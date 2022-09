Tenis stołowy. Pierwsza wygrana Darz Boru Karnieszewice

W meczu I ligi mężczyzn grupy północnej rozegranym w sobotę 10. września, Darz Bór Karnieszewice wygrał u siebie z zespołem AZS AWFiS BALTA Gdańsk II 6:4. Pojedynek trwał 3 godziny i 10 minut.

- Mecz rozegrany został w Sianowie, na sali rezerwowej. W zespole Darz Boru najlepsi byli bracia Karol i Bartosz Szarmachowie, którzy wygrali wszystkie mecze. Na pierwszym stole zabrakło punktów, a swoje mecze przegrał Marcin Woskowicz. Punkt dorzucił Marcin Marchlewski, który dość nieoczekiwanie pokonał Szymona Malickiego - opisał sobotni mecz w Sianowie Rafał Buczek, grający trener Top-Spinu Szczecin.

###

W pierwszym meczu I ligi kobiet grupy północnej rozegranym w sobotę 10. września, Chrobry Międzyzdroje przegrał na wyjeździe z zespołem Wamet Dobry Wiązar Dąbcze 4:6.- Mecz dosyć wyrównany. Najlepsza u rywalek była Natalia Michorczyk. Słabo zagrała u nas Joanna Kiedrowska, która przegrała wszystkie pojedynki. Dziewczyny muszą jeszcze wejść w sezon - opisał sobotni mecz kobiet R. Buczek.

###

W miniony weekend grała również II liga tenisa stołowego mężczyzn grupy północnej. Wyniki: UKS Nałęcz Majster Ostroróg - UKS Trzynastka Szczecin 8:2, Visonex LUKS TOP Wierzbięcin - UKS Champion II Police 5:5, UKS Champion I Police - Griffin's Spin Szczecin 6:4, UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg - KTS Kołobrzeg 8:2, UKS Nałęcz Majster Ostroróg - UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 4:6, KTS Kołobrzeg - UKS Nałęcz Majster Ostroróg 1:9, UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg - UKS Trzynastka Szczecin 8:2.

- Trzynastka jest beniaminkiem II ligi i musi cieszyć się z każdych zdobytych punktów. Trzeba pochwalić Marcina Kociubę, który wygrał 3 na 4 rozegrane mecze singlowe w obu spotkaniach, a czwarty punkt zapewnił debel Marcin Kociuba/Adam Kukkuk. To bardzo duży sukces. Z powodu kontuzji, w obydwu meczach nie mógł wystąpić Paweł Kociuba. Remis Visonex-u z drugim zespołem z Polic nie jest dla mnie zaskoczeniem. Planowo komplet punktów zdobył Bartek Jemilianowicz, a bardzo dobry występ w drużynie z Wierzbięcina zanotował Konrad Lisek, który również zdobył komplet punktów, a był to jego debiut na poziomie II ligi. Spodziewałem się zwycięstwa pierwszej drużyny z Polic nad zespołem Griffin's Spin. Lekka przewaga w grze i szczęściu była po stronie gospodarzy. Komplet punktów w Champioie zdobył Kamil Kiljanek. Jeżeli chodzi o KTS Kołobrzeg, to ich porażki nie są niespodzianką. W tym sezonie jest to główny kandydat do spadku, choć mają w swoim składzie lidera, jakim jest Marek Łącki i zdolnego zawodnika, Karola Sukurenkę - opisał pierwszą kolejkę II ligi R. Buczek.

###

W sobotę 10. września odbył się w Stepnicy, I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Młodzików i Młodziczek. Awans na Grand Prix Polski zapewniony już mieli: Judyta Chodyniecka, Karol Sukurenko i Jakub Zornig. Wśród młodziczek wygrała Darina Pavelko (Chrobry Międzyzdroje), druga była Hanna Gastoł, a trzecie miejsce zajęła Maria Pieniążek (obydwie UKS Czarni Pieszcz). Wśród młodzików wygrał Antoni Stańczyk (KTS Kołobrzeg), drugi był Szymon Koper (SALOS Szczecin), a trzecie miejsce zajął Kryspin Szymanowski (Iskra Łasko). Zwycięzcy pojadą na Grand Prix Polski Młodzików, które odbędzie się 23-25 września w Zielonej Górze.

###

W niedzielę 11. września odbył się w Świdwinie, I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorów i Seniorek. Wśród seniorek wygrała Katarzyna Grzegorczuk (KTS Koszalinianin Koszalin), druga była Karolina Kania (Zalew Stepnica), a trzecie miejsce zajęła Dorota Borkowska (Griffin's Spin). Wśród seniorów zwyciężył Bartosz Jemilianowicz (Visonex Wierzbięcin), drugi był Marcin Marchlewski (Darz Bór Karnieszewice), a trzecie miejsce zajęli Kacper Pyra i Tomasz Tabor (obaj Darz Bór Karnieszewice). Zwycięzcy pojadą na Grand Prix Polski Seniorów, które odbędzie się 23-25 września w Białymstoku.

- Wśród seniorów wystartowało 39 zawodników. W piątym secie Bartosz Jemilianowicz przegrywał z Arturem Sawochem 8:10, ale ostatecznie wygrał to spotkanie. Dużym zaskoczeniem jest dla mnie wysoka pozycja Kacpra Pyry i miejsce 5-8 dla Karola Sukurenko - opisał WTK w Świdwinie R. Buczek.

###

Jakub Dyjas z Dekorglassu Działdowo został zwycięzcą rozgrywanego w Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby w Gdańsku turnieju LOTTO TOP 16. W finałowym pojedynku najwyżej notowany polski zawodnik w rankingu światowym pokonał Artura Grelę (Lotto Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz) 3:1. Dyjas, który jest wychowankiem klubu KTS Koszalinianin Koszalin, podchodził do stołu sześciokrotnie i za każdym razem odnosił zwycięstwa.

- Zdecydowanie najlepszy zawodnik turnieju, który we wszystkich grach stracił tylko jednego seta - opisał turniej w Gdańsku R. Buczek.

###

W niedzielę 11. września przy ulicy Zawadzkiego, odbył się turniej tenisa stołowego, w którym udział wzięło 21 zawodników. Zawody wygrał Michał Wolny, drugi był Dariusz Poźniak, a trzeci Rafał Szarycki. Turnieje trwają w jednym cyklu od września do kwietnia, a na koniec rozdawane są nagrody. Ranking prowadzony jest w 4 kategoriach wiekowych - do 50 lat, 50-65, 65-80 i 80+.

###

Za nami IV turniej FETS sezonu 2022/2023. W minioną niedzielę 11. września zwyciężył Paweł Reichelt, drugi był Marek Redzimski, a trzecie miejsce zajął Andrzej Zieliński. Rozgrywki odbywają się w każdą niedzielę, w Szczecinie - przy ulicy Łukasińskiego 110 (Fabryka Energii).

- Na turniej przybyło 27 zawodników. Zawody rozegrano w trzech grupach po 9 osób. Do samego końca była równorzędna walka, szczególnie w finale A. W niedzielę pojawiło trzech nowych zawodników, a sklasyfikowanych mamy już 210 graczy - zakończył R. Buczek. Na niedzielny, amatorski turniej tenisa stołowego można się zapisać przez stronę: www.czasnarozrywke.pl. (Tenis stołowy - zachodniopomorskie). Zapisy trwają do soboty, do godziny 19.00.

PR