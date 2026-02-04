Tenis stołowy. Ligowe potyczki [GALERIA]

W województwie zachodniopomorskim rozegrano 6. kolejkę III ligi oraz 8. kolejkę IV i V ligi.

REKLAMA

W III lidze czwartą porażkę poniósł Top-Spin Szczecin, który przegrał z STS-em Dębno 8:10. W drużynie gospodarzy komplet punktów wywalczył Jakub Zornig (4,5), a w zespole gości trzy zwycięstwa odniósł Michał Szymański (3). W najbardziej zaciętym pojedynku Robert Czarnak pokonał Adriana Rowińskego 3:2 i przyjezdni nie zdobyli nawet punktu. UKS-T Victoria Chojna przegrała u siebie z Griffin's-Spin Szczecin II 6:12. Aż cztery punkty zdobył dla gospodarzy Robert Bałachowski, który wygrał wszystkie pojedynki singlowe. Czapla Czaplinek straciła pierwsze punkty i po zaciętym meczu zremisowała z LUKS-em Gryfice 9:9. W IV lidze Griffin's-Spin Szczecin III pokonał Chrobrego Międzyzdroje 13:5, a Mewa Resko odniosła ósme zwycięstwo z rzędu, pokonując Zalew Stepnica 14:4. W derbach Świdwina Technik Świdwin I nie dał szans Technikowi Świdwin II i z kompletem zwycięstw prowadzi w grupie wschodniej. W V lidzie nie zatrzymuje się Energetyk Gryfino, który wygrał z drugim zespołem Piasta Gryfino 16:2. Jedyne punkty dla przyjezdnych wywalczył Wojciech Dzięgielewski. Czapla Czaplinek I pokonała u siebie Griffin's-Spin Szczecin IV 11:7 i jest jedynym zespołem bez porażki.

Wyniki:

III liga:

Grupa zachodnia: STS Dębno - Top-Spin Szczecin 10:8, UKS-T Victoria Chojna - Griffin's-Spin Szczecin II 6:12, Champion Police I - Visonex LUKS TOP Wierzbięcin 11:7.

Grupa wschodnia: KTS Kołobrzeg - KTS Gryf Szczecinek 14:4, Czapla Czaplinek - LUKS Gryfice 9:9, KTS Koszalinianin Koszalin I - KTS Koszalinianin Koszalin 0:18.

IV liga:

Grupa zachodnia: STS Dębno I - Piast Gryfino 5:13, Chrobry Międzyzdroje - Griffin's-Spin Szczecin III 5:13, Zalew Stepnica - Mewa Resko 4:14, ATS Stargard I - ATS Stargard II 14:4.

Grupa wschodnia: Technik Świdwin I - Technik Świdwin II 18:0, KTS Kołobrzeg I - Team Tenis 2005 Białogard 8:10, LUKS Gryfice I - ZTTS Złocieniec 1:17, KTS Gryf Szczecinek I - Czarni Pieszcz 7:11.

V liga:

Grupa zachodnia: Zalew Stepnica I - Champion Police II 15:3, Energetyk Gryfino - Piast Gryfino I 16:2, STS Dębno II - Iskra Łasko 16:2.

Grupa wschodnia: Czapla Czaplinek I - Griffin's-Spin Szczecin IV 11:7, Perła Połczyn-Zdrój - Mewa Resko I 6:12, Technik Świdwin III - UKS 96 Sucha Koszalińska 9:9, KTS Gryf Szczecinek II - Piast Gmina Szczecinek 1:17.

###

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na XV edycję Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Cedyni, która odbędzie się 8 lutego o godz. 10 w sali gimnastycznej w Cedyni. Turniej skierowany jest do mieszkańców gminy oraz wszystkich miłośników tenisa stołowego, niezależnie od poziomu zaawansowania. Wydarzenie ma na celu popularyzację aktywności fizycznej, promowanie sportowej rywalizacji w duchu fair play oraz integrację lokalnej społeczności.

Zawodnicy będą rywalizowali w czterech kategoriach: kobiety - open, młodzież do 16 roku życia, mężczyźni w wieku 17-44 lata, seniorzy powyżej 45 roku życia.

Udział w turnieju jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla wszystkich uczestników. Zapisy prowadzone są w biurze Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu (8-16), telefonicznie pod numerem 91 414 41 31 oraz w dniu zawodów - do 30 minut przed rozpoczęciem turnieju.

###

W Fabryce Energii rozegrano 211 turniej FETS i drugi pn. "Modest", a w turnieju udział wzięło 36 zawodników.

Turniej rozegrano systemem "pełnym do dwóch przegranych", który oznacza, że jedna porażka nie eliminuje zawodnika z walki o zwycięstwo.

Zawody wygrał Michał Szymański, drugi był Maciej Drewnicki, a trzecia Karolina Ligocka.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 212 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy. ©℗

(PR)

REKLAMA