Tenis stołowy. Mecze barażowe w niższych ligach

W województwie zachodniopomorskim rozegrano spotkania barażowe, w których uczestniczyły kluby III, IV i V ligi.

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Do II ligi awansowały: Visonex LUKS TOP Wierzbięcin i STS Dębno. Aż trzy spotkania zakończyły się remisem 5:5, a o końcowym wyniku decydowały sety. W III lidze utrzymały się zespoły: KTS Gryf Szczecinek i UKS-T Victoria Chojna, a spadły Champion Police I i KTS Koszalinianin Koszalin. Do III ligi awansowały zespoły: Mewa Resko i Zalew Stepnica. W IV lidze utrzymały się zespoły: STS Dębno I i ATS Stargard II, a spadły KTS Gryf Szczecinek I i LUKS Gryfice I. Do IV ligi awansowały zespoły: Energetyk Gryfino i Zalew Stepnica I.

Wyniki:

Awans do II ligi i miejsca 1-4:

(Organizator STS Dębno)

Czapla Czaplinek - Visonex LUKS TOP Wierzbięcin 5:5 (16:17 w setach), STS Dębno - KTS Kołobrzeg 5:5 (19:17), Visonex LUKS TOP Wierzbięcin - STS Dębno 5:5 (19:6), KTS Kołobrzeg - Czapla Czaplinek 4:6.

1. Visonex LUKS TOP Wierzbięcin

2. STS Dębno

3. Czapla Czaplinek

4. KTS Kołobrzeg

Utrzymanie w III lidze i miejsca 9-12:

(KTS Gryf Szczecinek)

UKS-T Victoria Chojna - KTS Koszalinianin Koszalin 6:2, KTS Gryf Szczecinek - Champion Police I 6:4, KTS Gryf Szczecinek - UKS-T Victoria Chojna 6:0, Champion Police I - KTS Koszalinianin Koszalin 6:0.

9. KTS Gryf Szczecinek

10. UKS-T Victoria Chojna

11. Champion Police I

12. KTS Koszalinianin Koszalin

Awans do III ligi i miejsca 1-4:

(Mewa Resko)

Zalew Stepnica - Technik Świdwin I 6:3, ZTTS Złocieniec - Mewa Resko 4:6, Mewa Resko - Zalew Stepnica 6:4, Technik Świdwin I - ZTTS Złocieniec 6:0.

1. Mewa Resko

2. Zalew Stepnica

3. Technik Świdwin I

4. ZTTS Złocieniec

Utrzymanie w IV lidze i miejsca 13-16:

(STS Dębno)

ATS Stargard II - LUKS Gryfice I 6:0, KTS Gryf Szczecinek I - STS Dębno I 2:6, STS Dębno I - ATS Stargard II 6:3, KTS Gryf Szczecinek I - LUKS Gryfice I 6:0.

13. STS Dębno I

14. ATS Stargard II

15. KTS Gryf Szczecinek I

16. LUKS Gryfice I

Awans do IV ligi i miejsca 1-4:

(Griffin's-Spin Szczecin)

Zalew Stepnica I - Czapla Czaplinek I 6:0, Griffin's-Spin Szczecin III - Energetyk Gryfino 3:6, Energetyk Gryfino - Zalew Stepnica I 6:2, Griffin's-Spin Szczecin III - Czapla Czaplinek I 6:0.

1. Energetyk Gryfino

2. Zalew Stepnica I

3. Griffin's-Spin Szczecin III

4. Czapla Czaplinek I

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W najbliższą niedzielę 14 czerwca rozegrane zostaną w Międzyzdrojach - Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Weteranów.

Organizatorami wydarzenia są: Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego, Chrobry Międzyzdroje i Griffin’s-Spin Szczecin.

Start o godz. 10:30.

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W Fabryce Energii odbył się 228 turniej FETS i dziewiąty pn. "Wiosna", a w turnieju udział wzięło 37 zawodników.

Zawody wygrał Michał Szymański, drugi był Jakub Makutynowicz, a trzeci Adrian Rowiński. Tuż za podium uplasował się Krzysztof Rusiecki.

Już 14 czerwca rozegrany zostanie 229 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗

(PR)

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