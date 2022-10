Tenis stołowy. WTK w Świdwinie

W minioną niedzielę 2. października odbył się w Świdwinie, I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny o awans do 1. Grand Prix Polski Kadetów, które odbędzie się 7-9 października w Krakowie. Do turnieju zgłosiło się 13 zawodniczek oraz 30-stu zawodników, a już wcześniej, prawo startu w zawodach wywalczył sobie Konrad Pyra (KS Darz Bór Karnieszewice), posiadający limit PZTS. Wśród kadetek zwyciężyła Judyta Chodyniecka (Zalew Stepnica), w finale pokonując Zuzannę Kmiecik (Griffin's Spin), a trzecia była Darina Pavelko (Chrobry Międzyzdroje). Wśród kadetów najlepszy był Łukasz Koper (KTS Koszalin Koszalinianin), drugi Nikodem Czarnof (Zalew Stepnica), a trzecie miejsce zajął Cyprian Marczak (KTS Koszalin Koszalinianin). Na turniej do Krakowa pojadą tylko zwycięzcy kwalifikacji, którzy zajęli pierwsze miejsce.

- Judyta Chodyniecka i Zuzanna Kmiecik są to wyróżniające się zawodniczki w tym przedziale wiekowym, zaś wśród kadetów na podobnym poziomie gra czterech zawodników. Poza podium znalazł się jeszcze Karol Sukurenko - podsumował wyniki w Świdwinie Rafał Buczek, grający trener klubu Top-Spin Szczecin.

###

Od 30. września do 2. października odbyło się w Gliwicach, 1. Grand Prix Polski Juniorów w tenisie stołowym. Konrad Lisek (Visonex Top Wierzbięcin) i Konrad Pyra (Darz Bór Karnieszewice) zajęli miejsce 57-64, zaś wychowanek Chrobrego Międzyzdroje - Michał Wandachowicz, obecnie reprezentujący klub UKS Dojlidy Białystok, zajął miejsce 13-16. Wśród juniorek Wiktoria Hałabaty (Chrobry Międzyzdroje) zajęła miejsce 57-64.

- Gra w juniorach to już poziom zaawansowany. Przed Konradem Pyrą jest jeszcze dużo pracy. Wyniki naszych zawodników odzwierciedlają nasze miejsce na arenie ogólnopolskiej. Musimy dalej budować naszą młodzież i tylko praca w ośrodkach oraz regularny udział w takich turniejach, może doprowadzić do poprawy wyników - opisał GPP w Gliwicach R. Buczek.

###

W dniach od 30. września do 2. października odbyło się w Sępólnie Krajeńskim, 1. Grand Prix Polski Żaków w tenisie stołowym. Dagmara Tutak (Chrobry Międzyzdroje) zajęła miejsce 25-32, a Dorota Plonder (Sucha Koszalińska) miejsce 41-48. Wśród żaków Wojciech Celoch (Chrobry Międzyzdroje) był na pozycji 33-40. W zawodach wystąpiły również: Joanna Marcinkiewicz i Barbara Kossowska (obie Perła Połczyn-Zdrój) oraz Hanna Jelonek i Martyna Makowczyńska (obie Chrobry Międzyzdroje), które do turniej głównego dostały się przez eliminacje.

- Miejsca naszych żaków i żaczek na miarę umiejętności i oczekiwań. Trzeba pochwalić dziewczyny, które wzięły udział w eliminacjach i wszystkie cztery dostały się do turnieju głównego, w którym zajęły odległe miejsca – podsumował GPP w Sępólnie Krajeńskim R. Buczek.

###

W miniony weekend grała II liga tenisa stołowego grupy północnej. Trzynastka Szczecin pokonała KTS Kołobrzeg 6:4 i jest to bardzo ważne zwycięstwo tej drużyny w kontekście walki o utrzymanie. W tym meczu bardzo ważne okazały się obie partie deblowe, wygrane przez gospodarzy. Punkty dla trzynastki zdobywali: Paweł Kociuba (2.5), Marcin Kociuba (2.5), Adam Kukkuk (0.5) i Maciej Węgorowski (0.5).

