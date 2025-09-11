Tenis stołowy. Wojewódzkie Kwalifikacje Juniorów i Seniorów w Międzyzdrojach [GALERIA]

W hali im. Andrzeja Grubby w Międzyzdrojach rozegrano I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Juniorów i Seniorów.

Wśród senioróww najlepszy był Kamil Nalepa (Griffin's Spin Szczecin), drugi Konrad Pyra (Czapla Czaplinek), a trzeci Piotr Sudoł (Czapla Czaplinek) oraz Adam Kukkuk (Griffin's-Spin Szczecin). W rywalizacji seniorek triumfowała Karolina Ligocka (Piast Gryfino), druga była Judyta Chodyniecka (Zalew Stepnica), a trzecia Magdalena Idzik (Chrobry Międzyzdroje) oraz Karin Kmiecik (Griffin's-Spin Szczecin).

Zwycięzcy swoich kategorii wywalczyli awans do Grand Prix Polski Seniorów, które w dniach 3-5 października odbędzie się w Gliwicach.

Wśród juniorów najlepszy okazał się Patryk Stanisławczyk (Griffin's-Spin Szczecin), drugi był Konrad Pyra (Czapla Czaplinek), a trzeci Łukasz Koper oraz Szymon Koper (obaj Griffin's-Spin Szczecin). W rywalizacji juniorek zwyciężyła Julia Zornig (STS Dębno), druga była Barbara Kossowska (Perła Połczyn-Zdrój), a trzecia Wiktoria Kaliciak oraz Judyta Chodyniecka (obie Zalew Stepnica).

Zwycięzcy swoich kategorii wywalczyli awans do Grand Prix Polski Juniorów, które w dniach 26-28 września odbędzie się w Oleśnicy.

Organizatorami zawodów byli: Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego i klub Chrobry Międzyzdroje.

###

W Fabryce Energii rozegrano 191 turniej FETS i drugi pn. "Magic Flower", a w turnieju udział wzięło 34 zawodników. Rywalizacja odbyła się w czterech grupach: A, B, C i D.

Zawody wygrał Paweł Zińczak, drugi był Andrzej Mozol, a trzeci Michał Szymański. W grupie B najlepszy był Krzysztof Wasielewski, przed Bartoszem Gałamagą i Przemysławem Rutkowskim. W grupie C zwyciężył Arkadiusz Bursa, drugi był Waldemar Lebiecki, a trzeci Olaf Zawalski. W grupie D pierwszy był Paweł Szulc, drugi Robert Chreptowicz, a trzeci Rafał Soudani.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 192 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy. ©℗ (PR)