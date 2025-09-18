Tenis stołowy. Wojewódzkie kwalifikacje w Bierzwniku [GALERIA]

W Bierzwniku rozegrano I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Żaków.

Wśród żaczek zwyciężyła Lara Kilarska (Chrobry Międzyzdroje), druga była Katarzyna Ślepowrońska (Teniga Szczecin), a trzecia Natalia Kosińska (Zalew Stepnica) i Natalia Brzózka (Perła Połczyn-Zdrój). Wśród żaków najlepszy był Ignacy Stuła (LUKS Gryfice), drugi Jan Szymoniak (Iskra Łasko), a trzeci Witold Ogorzałek (Czapla Czaplinek) i Konstanty Zając (Griffin's-Spin Szczecin).

Zwycięzcy będą reprezentowali województwo zachodniopomorskie podczas I Grand Prix Polski Żaków, które w dniach 26-28 września odbędzie się w Olkuszu.

###

W Połczynie-Zdroju rozegrano I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Kadetów.

W kadetkach najlepsza była Lena Wawreńczuk (Perła Połczyn-Zdrój), druga Dorota Plonder (UKS 96 Sucha Koszalińska), a trzecia Joanna Marcinkiewicz i Barbara Kossowska (obie Perła Połczyn-Zdrój). W kadetach wygrał Kryspin Szymanowski (Griffin's-Spin Szczecin), drugi był Kacper Furgała (Technik Świdwin), a trzeci Stanisław Cydzik (SALOS Szczecin) i Wojciech Działak (Iskra Łasko).

Zwycięzcy będą reprezentowali województwo zachodniopomorskie podczas I Grand Prix Polski Kadetów, które w dniach 10-12 października odbędzie się w Krakowie.

###

W I lidze tenisistów stołowych zainaugurowano sezon 2025/2026.

Griffin's-Spin Szczecin zremisował u siebie z zespołem Balta AZS AWFiS Gdańsk II 5:5.

Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Manuel Kupfer, Łukasz Jarocki, Arkadiusz Żuk, Kamil Nalepa i Bartosz Dobrowolański (zawodnik rezerwowy). Dla dwóch pierwszych zawodników był to debiut w szczecińskim zespole.

Na pierwszym stole dwa punkty zdobył Nalepa, który pokonał Kamila Kostyka 3:0 i występującego w Superlidze Szymona Malickiego 3:2. Po 1,5 punktu zdobyli Żuk i Jarocki, którzy pokonali Łukasza Nadolskiego 3:0 i 3:1, a w deblu wygrali z duetem Nadolski/Kostyk 3:0. Nieudanie swoją przygodę w Griffin's-Spin rozpoczął Niemiec Kupfer, który przegrał swoje pojedynki z Malickim i Kostykiem (oba po 0:3). Debel Nalepa/Kupfer prowadził już z duetem Malicki/Artur Gromek 2:1, lecz przegrał 2:3. Podobnie Żuk, który wygrywał z Gromkiem 2:1.

- Jest to dla nas cenny punkt - powiedział po meczu Bartosz Dobrowolański, kapitan Griffin's-Spin. - Po grze deblowej Kupfer doznał kontuzji barku, ale dograł wszystkie mecze do końca. Przed ostatnią serią gier prowadziliśmy 5:3, ale goście zdołali uratować remis.

Griffin's-Spin jest na trzecim miejscu w tabeli.

###

W II lidze mężczyzn gr. północnej rozegrano 1. kolejkę spotkań sezonu 2025/2026.

Griffin’s-spin Szczecin I pokonał u siebie Słowianina FAF-BUD Mrowino 7:3, a punkty dla gospodarzy zdobyli: Kamil Kiljanek (2,5), Dawid Wajda (1,5), Łukasz Koper (1,5) i Szymon Koper (1,5).

SALOS Szczecin przegrał u siebie z Championem Police 1:9. Dla gości punktowali: Rafał Szarycki (2,5), Jacek Łukasiewicz (2,5), Paweł Kociuba (2) i Łukasz Kulczycki (2). Dla gospodarzy po pół punktu zdobyli: Łukasz Zięcina i Jakub Makutynowicz, którzy pokonali w deblu parę Kulczycki/Kociuba 3:0. W najbardziej zaciętym pojedynku Zięcina przegrał z Łukasiewiczem 2:3.

Technik Świdwin zremisował u siebie z ATS-em Stargard 5:5. Dla gospodarzy punkty wywalczyli: Dawid Szczerba (2,5), Marcel Kula (1,5) i Arkadiusz Misiukiewicz (1). W drużynie przyjezdnej komplet zwycięstw zanotował Bogusław Tymejczyk (2,5), a kolejne punkty dołożyli: Maciej Węgorowski (1,5) i Szymon Milczarek (1). Trzy pojedynki rozstrzygnęły się w piątym secie i wszystkie na korzyść gości. Tymejczyk pokonał Konrada Liska i Misiukiewicza, a Milczarek Kulę.

###

W Fabryce Energii rozegrano 192 turniej FETS i trzeci pn. "Magic Flower", a w turnieju udział wzięło 37 zawodników. Rywalizacja odbyła się w czterech grupach: A, B, C i D.

Zawody wygrał Jakub Makutynowicz, drugi był Mykhailo Myronenko, a trzeci Andrzej Mozol. W grupie B najlepszy był Bartosz Gałamaga, przed Jackiem Butem i Rafałem Stawińskim. W grupie C zwyciężył Mirosław Rożuk, drugi był Arkadiusz Bursa, a trzeci Jan Merta. W grupie D pierwszy był Waldemar Lebiecki, drugi Karol Bobecki, a trzeci Robert Chreptowicz.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 193 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy. ©℗ (PR)