Tenis stołowy. Wojewódzkie Mistrzostwa Seniorów w Świdwinie [GALERIA]

W Świdwinie rozegrano Indywidualne Mistrzostwa Województwa Seniorek i Seniorów.

W zawodach udział wzięło ponad 50 uczestników reprezentujących kluby z województwa zachodniopomorskiego. Rywalizacja toczyła się w konkurencjach singlowych, deblowych oraz mikście, a pula nagród wyniosła 2 tysiące złotych.

W rywalizacji seniorów najlepszy był Kamil Nalepa (Griffin's-Spin Szczecin), drugi Kamil Kiljanek (Griffin's-Spin Szczecin), a trzeci Damian Szczerba (AP Technik Świdwin). Tuż za podium uplasował się Szymon Koper (Griffin's-Spin Szczecin).

Wśród seniorek triumfowała Yulia Tryhub (Mewa Resko), przed Karoliną Ligocka (Piast Gryfino) i Julią Zornig (STS Dębno). Tuż za podium uplasowała się Maria Pieniążek (Czarni Pieszcz).

W grze podwójnej kobiet wygrała para Karolina Ligocka i Julia Zornig, przed duetem Wiktoria Kaliciak i Judyta Chodyniecka (obie Zalew Stepnica), a trzecie miejsce zajęły Patrycja Korzeniowska i Paulina Korzeniowska (obie Zalew Stepnica) oraz Barbara Kossowska i Joanna Marcinkiewicz (obie Perła Połczyn-Zdrój).

W grze podwójnej mężczyzn wygrał duet Kamil Nalepa i Kamil Kiljanek, przed parą Łukasz Koper (Griffin's-Spin Szczecin) i Szymon Koper, a trzecie miejsce zajęli Dawid Wajda (Griffin's-Spin Szczecin) i Konrad Pyra (niestowarzyszony) oraz Tomasz Tabor i Piotr Sudoł (obaj Czapla Czaplinek).

W mikście zwyciężył duet Kamil Nalepa i Iwona Rosik (Griffin's-Spin Szczecin), druga była para Tomasz Tabor i Paulina Korzeniowska, a na trzecim miejscu zawody ukończyli Julia Zornig i Jakub Zornig oraz Dariusz Znajewski (Mewa Resko) i Yulia Tryhub.

W województwie zachodniopomorskim rozegrano 10. kolejkę III ligi oraz 14. kolejkę IV i V ligi.

Wyniki:

III liga:

Grupa zachodnia: UKS-T Victoria Chojna - Top-Spin Szczecin 7:11, Visonex LUKS TOP Wierzbięcin - STS Dębno 14:4, Griffin's-Spin Szczecin II - Champion Police I 15:3.

Grupa wschodnia: KTS Kołobrzeg - KTS Koszalinianin Koszalin 11:7, LUKS Gryfice - KTS Koszalinianin Koszalin I 14:4, KTS Gryf Szczecinek - Czapla Czaplinek 6:12.

IV liga:

Grupa zachodnia: Chrobry Międzyzdroje - ATS Stargard II 15:3, Piast Gryfino - ATS Stargard I 18:0, Mewa Resko - STS Dębno I 18:0, Griffin's-Spin Szczecin III - Zalew Stepnica 5:13.

Grupa wschodnia: Technik Świdwin I - Czarni Pieszcz 9:9, ZTTS Złocieniec - KTS Gryf Szczecinek I 16:2, Team Tenis 2005 Białogard - LUKS Gryfice I 14:4, Technik Świdwin II - KTS Kołobrzeg I 11:7.

V liga:

Grupa zachodnia: Griffin's-Spin Szczecin VI - Iskra Łasko 18:0, Piast Gryfino I - STS Dębno II 12:6, Champion Police II - Energetyk Gryfino 0:18, Griffin's-Spin Szczecin V - Zalew Stepnica I 0:18.

Grupa wschodnia: Czapla Czaplinek I - Piast Gmina Szczecinek 10:8, UKS 96 Sucha Koszalińska - KTS Gryf Szczecinek II 17:1, Mewa Resko I - Technik Świdwin III 17:1, Griffin's-Spin Szczecin IV - Perła Połczyn-Zdrój 12:6.

W Fabryce Energii rozegrano 225 turniej FETS i szósty pn. "Wiosna", a w turnieju udział wzięło 25 zawodników.

Zawody wygrał Michał Kurek, drugi był Jakub Makutynowicz, a trzeci Jarosław Bęćkowski. Tuż za podium uplasował się Marek Pawłusiewicz.

Już 24 maja rozegrany zostanie 226 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗

