Tenis stołowy. Wojewódzkie kwalifikacje żaków w Gryficach

W Gryficach rozegrano III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Żaków.

Wśród żaczek wygrała Natalia Brzózka (Perła Połczyn-Zdrój), druga była Katarzyna Ślepowrońska (Teniga Szczecin), a trzecia Iga Sobejko (Teniga Szczecin).

Wśród żaków zwyciężył Antoni Kruszak (STS Dębno), drugi był Jan Szymoniak (Iskra Łasko), a trzeci Hubert Górski (Teniga Szczecin).

Zwycięzcy będą reprezentowali województwo zachodniopomorskie na III Grand Prix Polski Żaków, które w dniach 20-22 lutego odbędzie się w Gdańsku.

Organizatorami zawodów byli: Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego i Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Gryfice.

###

W Świdwinie rozegrano III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Kadetów.

Wśród kadetek wygrała Barbara Kossowska (Perła Połczyn-Zdrój), druga była Dorota Plonder (UKS 96 Sucha Koszalińska), a trzecia Lena Wawreńczuk (Perła Połczyn-Zdrój).

Wśród kadetów zwyciężył Kryspin Szymanowski (Griffin's Spin-Szczecin), drugi był Hubert Jamro (Top-Spin Szczecin), a trzeci Kacper Furgała (Technik Świdwin).

Zwycięzcy będą reprezentowali województwo zachodniopomorskie na III Grand Prix Polski Kadetów, które w dniach 13-15 marca odbędzie się w Ostródzie.

Organizatorami zawodów byli: Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego i Technik Świdwin.

###

W 11. kolejce I ligi tenisa stołowego Griffin's-Spin Szczecin podejmował Pogoń Mogilno i przegrał 3:7.

Gospodarze wystąpili w polskim składzie: Łukasz Jarocki (1), Kamil Nalepa (1), Bartosz Dobrowolański (1) i Arkadiusz Żuk.

Na pierwszym stole zagrali Nalepa i Żuk, a na drugim Jarocki i Dobrowolański.

Po pierwszych czterech grach był remis 2:2. Nalepa przegrał z Mateuszem Żelengowskim 2:3, a Jarocki wyraźnie pokonał Mateusza Dykowskiego 3:1. Następnie Dobrowolański wygrał z Marcinem Woskowiczem 3:0, a Żuk nie poradził sobie z czopiarzem Mateuszem Dzikowskim (porażka 0:3). W deblach lepsi okazali się goście i było 2:4. Później Nalepa pokonał Dzikowskiego 3:1 i gospodarze przegrywali tylko jednym punktem. Kolejne dwie gry rozstrzygnęły się na korzyść zawodników Pogoni. Po bardzo zaciętym i widowiskowym meczu Jarocki przegrał z Marcinem Woskowiczem 2:3, choć w trzecim i piątym secie prowadził 9:5, a Żuk nie dał rady Żelengowskiemu, będąc słabszym w końcówkach setów (porażka 1:3). W pojedynku o przysłowiową pietruszkę Dobrowolański nie nawiązał walki z Dykowskim i przegrał 0:3. Dla gości punktowali w tym meczu: Żelengowski (2,5), Dykowski (1,5), Woskowicz (1,5) i Dzikowski (1,5).

Dla szczecinian była to trzecia porażka z rzędu. Griffin's-Spin ma 11 punktów i jest na 5. miejscu w tabeli.

###

W II lidze mężczyzn rozegrano 10. kolejkę spotkań.

Griffin's-Spin Szczecin I pokonał u siebie Championa Police 9:1, a punkty dla gospodarzy zdobyli: Kamil Kiljanek (2,5), Szymon Koper (2,5), Łukasz Koper (2,5) i Adam Kukkuk (1,5). Jedyny punkt zdobył dla policzan Jacek Łukasiewicz, kóry pokonał Kukkuka 3:0. W najbardziej zaciętym pojedynku Kukkuk pokonał Rafała Szaryckiego 3:2. Zespół gości walczył jednego zawodnika mniej, gdyż Paweł Kociuba kreczował. Oprócz Łukasiewicza i Szaryckiego w zespole gości wystąpił jeszcze Marcin Kociuba. Technik Świdwin przegrał u siebie z UKS-em Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 4:6, a punkty dla świdwiczan zdobyli: Damian Szczerba (2,5), Arkadiusz Misiukiewicz (1) i Konrad Lisek (0,5). SALOS Szczecin przegrał u siebie z ATS-em Stargard 4:6. Dla gospodarzy punktowali: Dariusz Poźniak (2,5), Jakub Makutynowicz (0,5), Krzysztof Rusiecki (0,5) i Łukasz Zięcina (0,5), zaś dla gości: Mateusz Kukkuk (2), Maciej Węgorowski (2), Jakub Wojewoda (1) i Zbigniew Kisała (1). W najbardziej zaciętym pojedynku Kukkuk pokonał Makutynowicza 3:2, wygrywając w ostatnim secie 17:15. UKS Słowian FAF-BUD Mrowino zremisował u siebie z UKS Nałęcz I Majster Ostroróg 5:5.

###

II liga kobiet wyniki:

ATS Stargard - Griffin's-Spin Szczecin 2:8, Zalew Stepnica - Perła Połczyn-Zdrój 8:2, Zalew Stepnica - Gryf Szczecinek 10:0.

###

W Fabryce Energii rozegrano 210 turniej FETS i pierwszy pn. "Modest", a w turnieju udział wzięło 41 zawodników.

Rywalizacja odbyła się w pięciu grupach: A, B, C, D i E.

Zawody wygrał Michał Szymański, drugi był Mykhailo Myronenko, a trzeci Łukasz Jabłoński. W grupie B najlepszy był Adrian Rowiński, drugi Rafał Stawiński, a trzeci Michał Kurek. W grupie C zwyciężył Jacek But, drugi był Robert Chreptowicz, a trzeci Szymon Nawrot. W grupie D pierwszy był Michał Bradacz, drugi Patryk Juszczyk, a trzeci Łukasz Galanty. Grupę E wygrał Maksym Kutsenko, drugi był Przemysław Czyżyk, a trzeci Antoni Wondek.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 211 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy. ©℗ (PR)

