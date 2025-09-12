Tenis stołowy. Sezon będzie ciężki i wymagający

Fot. Griffin's Spin Szczecin/Facebook

Już w ten weekend ruszą rozgrywki I ligi tenisa stołowego, w której jedynym przestawicielem naszego województwa jest Griffin’s-Spin Szczecin.

W poprzednim sezonie zespół ze Szczecina zajął wysokie czwarte miejsce ustępując tylko drużynom: Proste Domy Anart Gorzovia Gorzów Wielkopolski, Energa Morliny Ostróda i Poltarex Pogoń Lębork.

– Cel jaki sobie stawiamy w tym sezonie jest podobny do poprzedniego – mówi Bartosz Dobrowolański, kapitan Griffin’s-Spin Szczecin. – Przede wszystkim dobra gra całego zespołu, co w konsekwencji powinno zapewnić nam spokojne utrzymanie.

Nadchodzący sezon będzie piątym rokiem gry Dobrowolańskiego w barwach Griffin’s-Spin. Wychowanek SALOS-u Szczecin z przekonaniem mówi, że ciągle się rozwija.

– Z ręką na sercu mogę śmiało powiedzieć, że w żadnym innym klubie nie osiągnąłem tak dużych sukcesów jak tutaj – zaznacza B. Dobrowolański. – To w barwach tego klubu po raz pierwszy w mojej karierze zostałem podwójnym mistrzem województwa zachodniopomorskiego w grze indywidualnej i podwójnej, a było to w sezonie 2022/2023. I mam wrażenie, że cały czas się rozwijam, czego mam nadzieję, potwierdzeniem będą wyniki w nadchodzącym sezonie.

Skład zespołu powiększył się o jednego obcokrajowca – Niemca Manuela Kupfera, który w poprzednim sezonie występował na IV poziomie rozgrywek ligi niemieckiej, czyli Regionallidze. Ponadto drużynę wzmocnił Łukasz Jarocki, który przyszedł z drużyny UKS Top Solec Kujawski. Drużynę opuścił jedynie Kamil Tomaszuk. Do tegorocznych rozgrywek zgłoszonych zostało aż 14 zawodników, a o tym, kto znajdzie się w kadrze meczowej na konkretne spotkanie, będzie decydował Kamil Nalepa.

– Zawodnik z Niemiec ma 29 lat i bardzo liczymy na jego dobre występy – zaznacza B. Dobrowolański. – Natomiast Łukasz ubiegły sezon zakończył z bilansem 15 zwycięstw i 25 porażek. Bardzo liczymy na to, że w naszym klubie będzie miał bilans odwrotny. Kamil Nalepa jest jednocześnie kierownikiem i razem ze mną kapitanem zespołu. W meczach, w których będę grał, to ja będę kapitanem, a jak nie pojadę z drużyną na spotkanie, to Kamil będzie pełnił tę funkcję.

Zespół trenuje bez większych przerw. Drużyna ciągle się rozwija i z każdym kolejnym rokiem notuje sportowy postęp, o czym świadczą ostatnie wyniki w I lidze – 2023/2024 – 10. miejsce, 2024/2025 – 4. miejsce, 2025/2026…

– Wiadomo, wakacje to sezon urlopowy, więc każdy miał chwile dla siebie, ale już od początku sierpnia wszyscy zawodnicy weszli na najwyższe obroty, jeżeli chodzi o intensywność treningów – mówi o przygotowaniach B. Dobrowolański. – Nasze treningi skupione są na elementach stricte meczowych. Dużo jest elementów z nieregularną grą przeciwnika, w celu przybliżenia jak najbardziej pojedynku meczowego.

W nadchodzących rozgrywkach rywalami szczecinian będą: UKS Top Solec Kujawski, Poltarex Pogoń Lębork, Energa Morliny Ostródzianka Ostróda, Proste Domy Gorzovia Gorzów Wielkopolski, Pogoń Mogilno, Dekorglass Działdowo II, Kings of the Table Przeźmierowo, Balta AZS AWFiS Gdańsk II i Ósemka Białystok. W porównaniu do sezonu 2024/2025 to niewiele się zmieniło – doszły tylko zespoły z Mogilna (zamiast Darz Boru Karnieszewice) i Przeźmierowa.

