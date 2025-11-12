Tenis stołowy. Energetyk Gryfino z kolejnym zwycięstwem [GALERIA]

W województwie zachodniopomorskim rozegrano 3. kolejkę III, IV i V ligi.

REKLAMA

Wyniki:

III liga:

Grupa zachodnia: Visonex LUKS TOP Wierzbięcin - UKS-T Victoria Chojna 17:1, Top-Spin Szczecin - Griffin's-Spin Szczecin II 2:16, STS Dębno - Champion Police I 11:7.

Grupa wschodnia: LUKS Gryfice - KTS Kołobrzeg 5:13, KTS Koszalinianin Koszalin - KTS Gryf Szczecinek 13:5, KTS Koszalinianin Koszalin I - Czapla Czaplinek 5:13.

IV liga:

Grupa zachodnia: Mewa Resko - Chrobry Międzyzdroje 18:0, Piast Gryfino - Griffin's-Spin Szczecin III 8:10, ATS Stargard II - Zalew Stepnica 2:16, ATS Stargard I - STS Dębno I 10:8.

Grupa wschodnia: Team Tenis 2005 Białogard - Technik Świdwin I 1:17, ZTTS Złocieniec - Technik Świdwin II 15:3, Czarni Pieszcz - KTS Kołobrzeg I 7:11, KTS Gryf Szczecinek I - LUKS Gryfice I 8:10.

V liga:

Grupa zachodnia: Champion Police II - Griffin's-Spin Szczecin VI 2:16, Piast Gryfino I - Griffin's-Spin Szczecin V 14:4, Iskra Łasko - Zalew Stepnica I 7:11, STS Dębno II - Energetyk Gryfino 1:17.

Grupa wschodnia: Mewa Resko I - Czapla Czaplinek I 5:13, UKS 96 Sucha Koszalińska - Griffin's-Spin Szczecin IV 6:12, Piast Gmina Szczecinek - Perła Połczyn-Zdrój 8:10, KTS Gryf Szczecinek II - Technik Świdwin III 6:12.

###

W hali TME przy ul. Racibora wSzczecinie rozegrano dwa mecze 4 i 5. kolejki I ligi tenisistów stołowych, w których Griffin's-Spin Szczecin dwukrotnie zwyciężył.

W zaległym spotkaniu z 4. kolejki Griffin's-Spin pokonał Ósemkę Białystok 8:2, a punkty dla gospodarzy wywalczyli: Kamil Nalepa (2,5), Niemiec Dauud Cheaib (2), Bartosz Dobrowolański (1,5), Arkadiusz Żuk (1) i Łukasz Jarocki (1).

Po wyrównanym spotkaniu Żuk przegrał z Michałem Wandachowiczem 2:3, a w deblu para Jarocki/Żuk została pokonana przez duet Wandachowicz/Piotr Chmiel 1:3. Reszta spotkań rozstrzygnęła się na korzyść szczecinian, a najwięcej punktów zdobył Nalepa (2,5).

W meczu 5. kolejki Griffin's-Spin wygrał z drużyną UKS Top Solec Kujawski 8:2, a punkty w tym meczu zdobyli: Dauud Cheaib (2), Arkadiusz Żuk (2), Łukasz Jarocki (2), Kamil Nalepa (1,5) i Bartosz Dobrowolański (0,5).

Na pierwszym stole Dobrowolański przegrał z Kacper Głozowskim 1:3, a para Jarocki/Żuk nieznacznie przegrała z duetem Adam Dudzicz/Szymon Seroka 2:3. W najbardziej zaciętym pojedynku Żuk pokonał Głozowskiego 3:2, a ostatni set rozstrzygnął się na przewagi.

- Był to dla nas bardzo ciężki weekend. Chcieliśmy zagrać w najmocniejszym składzie i dlatego zdecydowaliśmy się na powołanie zagranicznego zawodnika - powiedział po spotkaniu Bartosz Dobrowolański, kapitan Griffin's-Spin. - Każdy z nas dołożył cegiełkę do końcowego wyniku, co nas cieszy i pokazuje, że mamy bardzo wyrównany zespół. W najbliższy weekend udamy się do Lęborka na mecz z Pogonią. Apetyt rośnie w miarę jedzenie i pojedziemy tam w najmocniejszym składzie. Poziom tej ligi jest bardzo wyrównany i każdy może wygrać z każdym.

Griffin's-Spin ma na koncie 8 punktów i jest wiceliderem tabeli. Dorobek szczecińskiego zespołu to trzy wygrane oraz dwa remisy.

###

W II lidze mężczyzn grupy północnej rozegrano 5. kolejkę spotkań.

ATS Stargard przegrał u siebie z drużyną Griffin’s-Spin Szczecin I 2:8. Dla gospodarzy po jednym punkcie zdobyli: Magdalena Pawłasek i Maciej Węgorowski. W zespole gości punkty wywalczyli: Kamil Kiljanek (2,5), Adam Kukkuk (2,5), Szymon Koper (2,5) i Dawid Wajda (0,5). Technik Świdwin wygrał na wyjeździe z zespołem UKS Nałęcz I Majster Ostroróg 6:4, a punkty dla świdwiczan zdobyli: Damian Szczerba (2,5), Konrad Lisek (2,5), Arkadiusz Misiukiewicz (0,5) i Marcel Kula (0,5). SALOS Szczecin przegrał na wyjeździe z drużyną UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 2:8, a dwa punkty wywalczył Jakub Makutynowicz. Champion Police zwyciężył na wyjeździe UKS Słowian FAF-BUD Mrowino 7:3, a zwycięstwo zapewnili mu: Paweł Kociuba (2,5), Łukasz Kulczycki (2), Marcin Kociuba (1,5) i Rafał Szarycki (1).

###

W sobotę 15 listopada odbędzie się Turniej o Puchar Burmistrza Białogardu. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5, mieszcząca się przy ulicy Kołobrzeskiej 23. Zawody rozegrane zostaną w 6 kategoriach: Szkoła podstawowa, Open, 50+, Kobiety, Amatorzy oraz Osoby niepełnosprawne. Wpisowe: Dorośli 25 zł, Dzieci 10 zł. Zapisy odbędą się w dniu turnieju od godz. 9:30. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest ciepły posiłek, a dla najlepszych nagrody rzeczowe i dyplomy.

###

W Fabryce Energii rozegrano 199 turniej FETS i dziesiąty pn. "Magic Flower", a w turnieju udział wzięło 36 zawodników.

Rywalizacja odbyła się w czterech grupach: A, B, C i D.

Zawody wygrał Michał Szymański, drugi był Mykhailo Myronenko, a trzeci Andrzej Mozol. W grupie B najlepszy był Jakub Makutynowicz, przed Dariuszem Dębalem i Jackiem Butem. W grupie C zwyciężył Karol Bobecki, drugi był Arseney Zadorozhnii, a trzeci Arkadiusz Bursa. W grupie D pierwszy był Piotr Goetz, drugi Marcel Paluch, a trzeci Antoni Wondek.

W najbliższą niedzielę 16 listopada odbędzie się jubileuszowy 200 turniej FETS.

Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy. ©℗ (PR)

REKLAMA