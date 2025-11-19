Tenis stołowy. 200 turniej FETS [GALERIA]

W Fabryce Energii rozegrano 200 turniej FETS oraz FETS Kids+. W pierwszym turnieju udział wzięło 49 zawodników, zaś w drugim 24.

Turniej FETS rozegrano systemem "pełnym do dwóch przegranych", który powoduje, że jedna porażka nie eliminuje zawodnika z walki o zwycięstwo.

W rywalizacji FETS zwyciężył Karol Matyjek, drugi był Krzysztof Cerkawski, a trzeci Łukasz Zięcina.

W rywalizacji FETS Kids+ wygrał Szymon Purczyński, drugi był Jakub Fabiańczyk, a trzeci Patryk Chrabąszcz.

- Turniej, w którym uczestniczyłem odbywał się we wspaniałej atmosferze - powiedział po zawodach Karol Matyjek, zawodnik I-ligowego francuskiego klubu Usse Saint Egreve oraz młodzieżowy mistrz Polski w grze drużynowej z 2024 roku. - Z jednym zawodnikiem grającym defensywnie miałem duże problemy, lecz finalnie udało mi się odwrócić losy spotkania. Pamiętam jak w zeszłoroczne wakacje wygrałem zawody bez straty seta, a w tych straciłem aż trzy, co świadczy o coraz lepszym poziomie rozgrywek. Dawno nie brałem udziału w polskim turnieju. Chcę pochwalić organizatorów, a w szczególności pana Rafała Buczka, który doskonale się mną zaopiekował oraz idealnie koordynował cały turniej. Mam nadzieję, że w przyszłości będę miał jeszcze przyjemność wziąć udział w takim wydarzeniu.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 201 turniej FETS. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

###

W 6. kolejce I ligi mężczyzn Griffin's-Spin Szczecin zremisował na wyjeździe z Pogonią Poltarex Lębork 5:5, a punkty dla szczecińskiego zespołu wywalczyli: Kamil Nalepa (1,5), Hongkończyk Li Hon Ming (1,5), Arkadiusz Żuk (1) i Łukasz Jarocki (1).

Nalepa pokonał Sławomira Dosza 3:2, ale przegrał z jego bratem Adamem 2:3, choć prowadził 2:0. W deblu para Nalepa/Ming wygrała z z braćmi Dosz 3:1. Ming wygrał z Markiem Prądzyńskim 3:0, ale w tym samym stosunku przegrał z Dawidem Michną. Po zaciętej walce Żuk przegrał z Adamem Doszem 0:3, ale wygrał ze Sławomirem 3:0. Jarocki nie powalczył z Michną (wyraźna porażka 0:3), ale po bardzo wyrównanym meczu pokonał Prądzyńskiego 3:2. W deblu para Żuk/Jarocki przegrała z duetem Prądzyński/Michna 0:3.

- Remis z tak mocną drużyną i to na ich terenie jest bardzo dobrym wynikiem - powiedział po spotkaniu Kamil Nalepa, kapitan Griffin's-Spin. - Przegrywaliśmy 0:2, a później 3:5, ale w ostatnich dwóch pojedynkach rewelacyjnie spisali się Arkadiusz Żuk i Łukasz Jarocki. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego punktu. Graliśmy z zespołem, który w poprzednim sezonie prawie awansował do Superligi. W obecnych rozgrywkach idzie im słabo, w przeciwieństwie do nas i tego chcemy się trzymać.

Po tych remisie Griffin's-Spin ma na koncie 9 punktów i jest wiceliderem tabeli. Dorobek szczecińskiego zespołu to trzy wygrane oraz trzy remisy.

###

W II lidze mężczyzn grupy północnej rozegrano 6. kolejkę spotkań.

Griffin’s-Spin Szczecin I pokonał u siebie SALOS Szczecin 10:0, a punktami podzielili się: Kamil Kiljanek (2,5), Adam Kukkuk (2,5), Łukasz Koper (2,5), Szymon Koper (2) i Dawid Wajda (0,5). Champion Police przegrał u siebie z Technikiem Świdwin 3:7. Dla gospodarzy punkty zdobyli: Jacek Łukasiewicz (1,5), Paweł Kociuba (1) i Rafał Szarycki (0,5). W zespole gości punkty wywalczyli: Marcel Kula (2,5), Damian Szczerba (2), Konrad Lisek (2) i Karol Laskiewicz (0,5). ATS Stargard przegrał na wyjeździe z UKS-em Nałęcz I Majster Ostroróg 3:7, a punkty dla przyjezdnych zdobyli: Maciej Węgorowski (1,5) i Bogusław Tymejczyk (1,5). UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg wygrał u siebie z UKS-em Słowian FAF-BUD Mrowino 6:4.

###

W Bierzwniku rozegrano II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Żaków.

Wśród żaczek wygrała Katarzyna Ślepowrońska (Teniga Szczecin), druga była Lara Kilarska (Chrobry Międzyzdroje), a trzecia Mai El Halawany (Iskra Łasko).

Wśród żaków zwyciężył Antoni Kruszak (STS Dębno), drugi był Jan Szymoniak (Teniga Szczecin), a trzeci Hubert Górski (Teniga Szczecin).

Zwycięzcy będą reprezentowali województwo zachodniopomorskie podczas II Grand Prix Polski Żaków, które w dniach 5-7 grudnia odbędzie się w Szczawnie-Zdroju.

###

W Bierzwniku rozegrano II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Juniorów.

Wśród juniorek wygrała Julia Zornig (STS Dębno), druga była Zuzanna Kmiecik (Griffin’s-Spin Szczecin), a trzecia Barbara Kossowska (Perła Połczyn-Zdrój).

Wśród juniorów zwyciężył Konrad Pyra (Czapla Czaplinek), drugi był Patryk Stanisławczyk (Griffin’s-Spin Szczecin), a trzeci Łukasz Koper (Griffin’s-Spin Szczecin).

Zwycięzcy będą reprezentowali województwo zachodniopomorskie podczas II Grand Prix Polski Juniorów, które w dniach 5-7 grudnia odbędzie się w Zielonej Górze.

###

W Makowie rozegrano III Grand Prix Polski Masters. W kategorii wiekowej 70-74 lat rywalizowało 22 zawodników, a trzecie miejsce wywalczył zawodnik ze Szczecina Janusz Żukowski.

###

W sobotę 29 listopada rozegrany zostanie w Resku - turniej z okazji 60-lecia powstania klubu sportowego Mewa Resko pod honorowym patronatem Starostwa Łobeskiego. Miejsce: Hala Sportowa przy ul. Bolesława Prusa 2. Zawody rozegrane zostaną w czterech kategoriach: szkoła podstawowa, amatorzy, do 45 lat, powyżej 45 lat. Wpisowe: dorośli 30 zł, dzieci 10 zł. Zapisy obowiązują do 27 listopada (numer telefonu: 505 565 222). Start turnieju o godz. 10. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek, a dla najlepszych nagrody rzeczowe i dyplomy. ©℗ (PR)

