Tenis stołowy. Wojewódzkie kwalifikacje młodzików w Połczynie-Zdroju [GALERIA]

W Połczynie-Zdroju rozegrano I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Młodzików.

Wśród młodziczek wygrała była Dorota Plonder (UKS 96 Sucha Koszalińska), druga była Barbara Kossowska (Perła Połczyn-Zdrój), a trzecia Joanna Marcinkiewicz (Perła Połczyn-Zdrój) i Hanna Jelonek (Griffin's-Spin Szczecin).

Wśród młodzików zwyciężył Antoni Antończak (Teniga Szczecin), drugi był Olivier Czuczak (KTS Koszalinianin Koszalin), a trzeci Karol Chałan (Iskra Łasko) i Jakub Stańczyk (KTS Kołobrzeg).

Zwycięzcy będą reprezentowali województwo zachodniopomorskie podczas I Grand Prix Polski Młodzików, które w dniach 3-5 października odbędzie się w Poznaniu.

###

W Międzyzdrojach rozegrano I Grand Prix Polski Masters, a w rywalizacji udział wzięło ponad 300 zawodników i zawodniczek.

W kategorii kobiet 50-59 lat drugie miejsce zajęła Iwona Rosik (Szczecin), a trzecie Karin Kmiecik (Szczecin). W kategorii kobiet 70-79 lat zawody wygrała Halina Kiersznicka (Szczecin).

W kategorii mężczyzn 60-64 lat trzecie miejsce zajął Ireneusz Moralewicz (Goleniów).

Organizatorami zawodów byli: Polski Związek Tenisa Stołowego, Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego, Griffin’s-Spin Szczecin i Chrobry Międzyzdroje.

###

W 2. kolejce I ligi północnej tenisistów stołowych Griffin’s-Spin Szczecin pokonał na wyjeździe Pogoń Mogilno 7:3. Punkty dla szczecinian wywalczyli: Niemiec Manuel Kupfer (2), Kamil Nalepa (2), Łukasz Jarocki (2) i Arkadiusz Żuk (1).

- Mecz rozpoczął się dla nas dobrze i po czterech grach singlowych prowadziliśmy 3:1 - powiedział po spotkaniu Bartosz Dobrowolański, kapitan Griffin’s-Spin, który był zawodnikiem rezerwowym. - W grach deblowych przeciwnicy zagrali bardzo dobrze i wyrównali stan pojedynku, a w nasze szeregi wkradła się lekka niepewność i stres. Kolejne dwie gry pojedyncze wygraliśmy i było 5:3. Przysłowiową kropkę nad i postawił Łukasz Jarocki, który wygrał z Mateuszem Dzikowskim, a na koniec kolejne zwycięstwo dorzucił Manuel Kupfer.

Z czterema punktami Griffin’s-Spin jest na trzecim miejscu w tabeli.

###

W II lidze mężczyzn gr. północnej rozegrano 2. kolejkę spotkań sezonu 2025/2026.

Griffin’s-spin Szczecin I wygrał na wyjeździe z UKS Nałęcz I Majster Ostroróg 8:2, a punkty wywalczyli: Kamil Kiljanek (2,5), Dawid Wajda (1,5), Łukasz Koper (1,5), Szymon Koper (1,5) i Adam Kukkuk (1).

Champion Police przegrał na wyjeździe z UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 3:7. Dla policzan punkty zdobyli: Radosław Kulczycki (2) i Jacek Łukasiewicz (1).

SALOS Szczecin przegrał u siebie z Technikiem Świdwin 2:8. Dla gospodarzy po punkcie zdobyli: Jakub Makutynowicz i Łukasz Zięcina, zaś dla przyjeznych: Damian Szczerba (2,5), Konrad Lisek (2,5), Arkadiusz Misiukiewicz (1,5) i Marcel Kula (1,5). Aż cztery pojedynki rozstrzygnęły się w piątym secie i wszystkie na korzyść gości.

Liderem jest Griffin’s-spin Szczecin I, drugi Technik Świdwin, piąty Champion Police, a szósty ATS Stargard. Tabelę zamyka SALOS Szczecin.

###

W Fabryce Energii rozegrano 193 turniej FETS i czwarty pn. "Magic Flower", a w turnieju udział wzięło 30 zawodników. Rywalizacja odbyła się w trzech grupach: A, B i C.

Zawody wygrał Andrzej Mozol, drugi był Bartosz Gałamaga, a trzeci Mykhailo Myronenko. W grupie B najlepszy był Jan Merta, drugi był Mieszko Nowakowski, a trzeci Waldemar Lebiecki. W grupie C zwyciężył Przemysław Czyżyk, drugi był Konrad Danczewski, a trzeci Piotr Moroz.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 194 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy. ©℗ (PR)