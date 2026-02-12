Tenis stołowy. Turniej w Cedyni

W sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbył się XV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Cedyni.

Turniej rozegrany został w czterech kategoriach: młodzież do lat 16, panowie od 17 do 45 lat, seniorzy powyżej 45 lat oraz panie w kategorii open.

W turnieju udział wzięło łącznie 30 uczestników, którzy rywalizowali w sportowej atmosferze, prezentując wysoki poziom umiejętności i ducha fair play. Po emocjonujących i zaciętych pojedynkach wyłoniono zwycięzców, a puchary oraz pamiątkowe nagrody wręczyli Burmistrz Cedyni Piotr Głowniak i Dyrektor COKiS Monika Martyka, gratulując zawodnikom sportowej postawy i osiągniętych wyników.

Wyniki:

Panie: 1. Barbara Gaweł, 2. Lidia Majchrzyk, 3. Magdalena Fedorowicz.

Młodzież do lat 16: 1. Wojciech Kałużniak, 2. Bartosz Brus, 3. Krystian Bronakowski.

Panowie od 17 do 45 lat: 1. Michał Olejnik, 2. Karolina Ligocka, 3. Kaja Zawadka.

Seniorzy powyżej 45 lat: 1. Robert Czarnak, 2. Rafał Stawiński, 3. Radus Staniszewski.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim zawodnikom za zaangażowanie i sportową rywalizację.

W II lidze mężczyzn rozegrano 11. kolejkę spotkań.

Griffin's-Spin Szczecin I pokonał na wyjeździe Technika Świdwin 9:1, a zwycięstwo gościom zapewnili: Kamil Kiljanek (2,5), Łukasz Koper (2,5), Adam Kukkuk (2,5) i Szymon Koper (1,5). Jedyny punkt zdobył dla świdwiczan Dawid Zelek, który wygrał z Szymonem Koprem 3:2. Champion Police pokonał u siebie UKS Nałęcz I Majster Ostroróg 6:4, a w zespole polickim punktowali: Rafał Szarycki (2), Jacek Łukasiewicz (2), Michał Kowalski (1) i Marcin Kociuba (1). Kluczowe dla końcowego wyniku były dwie porażki Jakuba Cembrowicza, który po bardzo zaciętych pojedynkach przegrał w piątym secie z Szaryckim i Łukasiewiczem. ATS Stargard przegrał u siebie z UKS-em Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 1:9, a jedyny punkt wywalczył dla gospodarzy Maciej Węgorowski, pokonując Mateusza Margrafa 3:1. UKS Słowian FAF-BUD Mrowino wygrał z SALOS-em Szczecin 9:1. W szczecińskim zespole punkt zdobył Mieszko Nowakowski, który pokonał Grzegorza Włodarczaka 3:1.

Technik Świdwin - Griffin's-Spin Szczecin I 1:9.

Champion Police - UKS Nałęcz I Majster Ostroróg 6:4.

ATS Stargard - UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 1:9.

UKS Słowian FAF-BUD Mrowino - SALOS Szczecin 9:1.

W niedzielę 15 lutego rozegrane zostaną 23. Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Gminy Dębno w Tenisie Stołowym. Kategorie: Do 15 lat, 16-45 lat, 46-60 lat, powyżej 60 lat. Miejsce: Hala sportowo - rehabilitacyjna OSiR w Dębnie ul. Słowackiego. Start godz. 10.

Organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie oraz STS Dębno.

Zgłoszenia: W dniu zawodów - 30 minut przed ich rozpoczęciem. E-mail: stsdebno@wp.pl lub SMS tel. 608641453.

Wpisowe 20 zł. Z wpisowego zwolnione są dzieci i młodzież do 15 roku życia.

Zawody rozegrane zostaną systemem pucharowym do dwóch przegranych spotkań (o 3 miejsce od "tyłu"). Za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wręczone zostaną puchary.

W sobotę 14 lutego rozegrany zostanie w Gardnie - turniej dla dzieci i młodzieży z powiatu gryfińskiego.

Organizatorem imprezy są klub Piast Gryfino i Dyrekcja SP Gardno. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat SP Gardno - tel. (91) 4041120.

Miejsce: Hala Sportowa SP Gardno ul. Niepodległości 7. Start turnieju o godz. 10.

W Fabryce Energii rozegrano 212 turniej FETS i trzeci pn. "Modest", a w turnieju udział wzięło 34 zawodników.

Rywalizacja odbyła się w czterech grupach: A, B, C i D.

Zawody wygrał Jakub Makutynowicz, drugi był Michał Szymański, a trzeci Andrzej Mozol. W grupie B najlepszy był Jacek But, drugi Maciej Drewnicki, a trzeci Paweł Reichelt. W grupie C zwyciężył Michał Kurek, drugi był Piotr Lachowicz, a trzeci Tadeusz Piotrowski. W grupie D pierwszy był Grzegorz Lipiński, drugi Piotr Goetz, a trzeci Maksym Kutsenko.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 213 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy. ©℗

