Tenis stołowy. Otwarte Mistrzostwa Województwa LZS w Bierzwniku [GALERIA]

W Bierzwniku rozegrano Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego LZS, w których rywalizowało prawie 100 uczestników.

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Celem turnieju było uczczenie 80-lecia Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, wyłonienie mistrzów województwa Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS-ów w różnych kategoriach oraz popularyzacja tenisa stołowego w województwie zachodniopomorskim.

Wśród seniorek wygrała Yulia Tryhub (Mewa Resko), druga była Karolina Ligocka (Piast Gryfino), a trzecia Iwona Rosik (Griffin's-Spin Szczecin).

W kategorii młodzież wygrał Kryspin Szymanowski (Griffin's-Spin Szczecin), drugi był Jakub Chałan (Griffin's-Spin Szczecin), a trzeci Michał Gałka.

W kategorii senior zwyciężył Rafał Szarycki (Champion Police), przed Łukaszem Pietrygą (Griffin's-Spin Szczecin) i Wojciechem Kucem (Mewa Resko).

W master+ wygrał Dariusz Poźniak (SALOS Szczecin), drugi był Waldemar Żelazek (ZTTS Złocieniec), a trzeci Sylwester Dziuba (Piast Gryfino).

W deblu wygrał duet Dariusz Znajewski i Yulia Tryhub, przed parą Łukasz Pietryga i Kryspin Szymanowski, a trzecie miejsce zajęli Adrian Rowiński (Top-Spin Szczecin) i Patrycja Korzeniowska (Zalew Stepnica).

Zdobywcy I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy i medale.

Organizatorami turnieju byli: Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego, Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS, Gminne Centrum Sportu, Rekreacji i Kultury w Bierzwniku, Iskra Łasko, Gmina Bierzwnik i Zarząd Powiatu Choszczeńskiego.

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Z okazji dnia dziecka odbyło się w Policach trzydniowe zgrupowanie tenisa stołowego pod hasłem "Dzieciaki do stołów - Dzień Dziecka w ruchu".

Był to czas pełny sportowych emocji, treningów i międzynarodowej integracji. W piątek odbył się wspólny trening, który wprowadził uczestników w sportową atmosferę wydarzenia. Sobota była dniem drużynowych wyzwań i gier integracyjnych, które połączyły dzieci z Polski i Niemiec, rozwijając współpracę ponad granicami. W niedzielę rozegrano emocjonujący turniej, który pozwolił uczestnikom sprawdzić swoje umiejętności i przeżyć sportowe emocje.

To był wyjątkowy czas pełen radości, aktywności i współpracy pokazujący, że przy stole każdy może się świetnie bawić.

Udział w turnieju był bezpłatny.

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W Fabryce Energii odbył się 227 turniej FETS i ósmy pn. "Wiosna", a w turnieju udział wzięło 29 zawodników.

Zawody wygrał Łukasz Zięcina, drugi był Andrzej Mozol, a trzeci Michał Kurek. Tuż za podium uplasował się Mykhailo Myronenko.

Już 7 czerwca rozegrany zostanie 228 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗

(PR)

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