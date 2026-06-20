Tenis stołowy. Wojewódzkie mistrzostwa weteranów [GALERIA]

Fot. Paweł Reichelt

W hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach rozegrano Mistrzostwa Województwa Weteranów, a do rywalizacji przystąpiło ponad 40 zawodniczek i zawodników.

REKLAMA

Cel turnieju było wyłonienie mistrzów województwa zachodniopomorskiego wśród weteranów w różnych kategoriach wiekowych, popularyzacja tenisa stołowego w województwie zachodniopomorskim oraz integracja środowiska weteranów.

Wśród kobiet triumfowała Karin Kmiecik, przed Iwoną Rosik i Barbarą Rosa.

W kategorii mężczyźni 40+ wygrał Dariusz Znajewski, przed Bogusławem Tymejczykiem i Adamem Woźniakiem.

Wśród mężczyzn 60+ zwyciężył Henryk Dzida, przed Ireneuszem Moralewiczem i Jarosławem Sandelewskim.

W mężczyznach 70+ najlepszy był Janusz Żukowski, drugi był Mirosław Żabkiewicz, a trzeci Andrzej Krawczyk.

W deblu kobiet wygrał duet Iwona Rosik i Karin Kmiecik, przed parami Aleksandra Dolak i Barbara Rosa oraz Jadwiga Roganowska i Karolina Borowska.

W deblu mężczyzn najlepsi byli Bogusław Tymejczyk i Dariusz Znajewski, którzy wyprzedzili parę Marek Bartkiewicz i Dariusz Dębal. Na najniższym stopniu podium stanęli Waldemar Żelazek i Tomasz Woroniecki.

W mikście wygrała para Iwona Rosik i Adam Woźniak, przed duetem Jarosław Sandelewski i Karolina Borowska, a na trzecim miejscu zawody ukończyli Karin Kmiecik i Tomasz Bednarski.

Był to ostatni turniej organizowany przez Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego w sezonie 2025/2026.

###

W Fabryce Energii rozegrano 229 turniej FETS i dziesiąty pn. "Wiosna", a w turnieju udział wzięło 35 zawodników.

Zawody wygrał Michał Łukasz Zięcina, drugi był Adrian Rowiński, a trzeci Jarosław Bęćkowski. Tuż za podium uplasował się Michał Kurek, który wygrał całą edycję składającą się z dziesięciu turniejów, a do punktacji końcowej liczyło się osiem najlepszych wyników.

Zwycięzca zgromadził 736 punktów i wyprzedził Adriana Rowińskiego (734 pkt.) oraz Szymona Nawrota (654 pkt.). Tuż za podium uplasował się Jan Merta (648 pkt.), piąty był Rafał Gustołek (602 pkt.), a szósty Waldemar Lebiecki (552 pkt.).

W edycji wiosennej stuprocentową frekwencją może się pochwalić trzech zawodników: Michał Kurek, Rafał Gustołek i Waldemar Lebiecki.

Kurek to czołowy polski zawodnik w racketlonie, czyli dyscyplinie składającej się z tenisa stołowego, badmintona, squasha i tenisa ziemnego, który w ramach przygotowań do zbliżających się mistrzostw świata w racketlonie w ostatnim czasie przykładał dużą wagę do treningu tenisa stołowego. Warto dodać, że pasją do tenisa stołowego zaraził Michała jego dziadek Leon - wierny czytelnik Kuriera Szczecińskiego.

Już 21 czerwca obędzie się 230 turniej FETS. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze niedzielę w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. © (PR)

REKLAMA