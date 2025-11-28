Tenis stołowy. Wojewódzkie kwalifikacje kadetów w Kamieniu Pomorskim [GALERIA]

Fot. Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego/Facebook

W Kamieniu Pomorskim rozegrano II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów.

Wśród kadetek wygrała Dorota Plonder (UKS 96 Sucha Koszalińska), druga była Lena Wawreńczuk (Perła Połczyn-Zdrój), a trzecia Barbara Kossowska (Perła Połczyn-Zdrój). Tuż za podium uplasowała się Joanna Marcinkiewicz (Perła Połczyn-Zdrój).

Wśród kadetów zwyciężył Szymon Koper (Griffin’s-Spin Szczecin), drugi był Kryspin Szymanowski (Griffin’s-Spin Szczecin), a trzeci Kacper Furgała (Technik Świdwin). Tuż za podium uplasował się Hubert Jamro (Top-Spin Szczecin).

Zwycięzcy będą reprezentowali województwo zachodniopomorskie podczas II Grand Prix Polski Kadetów, które w dniach 12-14 grudnia odbędzie się w Zielonej Górze.

###

I-ligowi tenisiści stołowi Griffin's-Spin Szczecin rozegrali mecze 7 i 8. kolejki.

W hali TME przy ulicy Racibora szczecinianie podejmowali zespół Energa Morliny Ostródzianka Ostróda i przegrali 1:9. Dla Griffin's-Spin to pierwsza porażka w sezonie.

W dwóch pierwszych pojedynkach Kamil Nalepa i Hongkończyk Li Hon Ming przegrali w piątym secie z Łukaszem Sokołowskim i Jakubem Kwapisiem, choć oba mecze mogły rozstrzygnąć się na korzyść gspodarzy. W kolejnych singlach Arkadiusz Żuk wyraźnie przegrał z Maksymilianem Miastowskim 0:3, a Łukasz Jarocki z Jackiem Mitasem 0:3. W deblach górą również byli goście i po sześciu grach mecz był już rozstrzygnięty. W kolejnych spotkaniach Ming wygrał z Mitasem 3:1 i zdobył jedyny punkt dla gospodarzy, a Nalepa niespodziewanie gładko przegrał z Miastowskim 1:3. W ostatnich pojedynkach słabo dysponowany tego dnia Żuk nie podjął walki z Sokołowskim, a po bardzo widowiskowym i zaciętym meczu Jarocki przegrał z Kwapisiem 2:3.

Punkty: Li Hon Ming (1).

- Przeciwnicy pokazali kawał dobrego tenisa stołowego - powiedział po spotkaniu Kamil Nalepa, kapitan Griffin's-Spin - Pierwsze dwa spotkania ułożyły ten mecz. Przy wyniku 0:4 zaryzykowaliśmy i w deblach pomieszaliśmy składy, ale oba spotkania niestety przegraliśmy. Przy wyniku 0:6 zeszło z nas ciśnienie i myślami byliśmy już przy kolejnym meczu. Nie lubię zwalać winy na los, ale rywale mieli trochę więcej szczęścia przy stole. Zasłużyli na zwycięstwo, ale nie w takich rozmiarach.

Nasi zawodnicy zrehabilitowali się za sobotnią porażkę i w niedzielę wygrali na wyjeździe z zespołem Proste Domy Gorzovia Gorzów Wielkopolski 7:3. Mecz rozegrany został awansem, gdyż 8. kolejka I ligi zaplanowana jest na 29 listopada.

Po bardzo dobrej grze Żuk niespodziewanie pokonał najlepszego zawodnika Gorzovii Kacpra Petasia 3:2, a Jarocki pewnie pokonał byłego zawodnika Griffin's-Spin Dawida Kosińskiego 3:0. Prowadzenie podwyższył Nalepa pokonując Kamila Dziadka 3:1, ale na drugim stole dość nieoczekiwanie Ming przegrał z Radosławem Żabskim 0:3. Po czterech meczach było 3:1 dla szczecinian, a pod deblach 4:2. W przedostatniej serii gier Nalepa po widowiskowym meczu pokonał Petasia 3:2. Nalepa prowadził już 2:0, ale Petaś doprowadził do wyrównania. Na szczęście ostatni set był pod kontrolą szczecińskiego zawodnika. Szósty punkt dołożył Ming, który po bardzo zaciętym meczu ograł Kosińskiego 3:0, a każdy set rozstrzygnął się na przewagi. W ostatnich spotkaniach Żuk pokonał Dziadka 3:1, a Żabski Jarockiego 3:0.

Punkty: Kamil Nalepa (2,5), Arkadiusz Żuk (2), Li Hon Ming (1,5), Łukasz Jarocki (1).

Griffin's-Spin ma na koncie 11 punktów i jest na trzecim miejscu w tabeli. Dorobek szczecińskiego zespołu to cztery wygrane, trzy remisy i jedna porażka.

###

W II lidze mężczyzn grupy północnej rozegrano 7. kolejkę spotkań.

Griffin’s-spin Szczecin pokonał na wyjeździe UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 9:1, a punktami podzielili się: Kamil Kiljanek (2,5), Adam Kukkuk (2), Szymon Koper (2), Łukasz Koper (2) i Dawid Wajda (0,5). Aż połowa spotkań rozstrzygnęła się w piątym secie, w tym cztery na korzyść gości. SALOS Szczecin przegrał na wyjeździe z drużyną UKS Nałęcz I Majster Ostroróg 3:7, a trzy punkty wywalczyli: Jakub Makutynowicz (1), Mieszko Nowakowski (1) i Krzysztof Rusiecki (1). ATS Stargard przegrał u siebie z Championem Police 0:10. W zespole przyjezdnym punkty zdobyli: Rafał Szarycki (2,5), Paweł Kociuba (2,5), Marcin Kociuba (2,5) i Jacek Łukasiewicz (2,5). Technik Świdwin wygrał u siebie z UKS-em Słowian FAF-BUD Mrowino 7:3, a zwycięstwo zapewnili mu: Damian Szczerba (2,5), Marcel Kula (2,5), Konrad Lisek (1,5) i Arkadiusz Misiukiewicz (0,5).

