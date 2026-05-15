Tenis stołowy. Mistrzostwa Województwa Kadetek i Kadetów w Bierzwniku

W Bierzwniku rozegrano Mistrzostwa Województwa Kadetek i Kadetów, które były kwalifikacjami do mistrzostw Polski.

Wśród kadetek zwyciężyła Wiktoria Kaliciak (Zalew Stepnica), przed Martyną Makowczyńską (Chrobry Międzyzdroje) i Elizą Kopańską (Teniga Szczecin).

Wśród kadetów wygrał Kryspin Szymanowski (Griffin's-Spin Szczecin), drugi był Kacper Furgała (KTS Technik Świdwin), a trzeci Hubert Jamro (Top-Spin Szczecin).

W grze podwójnej kadetek wygrał duet Wiktoria Kaliciak i Eliza Kopańska, przed Martyną Makowczyńską i Dagmarą Tutak (Chrobry Międzyzdroje) oraz Martą Ślusarczyk (Iskra Łasko) i Leną Chałan (Iskra Łasko).

W grze podwójnej kadetów zwyciężyła para Kryspin Szymanowski i Szymon Koper (obaj Griffin's-Spin Szczecin), przed duetem Hubert Jamro i Kacper Furgała. Trzecie miejsce zajęli: Michał Gałka (Griffin's-Spin Szczecin) i Wojciech Działak (Iskra Łasko) oraz Wiktor Szczubliński (Teniga Szczecin) i Szymon Purczyński (Teniga Szczecin).

W grze mieszanej najlepsza była para Wiktoria Kaliciak i Szymon Koper, przed Kryspinem Szymanowskim i Martyną Makowczyńską. Trzecie miejsce zajęli: Kacper Furgała i Dagmara Tutak oraz Jakub Rakower (Teniga Szczecin) i Eliza Kopańska.

Awans do mistrzostw Polski wywalczyli: Wiktoria Kaliciak, Martyna Makowczyńska, Kryspin Szymanowski, Kacper Furgała i Szymon Koper, który dzięki dobrej grze w sezonie zapewnił sobie limit do startu bez kwalifikacji wojewódzkich.

Mistrzostwa Polski Kadetów rozegrane zostaną 21-24 maja w Rawie Mazowieckiej.

W Policach tenisiści stołowi z całego kraju rywalizowali podczas 9. Grand Prix Polski Masters, który był ostatnim turniejem z serii Grand Prix w sezonie 2025/2026.

W kategorii wiekowej kobiet 40-59 lat wygrała Marta Stopińska (Skierniewice), druga była Iwona Ogońska (Zabrze), a trzecia Renata Bergier (Łódź) i Katarzyna Krzysztoforska (Świętochłowice).

W kategorii 70-79 lat najlepsza była Grażyna Wolny (Ruda Śląska), która wyprzedziła Halinę Kiersznicką (Szczecin) i Grażynę Grzejdę (Warszawa).

W kategorii mężczyzn 40-49 lat wygrał Marcin Lach (Laskowice), przed Kamilem Łażewskim (Budki Piaseckie) i Grzegorzem Sajnajem (Olsztyn).

W kategorii 50-54 lat zwyciężył Jacek Koziarski (Skierniewice), drugi był Wojciech Stebecio (Skarszewy), a trzeci Paweł Stopiński (Skierniewice) i Mirosław Szmagliński (Łódź).

W przedziale wiekowym 55-59 lat najlepszy był Zbigniew Sobków (Strzelin), drugi był Andrzej Adamczuk (Siekierczyn), a trzeci Przemysław Buśko (Rusko) i Piotr Szurgot (Rokocin).

W kategorii 60-64 lat wygrał Jacek Wieczerzak (Bydgoszcz), drugi był Henryk Dzida (Białołgard), a trzeci Ireneusz Moralewicz (Goleniów) i Marek Rembacz (Międzychód).

W przedziale wiekowym 65-69 lat zwyciężył Marek Borkowski (Nowy Sącz), drugi był Mirosław Lewczuk (Świętochłowice), a trzeci Jan Kasendra (Kępno) i Jan Pawlicki (Barcino).

W kategorii 70-74 lat najlepszy był Michał Wolny (Ruda Śląska), przed Andrzejem Krawczykiem (Szczecinek) oraz Romanem Cywińskim (Grudziądz) i Jerzym Dębskim (Jelcz-Laskowice). W kategorii od 75 lat pierwszy był Roman Jankowski (Poznań), drugi Stanisław Janicki (Bydgoszcz), a trzeci Andrzej Kurs (Rumia) i Henryk Glura (Bydgoszcz).

Krajowe zmagania weteranów tenisa stołowego zakończą Indywidualne Mistrzostwa Polski Masters, które w dniach 22-24 maja odbędą się w Ostródzie.

Organizatorami turnieju byli: Champion Police i Griffin's-Spin Szczecin.

W finałach Drużynowego Pucharu Polski w tenisie stołowym zwyciężyły zawodniczki PGE Fibrain AZS Politechnika Rzeszów oraz zawodnicy Energa Manekin Toruń.

Półfinały (kobiety): PGE Fibrain AZS Politechnika Rzeszów - Lewart AGS Lubartów 4:1, Bebetto AZS UJD Częstochowa - Energa Manekin Toruń 4:0.

3. miejsce: Energa Manekin Toruń - Lewart AGS Lubartów 4:1.

Finał: PGE Fibrain AZS Politechnika Rzeszów - Bebetto AZS UJD Częstochowa 4:2.

Półfinały (mężczyźni): Energa Manekin Toruń - PGE Fibrain AZS Politechnika Rzeszów 4:0, Return Piaseczno - Palmiarnia Zielona Góra 4:3.

3. miejsce: Palmiarnia Zielona Góra - PGE Fibrain AZS Politechnika Rzeszów 4:3.

Finał: Energa Manekin Toruń - Return Piaseczno 4:0.

W Londynie zakończyły się Drużynowe Mistrzostwa Świata kobiet i mężczyzn w tenisie stołowym. W obu finałach wygrały drużyny z Chin.

Półfinały (kobiety): Chiny - Rumunia 3:0, Niemcy - Japonia 0:3.

Finał: Japonia - Chiny 2:3.

Półfinały (mężczyźni): Tajwan - Japonia 0:3, Chiny - Francja 3:1.

Finał: Japonia - Chiny 0:3.

Polki i Polacy odpadli w 1/16 finału, odpowiednio z Chinkami (1:3) i Rumunami (2:3).

W Fabryce Energii rozegrano 224 turniej FETS i piąty pn. "Wiosna", a w turnieju udział wzięło 34 zawodników.

Zawody wygrał Mykhailo Myronenko, druga była Yulia Tryhub, a trzeci Andrzej Mozol. Tuż za podium uplasował się Michał Kurek.

Już 17 maja rozegrany zostanie 225 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗ (PR)

