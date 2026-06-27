Tenis stołowy. Mistrzostwa Polski Policji w Stargardzie [GALERIA]

W Stargardzie rozegrano I Mistrzostwa Polski Policji w Tenisie Stołowym. Przez dwa dni funkcjonariusze reprezentujący jednostki Policji z całego kraju rywalizowali o najwyższe miejsca na podium, prezentując wysoki poziom sportowy i zaangażowanie.

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W turnieju rywalizowało 66 zawodników i zawodniczek z całej Polski, a poziom sportowy turnieju był bardzo wysoki.

W kategorii drużynowej udział wzięło 16 drużyn (każda składająca się z trzech zawodników). Zwyciężyła Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, która wyprzedziła Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi i Krakowie.

W rywalizacji kobiet wygrała Małgorzata Sadowska-Śpica (Bydgoszcz), przed Katarzyną Ledzion (Łódź) i Sylwią Purlis (Szczecin).

Wśród mężczyzn najlepszy był Piotr Mojka (Gdańsk), drugi Marcin Łowas (Kraków), a trzeci Rafał Dębczyński (Gorzów Wielkopolski).

W turnieju pocieszenia mężczyzn wygrał Marcin Mistewicz (Łódź), przed Radosławem Sztukowskim (Olsztyn) i Arkadiuszem Walczukiem (Lublin).

W weteranach pierwszy był Ewaryst Zasadziński (Wrocław), drugi Maciej Rakowicz (Bydgoszcz), a trzeci Rafał Hennig (Poznań).

W turnieju pocieszenia weteranów zwyciężył Marcin Nochowicz (Poznań), który wyprzedził Roberta Łukojcia (Szczecin) i Rafała Rachwała (Łódź).

Turniej pokazał, że sport może integrować środowisko służb mundurowych, promować aktywny styl życia oraz budować pozytywne relacje pomiędzy funkcjonariuszami z całego kraju. Sukces pierwszej edycji był możliwy dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji. Szczególne podziękowania skierowano do wszystkich zawodników, sędziów, wolontariuszy oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie i sprawny przebieg wydarzenia. Profesjonalna organizacja oraz pozytywne opinie uczestników potwierdziły potrzebę kontynuowania tej inicjatywy w kolejnych latach.

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W klasyfikacji wojewódzkiej w ramach współzawodnictwa Polskiego Związku Tenisa Stołowego województwo zachodniopomorskie awansowało z czternastego na jedenaste miejsce w Polsce. To awans o trzy pozycje i efekt wspólnej pracy klubów, trenerów oraz zawodników.

W klasyfikacji klubowej najwyżej znalazł się Griffin's-Spin Szczecin, który zajął czternaste miejsce i jest to najlepszy wynik w historii klubu. W poprzednim sezonie Szczecinianie byli na dwudziestej trzeciej pozycji.

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W Fabryce Energii zakończył się cykl zawodów pn. "FETS Kids 2025/26", składający się z sześciu turniejów.

Pierwsze miejsce zajął Patryk Chrabąszcz (747 pkt.), drugi był Franciszek Grajnert (466 pkt.), a trzeci Szymon Dobrzyński (460 pkt.). Tuż za strefą medalową znalazł się Wiktor Szczepański (460 pkt.).

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W Fabryce Energii rozegrano 230 turniej FETS i pierwszy pn. "Bodyguarding", a w turnieju udział wzięło 38 zawodników.

Zawody wygrał Michał Szymański, drugi był Łukasz Zięcina, a trzeci Michał Kurek. Tuż za podium uplasował się Andrzej Mozol.

Już 28 czerwca obędzie się 231 turniej FETS. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze niedzielę w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗

(PR)

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