godz. 20 - Karol Kania tel. 608502252.

Za zajęcie miejsc I-VI w każdej kategorii rozdane zostaną nagrody w postaci bonów do sklepu Modest, miejsca I-IV otrzymają puchary. Nagrodą za wygranie turnieju pocieszenia będzie puchar. Wśród uczestników, którzy wytrwają do końca, zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe i upominki.

Organizatorem turnieju jest klub Zalew Stepnica.

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W Fabryce Energii rozegrano 234 turniej FETS i piąty pn. "Bodyguarding", a w turnieju udział wzięło 31 zawodników.

Zawody wygrał Michał Szymański, drugi był Adrian Rowiński, a trzeci Łukasz Zięcina. Tuż za podium uplasował się Michał Kurek.

Już 26 lipca odbędzie się 235 turniej FETS. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze niedzielę w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Zapisy przyjmowane są do soboty do godz. 19.

czasnarozrywke.pl->tenis stołowy. ©℗ (PR)

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