– Moim zdaniem poziom rywalizacji będzie wyższy niż w poprzednim sezonie – mówi o przeciwnikach B. Dobrowolański. – W poprzednim najlepszy był Poltarex Pogoń Lębork, ale nie udało mu się wywalczyć awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej, co w konsekwencji spowodowało, że ponownie zagra w I lidze. Należy też bacznie patrzeć na beniaminka z Przeźmierowa, który ma bardzo solidny skład. Z pewnością tegoroczny sezon będzie bardzo ciężki i wymagający dla naszej drużyny, ale jednocześnie powinien być bardzo widowiskowy dla kibiców. Już nie możemy się doczekać pierwszego pojedynku.

Pierwszym rywalem szczecińskiego zespołu będzie Balta AZS AWFiS Gdańsk II. Mecz odbędzie się w sobotę o godz. 16 w hali sportowej TME przy ulicy Racibora w Szczecinie.

– Spodziewam się wyrównanego meczu. Nie wiemy dokładnie, w jakim składzie przyjedzie do nas zespół z Gdańska, ale z pewnością nie będzie to dla nas łatwe spotkanie – mówi o najbliższym rywalu B. Dobrowolański. – W swoim składzie drużyna z Gdańska posiada Egipcjanina i Irańczyka, więc to świetna okazja dla kibiców, żeby przyjść na międzynarodowy mecz w Szczecinie. Historia z poprzedniego sezonu pokazała, że pojedynki z Gdańskiem są bardzo wyrównane (minimalna porażka 4:6 w Gdańsku i zwycięstwo 7:3 w Szczecinie).

Oprócz rywalizacji w I lidze klub Griffin’s-Spin organizuje wiele projektów sportowych. Wśród nich są m.in. Środowe Potyczki Ligowe, Pingpongowa Galaktyka Mistrzów, Szczecińska Pingpongowa Liga Młodzieżowa czy Ping-Pong na Trawie.

– Mamy świadomość, że tenis stołowy to nie tylko rozgrywki indywidualne i drużynowe – wyjaśnia na koniec B. Dobrowolański. – Misją klubu jest znacznie coś większego, a mianowicie propagowanie tenisa stołowego w naszym mieście, regionie i na arenie ogólnopolskiej. Bardzo dużo dzieci zaczyna podglądać naszych zawodników – przychodzą na mecze, kibicują i wspólnie z nimi trenują. Dzięki dużej ilości inicjatyw społecznych możemy trafić do dużej liczby osób, zachęcając ich do wspólnej gry. Serdecznie zapraszamy wszystkich do spróbowania gry w tenisa stołowego.

Zawodnicy Griffin’s-Spin zgłoszeni do I ligi: Niemiec Dauud Cheaib, Bartosz Dobrowolański, Łukasz Jarocki, Kamil Kiljanek, Łukasz Koper, Szymon Koper, Adam Kukkuk, Niemiec Manuel Kupfer, Hongkończyk Li Hon Ming, Kamil Nalepa, Kryspin Szymanowski, Dawid Wajda, Adam Woźniak, Arkadiusz Żuk.

Drugi dotychczasowy przedstawiciel województwa zachodniopomorskiego, czyli Darz Bór Karnieszewice po sześciu sezonach wycofał się z gry w I lidze. Miejsce Darz Boru w grupie północnej I ligi zajął spadkowicz z poprzedniego sezonu Balta AZS AWFiS Gdańsk II.

„Zobaczymy co będzie w przyszłości. Nie mówię, że to koniec. Na razie robimy postój” – stwierdził w Głosie Koszalińskim prezes Darz Boru Karnieszewice – Zbigniew Kuszlewicz. ©℗

(PR)