Tabela II ligi gr. północnej (I runda):

1. Griffin's-Spin Szczecin I 7 14

2. UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 7 11

3. Technik Świdwin 7 9

4. UKS Nałęcz I Majster Ostroróg 7 7

5. Champion Police 7 6

6. Słowian FAF-BUD Mrowino 7 6

7. ATS Stargard 7 3

8. SALOS Szczecin 7 0

Kolejno: ilość spotkań, ilość punktów.

Najlepiej punktujący zawodnicy:

1. Griffin's-Spin Szczecin I - Kamil Kiljanek 42, Adam Kukkuk 26, Szymon Koper 26, Łukasz Koper 14, Bartosz Dobrowolański 4, Dawid Wajda.

2. UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg - Bartosz Starosta 24, Jakub Cembrowicz 16, Jakub Różak 15, Michał Iracki 8.

3. Technik Świdwin - Damian Szczerba 36, Konrad Lisek 20, Marcel Kula 17, Arkadiusz Misiukiewicz 9, Karol Laskiewicz 2.

4. UKS Nałęcz I Majster Ostroróg - Daniel Welke 24, Mateusz Margraf 21, Rafał Kujawa 18, Przemysław Buśko 10, Tomasz Cembrowicz 6.

5. Champion Police - Rafał Szarycki 21, Łukasz Kulczycki 18, Jacek Łukasiewicz 17, Paweł Kociuba 16, Marcin Kociuba 6.

6. Słowian FAF-BUD Mrowino - Krzysztof Gościniak 29, Filip Stypka 23, Bartosz Fibich 7, Andrzej Głowiński 6.

7. ATS Stargard - Maciej Węgorowski 20, Bogusław Tymejczyk 12, Szymon Milczarek 7, Mateusz Kukkuk 5, Magdalena Pawłasek 3.

8. SALOS Szczecin - Jakub Makutynowicz 18, Łukasz Zięcina 4, Krzysztof Rusiecki 4, Dariusz Poźniak 2.

###

W województwie zachodniopomorskim rozegrano 4. kolejkę III, IV i V ligi.

Wyniki:

III liga:

Grupa zachodnia: Visonex LUKS TOP Wierzbięcin - Top-Spin Szczecin 13:5, UKS-T Victoria Chojna - Champion Police I 5:13, Griffin's-Spin Szczecin II - STS Dębno 6:12.

Grupa wschodnia: KTS Kołobrzeg - Czapla Czaplinek 5:13, KTS Gryf Szczecinek - KTS Koszalinianin Koszalin I 3:15, LUKS Gryfice - KTS Koszalinianin Koszalin 13:5.

IV liga:

Grupa zachodnia: Mewa Resko - Piast Gryfino 13:5, Zalew Stepnica - ATS Stargard I 10:8, Chrobry Międzyzdroje - STS Dębno I 12:6, Griffin's-Spin Szczecin III - ATS Stargard II 15:3.

Grupa wschodnia: Team Tenis 2005 Białogard - ZTTS Złocieniec 6:12, Technik Świdwin I - LUKS Gryfice I 15:3, KTS Kołobrzeg I - KTS Gryf Szczecinek I 12:6, Technik Świdwin II - Czarni Pieszcz 3:15.

V liga:

Grupa zachodnia: Griffin's-Spin Szczecin VI - Energetyk Gryfino 1:17, Zalew Stepnica I - STS Dębno II 9:9, Griffin's-Spin Szczecin V - Iskra Łasko 10:8, Champion Police II - Piast Gryfino I 2:16.

Grupa wschodnia: Mewa Resko I - UKS 96 Sucha Koszalińska 9:9, Czapla Czaplinek I - Technik Świdwin III 16:2, Griffin's-Spin Szczecin IV - Piast Gmina Szczecinek, Perła Połczyn-Zdrój - KTS Gryf Szczecinek II 14:4.

###

W sobotę 29 listopada rozegrany zostanie w Resku - turniej z okazji 60-lecia powstania klubu sportowego Mewa Resko pod honorowym patronatem Starostwa Łobeskiego. Miejsce: Hala Sportowa przy ul. Bolesława Prusa 2. Zawody rozegrane zostaną w czterech kategoriach: szkoła podstawowa, amatorzy, do 45 lat, powyżej 45 lat. Wpisowe: dorośli 30 zł, dzieci 10 zł. Zapisy obowiązują do 27 listopada (numer telefonu: 505 565 222). Start turnieju o godz. 10. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek, a dla najlepszych nagrody rzeczowe i dyplomy.

###

W Fabryce Energii rozegrano 201 turniej FETS i drugi pn. "Bodyguarding", a w turnieju udział wzięło 35 zawodników.

Rywalizacja odbyła się w czterech grupach: A, B, C i D.

Zawody wygrał Jakub Makutynowicz, drugi był Krzysztof Rusiecki, a trzeci Karol Mętel. W grupie B najlepszy był Maciej Drewnicki, przed Michałem Kurkiem i Krzysztofem Wasielewskim. W grupie C zwyciężył Kacper Kędziora, drugi był Jan Merta, a trzeci Michał Bradacz. W grupie D pierwszy był Paweł Szulc, drugi Łukasz Galanty, a trzeci Adam Fido.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 202 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy. ©℗

