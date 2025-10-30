Nowe władze Polskiego Związku Tenisa Stołowego [GALERIA]

W Warszawie odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego, podczas którego wybrano nowe władze na lata 2025-2029.

REKLAMA

Z naszego województwa uczestniczyło w nim czterech delegatów: Iwona Rosik, Leszek Czajewski, Jacek Wandachowicz i Marek Kibała.

Nowym Prezesem Zarządu PZTS wybrany został Sebastian Jagiełowicz, od wielu lat związany z Zielonogórskim Klubem Sportowym Drzonków, który wygrał 52:45 z Markiem Zalewskim, prezesem Mazowieckiego Okręgowego ZTS.

W skład zarządu weszła również Prezes Zachodniopomorskiego Związku Tenisa Stołowego - Iwona Rosik, a w skład Komisji Rewizyjnej - Pan Marek Kibała. Po raz pierwszy w historii województwo zachodniopomorskie ma swojego przedstawiciela w Zarządzie PZTS i jednocześnie w Komisji Rewizyjnej PZTS.

Prezes Zarządu - Sebastian Jagiełowicz.

Członkowie Zarządu:

Iwona Rosik, Natalia Partyka, Tadeusz Nowak, Karol Paśko, Dariusz Szumacher, Beata Świderska, Tomasz Klag, Bartosz Gajek, Kamil Skrzypczak, Marek Zalewski.

Komisja Rewizyjna:

Marek Kibała, Grzegorz Kielar, Andrzej Lemieszka, Michał Ogrodniczak, Kazimierz Skrzypek.

###

W II lidze mężczyzn grupy północnej rozegrano 4. kolejkę spotkań.

Griffin’s-Spin Szczecin I pokonał u siebie Technika Świdwin 8:2, a punkty dla szczecinian wywalczyli: Kamil Kiljanek (2,5), Adam Kukkuk (2,5), Bartosz Dobrowolański (2,5) i Szymon Koper (0,5). Dla gości po punkcie zdobyli: Damian Szczerba i Arkadiusz Misiukiewicz, którzy pokonali na drugim stole Kopra 3:0 i 3:2. ATS Stargard przegrał na wyjeździe z UKS-em Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 2:8, a po punkcie dla gości zdobyli: Maciej Węgorowski i Bogusław Tymejczyk. Węgorowski wygrał z Rafałem Kujawą 3:1, a Tymejczyk z Przemysławem Buśką 3:1. W najbardziej zaciętych spotkaniach Węgorowski przegrał z Mateuszem Margrafem 2:3, a Szymon Milczarek z Buśką 2:3. SALOS Szczecin przegrał u siebie ze Słowianinem FAF-BUD Mrowino 3:7, a punkty dla szczecinian wywalczyli: Jakub Makutynowicz (1), Łukasz Zięcina (1) i Krzysztof Rusiecki (1). Na pierwszym stole Makutynowicz pokonał Bartosza Fibicha 3:0, a na drugim Zięcina i Rusiecki zwyciężyli z Andrzejem Głowińskim 3:0 i 3:2. Champion Police przegrał na wyjeździe z UKS-em Nałęcz I Majster Ostroróg 4:6, a punkty dla przyjezdnych zdobyli: Rafał Szarycki (2), Jacek Łukasiewicz (1) i Łukasz Kulczycki (1). W najbardziej wyrównanych meczach Szarycki pokonał Bartosza Starostę 3:2, a Jakub Różak wygrał z Kulczyckim 3:2.

###

W województwie zachodniopomorskim rozegrano 2. kolejkę III, IV i V ligi.

Champion Police I wygrał u siebie z Top-Spinem 12:6, a komplet punktów wywalczyli: Paweł Kociuba (4,5) i Marcin Kociuba (4,5). W zespole gości najlepiej spisał się Michał Szymański, który zdobył trzy punkty. W innym spotkaniu grupy zachodniej Griffin's-Spin Szczecin II przegrał u siebie z Visonexem LUKS TOP Wierzbięcin 8:10. W drużynie szczecińskiej najlepiej punktował Kryspin Szymanowski (4), a w zespole gości Daniel Zubrzycki (3). 1/3 pojedynków rozstrzygnęła się w piątym secie. Po zaciętym deblu para Zuzanna Kmiecik/Kamil Wawrzycki pokonała duet Zubrzycki/Grzegorz Baszczyński 3:2, a walka w drugim secie rozstrzygnęła się po 44 punktach.

Wyniki:

III liga:

Grupa zachodnia: Champion Police I - Top-Spin Szczecin 12:6, Griffin's-Spin Szczecin II - Visonex LUKS TOP Wierzbięcin 8:10.

Grupa wschodnia: KTS Kołobrzeg - KTS Koszalinianin Koszalin I 14:4, Czapla Czaplinek - KTS Koszalinianin Koszalin 12:6, KTS Gryf Szczecinek - LUKS Gryfice 7:11.

IV liga:

Grupa zachodnia: Chrobry Międzyzdroje - ATS Stargard I 8:10, STS Dębno I - ATS Stargard II 14:4, Zalew Stepnica - Piast Gryfino 17:1, Griffin's-Spin Szczecin III - Mewa Resko 6:12.

Grupa wschodnia: Technik Świdwin I - KTS Gryf Szczecinek I 16:2, LUKS Gryfice I - Czarni Pieszcz 2:16, KTS Kołobrzeg I - ZTTS Złocieniec 6:12, Technik Świdwin II - Team Tenis 2005 Białogard 4:14.

V liga:

Grupa zachodnia: Griffin's-Spin Szczecin VI - STS Dębno II 4:14, Energetyk Gryfino - Iskra Łasko 18:0, Zalew Stepnica I - Piast Gryfino I 15:3, Griffin's-Spin Szczecin V - Champion Police II 18:0.

Grupa wschodnia: Czapla Czaplinek I - KTS Gryf Szczecinek II 15:3, Technik Świdwin III - Piast Gmina Szczecinek 12:6, Perła Połczyn-Zdrój - UKS 96 Sucha Koszalińska 13:5, Griffin's-Spin Szczecin IV - Mewa Resko I 15:3.

###

W II lidze kobiet rozegrano 2. kolejkę spotkań:

Wyniki:

Perła Połczyn-Zdrój - KTS Gryf Szczecinek 3:7, Chrobry Międzyzdroje - ATS Stargard 4:6, Zalew Stepnica - Griffin's-Spin Szczecin 7:3, Chrobry Międzyzdroje - Griffin's-Spin Szczecin 2:8, Zalew Stepnica - ATS Stargard 9:1.

###

W Fabryce Energii rozegrano 198 turniej FETS i dziewiąty pn. "Magic Flower", a w turnieju udział wzięło 41 zawodników.

Turniej rozegrano systemem "pełnym do dwóch przegranych", który oznacza, że porażka w jednym spotkaniu, nie eliminuje zawodnika z walki o zwycięstwo w turnieju.

Zawody wygrał Jakub Makutynowicz, drugi był Łukasz Zięcina, a trzeci Mykhailo Myronenko.

W niedzielę 9 listopada odbędzie się 199 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy. ©℗ (PR)

REKLAMA