Tenis stołowy. Mistrzostwa Województwa Młodziczek i Młodzików w Bierzwniku [GALERIA]

W Bierzwniku rozegrano Mistrzostwa Województwa Młodziczek i Młodzików, które były kwalifikacjami do mistrzostw Polski.

REKLAMA

Rywalizacja odbyła się w grach indywidualnych, deblowych i mieszanych.

Mistrzami województwa zostali Barbara Kossowska (Perła Połczyn-Zdrój) i Jakub Stańczyk (KTS Kołobrzeg).

W grach deblowych młodziczek wygrał duet Barbara Kossowska i Joanna Marcinkiewicz (obie Perła Połczyn-Zdrój).

W grach deblowych młodzików wygrała para Jakub Stańczyk i Kacper Kocoń (UKS 96 Sucha Koszalińska).

W mikście zwyciężył duet Barbara Kossowska i Olivier Czuczak (KTS Koszalinianin Koszalin).

Na mistrzostwach Polski w grach drużynowych wystąpią: Perła Połczyn-Zdrój (młodziczki) i SALOS Szczecin (młodzicy).

W grach pojedynczych wystąpią: Barbara Kossowska, Agata Daleka i Joanna Marcinkiewicz (wszystkie Perła Połczyn-Zdrój), Dorota Plonder (UKS 96 Sucha Koszalińska), Jakub Stańczyk i Antoni Kruszak (STS Dębno).

Mistrzostwa Polski Młodzików rozegrane zostaną 7-10 maja w Gliwicach.

###

W województwie zachodniopomorskim rozegrano 9. kolejkę III ligi oraz 13. kolejkę IV i V ligi.

Wyniki:

III liga:

Grupa zachodnia: Top-Spin Szczecin - Visonex LUKS TOP Wierzbięcin 10:8, STS Dębno - Griffin's-Spin Szczecin II 10:8, Champion Police I - UKS-T Victoria Chojna 13:5.

Grupa wschodnia: Czapla Czaplinek - KTS Kołobrzeg 10:8, KTS Koszalinianin Koszalin - LUKS Gryfice 9:9, KTS Koszalinianin Koszalin I - KTS Gryf Szczecinek 2:16.

IV liga:

Grupa zachodnia: Zalew Stepnica - Chrobry Międzyzdroje 15:3, STS Dębno I - Griffin's-Spin Szczecin III 7:11, ATS Stargard I - Mewa Resko 3:15, ATS Stargard II - Piast Gryfino 4:14.

Grupa wschodnia: KTS Kołobrzeg I - Technik Świdwin I 3:15, LUKS Gryfice I - Technik Świdwin II 5:13, KTS Gryf Szczecinek I - Team Tenis 2005 Białogard 3:15, Czarni Pieszcz - ZTTS Złocieniec 9:9.

V liga:

Grupa zachodnia: Zalew Stepnica I - Griffin's-Spin Szczecin VI 15:3, Energetyk Gryfino - Griffin's-Spin Szczecin V 18:0, STS Dębno II - Champion Police II 18:0, Iskra Łasko - Piast Gryfino I 7:11.

Grupa wschodnia: Perła Połczyn-Zdrój - Czapla Czaplinek I 5:13, Technik Świdwin III - Griffin's-Spin Szczecin IV 2:16, KTS Gryf Szczecinek II - Mewa Resko I 6:12, Piast Gmina Szczecinek - UKS 96 Sucha Koszalińska 7:11.

###

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” serdecznie zaprasza do udziału w "Turnieju Tenisa Stołowego z Okazji Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja". Turniej odbędzie się w dniu 3 maja w Hali Sportowej przy ul. Piłsudskiego 9 w Świnoujściu. Celem wydarzenia jest uczczenie święta narodowego, a także promowanie aktywnego stylu życia.

W programie: od godz. 10 - turniej dla dzieci i młodzieży do lat 10 oraz turniej dla młodzieży w wieku 11-16 lat. O godz. 14 rozpocznie się turniej OPEN w grze pojedynczej kobiet i mężczyzn (osobne kategorie).

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą w dniu zawodów - 15 minut przed rozpoczęciem losowania lub pod numerem tel. 608 473 659.

System rozgrywek uzależniony jest od liczby zgłoszeń w poszczególnych kategoriach.

###

W Fabryce Energii rozegrano 222 turniej FETS i trzeci pn. "Wiosna", a w turnieju udział wzięło 41 zawodników.

Zawody wygrał Łukasz Jabłoński, drugi był Hubert Jamro, a trzeci Norbert Wetklo. Tuż za podium uplasował się Michał Kurek.

Już 3 maja rozegrany zostanie 223 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗

(PR)

REKLAMA