###

W miniony weekend grały również niższe ligi w naszym województwie: III, IV i V. Wyniki III liga: Zalew I Stepnica - Victoria Chojna 12:6, Griffin’s Spin II Szczecin - UKS Champion TP Myśliwiec 12:6, STS Dębno I - Trzynastka II Szczecin 13:5, Koszalinianin I - STLA Szczecinek 8:10, Koszalinianin II - ATS I Stargard 15:3, Technik I Świdwin - LUKS Gryfice 14:4, IV liga: UKS TEAM TENIS 2005 Białogard - KTS II Kołobrzeg 16:2, Technik II Świdwin - STS Czapla Czaplinek 7:11, UKS Czarni Pieszcz - ZTTS Złocieniec 8:10, Zalew II Stepnica - SALOS Szczecin 5:13, Griffin's Spin III Szczecin - ATS II Stargard 9:9, Mewa Resko - Flota Świnoujście 12:6. V liga: Gryf I Szczecinek - STS Połczyn Zdrój 16:2, Gryf II Szczecinek - UKS Sucha Koszalińska 16:2, Darz Bór II Karnieszewice - Perła Połczyn Zdrój 14:4, STS Dębno II - Fala Trzebiatów 18:0 (walkower).

###

W środę o godz. 5:00 czasu polskiego (11:00 w Chengdu) reprezentacja Biało-Czerwonych zmierzy się z Koreą Południową w spotkaniu 1/8 finału Drużynowych Mistrzostw Świata. Polacy w grupie 5 pokonali Anglię 3:2 i Australię 3:0, a przegrali ze Szwecją 0:3. W składzie zespołu prowadzonego przez trenera Tomasza Krzeszewskiego grają Samuel Kulczycki, Miłosz Redzimski, Maciej Kubik i Artur Grela.

Jedno zwycięstwo i trzy porażki - to dorobek polskich tenisistek stołowych w fazie grupowej Drużynowych Mistrzostw Świata w Chengdu. Polki ostatecznie zostały sklasyfikowane na czwartym miejscu w grupie „2” i nie zdołały awansować do 1/8 finału. W ostatnim spotkaniu fazy grupowej podopieczne Marcina Kusińskiego przegrały z Węgierkami 0:3, a we wcześniejszych spotkaniach biało-czerwone przegrały z Japonią 0:3 i Słowacją 2:3 oraz pokonały Uzbekistan 3:2.

###

W niedzielę 2. października przy ulicy Zawadzkiego, rozegrano otwarty turniej tenisa stołowego, w którym udział wzięło 22 zawodników. Zawody wygrał Dariusz Poźniak, drugi był Rafał Szarycki, a trzeci Tomasz Kolenda. Turnieje trwają w jednym cyklu od września do kwietnia, a nagrody rozdawane są na koniec rozgrywek. Ranking prowadzony jest w 4 kategoriach wiekowych - do 50 lat, 50-65, 65-80 i 80+.

###

Za nami VII turniej FETS, czyli amatorskie turnieje tenisa stołowego. W minioną niedzielę 25. września zwyciężył Andrzej Zieliński, drugi był Krzysztof Wasielewski, a trzecie miejsce zajął Paweł Reichelt. Rozgrywki odbywają się w każdą niedzielę, w Szczecinie - przy ulicy Łukasińskiego 110 (Fabryka Energii).

- Na turniej przybyło 23 zawodników. W finale A mieliśmy wysoki poziom gry i niezwykle zaciętą rywalizacje, zaś w finale B z kompletem zwycięstw wygrał Andrzej Mozol – Zakończył R. Buczek.

Na niedzielny, amatorski turniej tenisa stołowego można się zapisać przez stronę: www.czasnarozrywke.pl. (Tenis stołowy - zachodniopomorskie).

Zapisy trwają do soboty, do godziny 19.00.

