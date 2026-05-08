Tenis stołowy. Majówkowy turniej FETS

W Fabryce Energii rozegrano 223 turniej FETS i czwarty pn. "Wiosna", a w turnieju udział wzięło 27 zawodników.

Zawody wygrał Mykhailo Myronenko, drugi był Jakub Makutynowicz, a trzecia Yulia Tryhub. Tuż za podium uplasował się Marek Pawłusiewicz.

Już 10 maja rozegrany zostanie 224 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗

