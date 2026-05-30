Tenis stołowy. Wojewódzkie Mistrzostwa Skrzatów w Połczynie-Zdroju

W Połczynie-Zdroju odbyły się Mistrzostwa Województwa Skrzatów, a do rywalizacji przystąpiło ponad 40 najmłodszych zawodniczek i zawodników, którzy pokazali ogromne serce do walki, sportowego ducha i mnóstwo tenisowych umiejętności.

Wśród skrzatek zwyciężyła Zofia Pieniążek (Czarni Pieszcz), przed Marią Bartkiewicz (Chrobry Międzyzdroje) i Matyldą Gan (niestowarzyszona).

Wśród skrzatów wygrał Stanisław Stuła (LUKS Gryfice), drugi był Ignacy Stuła (LUKS Gryfice), a trzeci Filip Wysocki (Teniga Szczecin).

Organizatorami zawodów byli: Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego i klub Perła Połczyn-Zdrój.

W Ostródzie rozegrano Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów, w których wystąpiło aż 17 uczestników z naszego województwa.

Sukcesy naszych zawodników:

Kobiety 50-59 lat - gra pojedyncza: 3. miejsce - Iwona Rosik (Szczecin).

Gra mieszana 50-59 lat: 3. miejsce Iwony Rosik w parze z Michałem Wojewódką (Grudziądz).

Kobiety 70-74 lat - gra pojedyncza: 2. miejsce - Halina Kiersznicka (Szczecin).

Kobiety 60-79 lat - gra podwójna: 3. miejsce Haliny Kiersznickiej w parze z Anną Maruszczak (Lublin).

Gra podwójna mieszana 70-79 lat: 1. miejsce Haliny Kiersznickiej w parze z Januszem Żukowskim (Szczecin).

Mężczyźni 40-49 lat - gra pojedyncza: 1. miejsce Tomasz Tabor (Czaplinek).

Mężczyźni 70-74 lat - gra podwójna: 2. miejsce Władysława Zbyluta (Koszalin) w parze z Krzysztofem Młotkowskim (Grudziądz).

W Rawie Mazowieckiej rozegrano Mistrzostwa Polski Kadetów.

W kadetkach wystąpiły: Wiktoria Kaliciak (Zalew Stepnica) i Martyna Makowczyńska (Chrobry Międzyzdroje), lecz bez większych sukcesów.

W kadetach wystąpili: Szymon Koper (Griffin's-Spin Szczecin), Kryspin Szymanowski (Griffin's-Spin Szczecin) i Kacper Furgała (Technik Świdwin).

Griffin's-Spin Szczecin pod wodzą trenera Dawida Kosińskiego rozpoczął zmagania od gry drużynowej. W grupie Szczecinianie pewnie pokonali zespół KTS Grześkowiak Kórnik 3:0, ale w drugim meczu, którego stawką był awans do turnieju głównego, przegrali z drużyną MATS Rzeszów I 0:3.

W turnieju indywidualnym najlepiej wypadł Koper, który zajął miejsce 9-16, zaś Szymanowski był na pozycji 17-24.

W grach podwójnych Koper w parze z Beniaminem Kurowskim (KS Bronowianka Kraków) zajęli miejsce 5-8.

W grach podwójnych mieszanych Koper w parze z Natalią Skowrońską (CKiS Skawina) zajęli miejsce 9-16.

W Fabryce Energii odbył się 226 turniej FETS i siódmy pn. "Wiosna", a w turnieju udział wzięło 39 zawodników.

Zawody wygrał Norbert Wetklo, drugi był Jakub Makutynowicz, a trzeci Jarosław Bęćkowski. Tuż za podium uplasował się Adrian Rowiński.

Już 31 maja rozegrany zostanie 227 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗

