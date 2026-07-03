Tenis stołowy. Wakacyjny turniej FETS

W Fabryce Energii rozegrano 231 turniej FETS i drugi pn. "Bodyguarding", a w turnieju udział wzięło 26 zawodników.

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Zawody wygrał Jakub Makutynowicz, drugi był Łukasz Jabłoński, a trzeci Norbert Wetklo. Tuż za podium uplasował się Michał Kurek.

Już 5-go Lipca odbędzie się 232 turniej FETS. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze niedzielę w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Zapisy: czasnarozrywke.pl->tenis stołowy. ©℗ (PR)

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