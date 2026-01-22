Tenis stołowy. Wojewódzkie kwalifikacje w Stepnicy

W Stepnicy rozegrano III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Młodzików.

Wśród młodziczek wygrała Barbara Kossowska (Perła Połczyn-Zdrój), druga była Joanna Marcinkiewicz (Perła Połczyn-Zdrój), a trzecia Agata Daleka (Perła Połczyn-Zdrój). Tuż za podium uplasowała się Hanna Sztombka (Teniga Szczecin).

Wśród młodzików zwyciężył Jakub Stańczyk (KTS Kołobrzeg), drugi był Olivier Czuczak (KTS Koszalinianin Koszalin), a trzeci Karol Chałan (Iskra Łasko). Czwarte miejsce zajął Daniel Zarzycki (SALOS Szczecin).

Zwycięzcy będą reprezentowali województwo zachodniopomorskie na III Grand Prix Polski Młodzików, które na przełomie lutego i marca odbędzie się w Makowie.

###

W Stepnicy rozegrano III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Juniorów.

Wśród juniorek wygrała Maria Pieniążek (Czarni Pieszcz), druga była Hanna Gastół (Czarni Pieszcz), a trzecia Barbara Kossowska (Perła Połczyn-Zdrój). Tuż za podium uplasowała się Judyta Chodyniecka (Zalew Stepnica).

Wśród juniorów wygrał Konrad Pyra (Czapla Czaplinek), drugi był Łukasz Koper (Griffin's-Spin), a trzeci Nikodem Czarnof (Zalew Stepnica). Tuż za podium uplasował się Antoni Stańczyk (KTS Kołobrzeg).

Zwycięzcy będą reprezentowali województwo zachodniopomorskie na III Grand Prix Polski Juniorów, które w dniach 20-22 lutego odbędzie się w Rzeszowie.

###

W Stężycy rozegrano V Grand Prix Polski Masters.

W kategorii 40-49 lat Tomasz Tabor (Czaplinek) zajął trzecie miejsce, zaś w kategorii 70-74 lat Władysław Zbylut (Koszalin) był drugi. W finale Zbylut przegrał ze Zdzisławem Sadowskim (Czarna Białostocka) 0:3.

###

W Białogardzie rozegrano Ogólnopolski Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Białogardzkiego, a do rywalizacji przystąpiło 97 zawodników z Koszalina, Białogardu, Kołobrzegu, Słupska, Świnoujścia, Gdyni, Reska, Szczecinka, Świdwina czy Tychowa. Sportowa walka toczyła się w 7 kategoriach.

Wyniki:

Szkoły podstawowe - dziewczęta: 1. Lena Rudka, 2. Karina Mazik, 3. Nadia Mazik.

Szkoły podstawowe - chłopcy: 1. Kacper Furgała, 2. Tymoteusz Lubiński, 3. Nikodem Niciak.

Niepełnosprawni: 1. Romuald Lewandowski, 2. Marcin Pauba, 3. Remigiusz Kijewski.

Amatorzy: 1. Jarosław Sandelewski, 2. Zbigniew Pawłowski, 3. Grzegorz Lipiński.

+50: 1. Henryk Dzida, 2. Waldemar Żelazek, 3. Waldemar Romanowicz.

Kobiety: 1. Julia Tryhub, 2. Karolina Borowska, 3. Katarzyna Pawłowska.

Open (18-50 lat): 1. Dawid Żelek, 2. Mariusz Radziński, 3. Mariusz Ryłów.

Ponadto uhonorowani zostali: Najlepszy zawodnik z powiatu białogardzkiego - Henryk Dzida, najlepsza zawodniczka z powiatu białogardzkiego - Jadwiga Roganowska, najmłodsza zawodniczka - Lena Rudka z Białogardu, najstarszy zawodnik - Wiesław Siuda z Rosnowa.

Wydarzenie przy wsparciu Powiatu Białogardzkiego zorganizował klub UKS Team Tenis 2005 Białogard.

###

W sobotę 27 grudnia rozegrany zostanie w Gardnie - Turniej Piasta, a organizatorem imprezy jest klub Piast Gryfino.

W zawodach mogą wziąć udział zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i amatorzy - każdy kto ma ochotę się poruszać i spędzić miło czas.

Zapisy obowiązują na miejscu. Start o godz. 10. Wpisowe: 25 Piastów.

Miejsce: Hala Sportowa SP Gardno ul. Niepodległości 7.

###

W Fabryce Energii odbył się trzeci turniej FETS Kids, a w turnieju udział wzięło 24 zawodników.

Zawody wygrał Wiktor Szczepański, drugi był Jakub Fabiańczyk, a trzeci Franciszek Grajnert. Tuż za podium uplasował się Marcel Paluch.

###

W Fabryce Energii rozegrano 209 turniej FETS i dziesiąty pn. "Bodyguarding", a w turnieju udział wzięło 43 zawodników.

Rywalizacja odbyła się w pięciu grupach: A, B, C, D i E.

Zawody wygrał Jakub Makutynowicz, drugi był Karol Mętel, a trzeci Łukasz Zięcina. W grupie B najlepszy był Marek Pawłusiewicz, drugi Roman Ivashchyshyn, a trzeci Jacek But. W grupie C zwyciężył Paweł Reichelt, drugi był Michał Kurek, a trzeci Jan Merta. W grupie D pierwszy był Tadeusz Piotrowski, drugi Łukasz Galanty, a trzeci Szymon Piasecki. Grupę E wygrał Arseney Zadorozhnii, drugi był Piotr Goetz, a trzeci Krzysztof Jacewicz.

Całą edycję FETS "Bodyguarding" wygrał Karol Mętel, drugi był Mykhailo Myronenko, a trzeci Maciej Drewnicki. Kolejne miejsca zajęli: Adrian Rowiński, Łukasz Zięcina i Krzysztof Rusiecki.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 210 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy.

