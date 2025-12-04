Tenis stołowy. Szczecin gospodarzem 94. Indywidualnych Mistrzostw Polski w 2026 r.

W Świdwinie rozegrano II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Seniorów.

Wśród seniorek wygrała Wiktoria Kaliciak (Zalew Stepnica), druga była Iwona Rosik (Griffin's-Spin Szczecin), a trzecia Karin Kmiecik (Griffin's-Spin Szczecin). Tuż za podium uplasowała się Magdalena Idzik (Chrobry Międyzdroje).

Wśród seniorów zwyciężył Konrad Pyra (Czapla Czaplinek), drugi był Piotr Sudoł (Czapla Czaplinek), a trzeci Kamil Kiljanek (Griffin's-Spin Szczecin). Tuż za podium uplasował się Damian Szczerba (Technik Świdwin).

Zwycięzcy będą reprezentowali województwo zachodniopomorskie podczas II Grand Prix Polski Seniorów, które w dniach 19-21 grudnia odbędzie się w Krakowie.

###

Po raz pierwszy w historii Szczecin będzie gospodarzem Indywidualnych Mistrzostw Polski. Turniej odbędzie się w dniach 20-22 marca 2026 roku.

Zawody tej rangi są dużym wyróżnieniem dla Zachodniopomorskiego Związku Tenisa Stołowego. Szczecin będzie gościł najlepszych zawodników i zawodniczki z Polski. To ogromne wyróżnienie dla naszego regionu i potwierdzenie, że zachodniopomorski tenis stołowy dynamicznie się rozwija.

###

Z okazji jubileuszu 60-lecia Ludowego Klubu Sportowego Mewa Resko rozegrano turniej tenisa stołowego, który przyciągnął do Reska ponad 100 zawodników i zawodniczek, od utalentowanych młodzików po doświadczonych ligowców, a energia, jaka unosiła się w hali - była niewyobrażalna.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Łobeskiego Edward Arys, podkreślając rangę i prestiż turnieju, a oficjalnego otwarcia turnieju dokonali: Arkadiusz Czerwiński - Burmistrz Reska oraz Jakub Konczewski - Prezes Mewy Resko, a swoją obecnością i słowami wsparcia dodatkowo zmotywowali zawodników: Iwona Rosik - Prezes Zachodniopomorskiego Związku Tenisa Stołowego i Tomasz Paciejewski - dyrektor biura Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS (Ludowe Zespoły Sportowe).

Zawodnicy reprezentujący poziom II, III, IV i V ligi oraz gracze z doświadczeniem z pierwszej ligi stworzyli widowisko, które pod względem poziomu mogłoby konkurować z największymi turniejami w regionie.

W kategorii Amator wygrał Szymon Franczuk, drugi był Jarosław Sandalewski, a trzeci Paweł Kotylak. W kategorii Do 45 lat najlepszy był Damian Szczerba, przed Piotr Sudołem i Konradem Pyrą. W kategorii 45+ pierwszy był Artur Sawoch, drugi Henryk Dzida, a trzeci Waldemar Żelazek. W kategorii Szkoła Podstawowa zwyciężył Kryspin Szymanowski, przed Kacprem Furgałą i Tymoteuszem Lubińskim.

Klub Mewa Resko dziękuję Justynie Walczykiewicz i Kindze Bus - za uchwycenie sportowych emocji w obiektywie, trenerowi Jackowi Sękowskiemu - honorowemu gościowi, którego obecność dodała wydarzeniu prestiżu, Janowi Michalczysznowi i zawodnikom Sekcji Tenisa LKS Mewa Resko za pomoc przy organizacji turnieju, Łukaszowi Jaworskiemu za wyjątkowe przygotowanie pucharów i medali, a przede wszystkim - wielkie brawa i ogromne podziękowania dla sponsorów, bez których ten turniej nie mógłby się odbyć.

To był dzień, który udowodnił, że sport w Resku ma się doskonale, a Mewa Resko z energią i entuzjazmem leci dalej.

###

W Połczynie-Zdroju rozegrano II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Młodzików.

Wśród młodziczek wygrała Barbara Kossowska (Zalew Stepnica), druga była Joanna Marcinkiewicz (Perła Połczyn-Zdrój), a trzecia Agata Daleka (Perła Połczyn-Zdrój). Tuż za podium uplasowała się Hanna Jelonek (Griffin's-Spin Szczecin).

Wśród młodzików zwyciężył Jakub Stańczyk (KTS Kołobrzeg), drugi był Oliwier Czuczak (KTS Koszalinianin Koszalin), a trzeci Antoni Antończak (Teniga Szczecin). Tuż za podium uplasował się Oliwier Mucha (Griffin's-Spin Szczecin).

Zwycięzcy będą reprezentowali województwo zachodniopomorskie podczas II Grand Prix Polski Młodzików, które w dniach 19-21 grudnia odbędzie się w Sępólnie Krajeńskim.

###

6 grudnia rozegrany zostanie w Sławnie - Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego w kategorii OPEN od rocznika 2010. Miejsce: Sala OSiR przy Szkole Podstawowej nr 2. Wpisowe 10 zł. Zapisy obowiązują w dniu turnieju. Start o godz. 15.

###

6 grudnia rozegrany zostanie III Turniej o Puchar Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Kategorie: Studenci (start godz. 10), Pracownicy US (godz. 13), OPEN (godz. 14). Zapisy obowiązują do 5 grudnia do godz. 15. W niedzielę 7 grudnia wystartuje turniej dla dzieci i młodzieży pn. "FETS Kids+ gramy o uśmiech Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego". Zapisy na turniej przyjmowane są do soboty 6 grudnia do godz. 19. Start o godz. 10. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Miejsce: Fabryka Energii ul. Łukasińskiego 110.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy.

###

W Fabryce Energii rozegrano 202 turniej FETS i trzeci pn. "Bodyguarding", a w turnieju udział wzięło 39 zawodników.

Rywalizacja odbyła się w pięciu grupach: A, B, C, D i E.

Zawody wygrał Karol Mętel, drugi był Daniel Zubrzycki, a trzeci Michał Szymański. W grupie B najlepszy był Paweł Reichelt, przed Karoliną Ligocką i Rafałem Stawińskim. W grupie C zwyciężył Krzysztof Wasielewski, drugi był Sławomir Aleksandrowicz, a trzeci Rafał Gustołek. W grupie D pierwszy był Mirosław Rożuk, druga Grażyna Wolny, a trzeci Szymon Piasecki. Grupę E wygrał Rafał Soudani, drugi był Ivanschyschyn Rostyslav, a trzeci Krzysztof Kęska.

- Turniej FETS ponownie pokazał, jak wymagające i emocjonujące potrafią być zawody na tak wysokim poziomie - powiedział po wygranej Karol Mętel, zwycięzca turnieju. - Grało mi się naprawdę dobrze, od początku przyjechałem z nastawieniem, że chcę powalczyć o zwycięstwo, ale wiedziałem, że łatwo nie będzie. Każdy mecz wymagał pełnej koncentracji, a rywale postawili poprzeczkę bardzo wysoko. Ostatecznie udało mi się wygrać i jestem z tego bardzo zadowolony. Atmosfera była cudowna - pełna sportowej rywalizacji, ale też szacunku i pasji do gry. Organizatorzy zadbali o znakomite warunki: dobrze przygotowana sala, świetne zaplecze i perfekcyjną organizację. Z przyjemnością wrócę tu ponownie.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 203 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy. ©℗ (PR)

