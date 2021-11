Tenis Stołowy. Rozgrywki w Szczecinie i regionie

W meczu I ligi mężczyzn grupy północnej Darz Bór Karnieszewice pokonał Rajbud Gorzovia Gorzów Wielkopolski 7:3 i jest na trzecim miejscu w tabeli.

- Bardziej spodziewałem się wyniku 5:5. Woskowicz przegrał z Żabskim, który jest wychowankiem Stali Stocznia Szczecin i pochodzi ze Szczecina. Oponent na tyle dobrze opanował swój serwis, że doprowadził go do perfekcji i jak nie wejdziesz z nim w dłuższą wymianę, to on to szybko wykorzysta. Wszystkie swoje mecze wygrał Marchlewski, który w ciekawym pojedynku pokonał widowiskowo grającego Murawskiego 3:2 - mówi Rafał Buczek grający trener Top-Spinu Szczecin.

###

W miniony weekend, w 1 lidze kobiet grupy północnej grał również UKS Chrobry Międzyzdroje, który stoczył dwa pojedynki. Najpierw w sobotę pokonał on zespół LKTS LUVENA Luboń 6:4, a w niedzielę LUKS AGRO SIEĆ Chełmno 7:3. Drużyna z nad morza jest zdecydowanym liderem tabeli.

- Jeżeli chodzi o Chełmno, to w teorii powinien być to łatwy mecz dla Chrobrego, ale taki nie był. Liczyłem na zwycięstwo 8:2, ale niespodziewanie Kiedrowska przegrała z Hennig 0:3. Natomiast zwycięstwo z Luboniem nie jest zaskoczeniem. Warto w zespole gości wyróżnić Aleksandrą Oleśnicką, która stoczyła wyrównany pojedynek z Kiedrowską - komentuje zwycięstwa R. Buczek.

###

W miniony weekend grała również druga liga tenisa stołowego mężczyzn grupy północnej. STS Dębno przegrał u siebie z UKS Champion Police 2:8, a drugi zespół Visonexu LUKS TOP Wierzbięcin (II) pokonał KTS Koszalinianin Koszalin 10:0.

###

Za nami czwarty turniej amatorów w Fabryce Energii. Nadal prowadzi Wojciech Dzięgielewski, przed Cezarym Gregorukiem, a trzecia jest Barbara Rosa. Zawody odbywają się co niedzielę, w Centrum Badmintona i Tenisa Stołowego przy ul. Łukasińskiego 110. Wpisowe wynosi 20 zł. Zapraszamy.

- Dalej rozwijamy ten temat. Mamy sklasyfikowanych już 44 zawodników. W minioną niedzielę było 29 graczy, ale liczymy na więcej - podaje dane R. Buczek.

###

14 listopada w Sianowie odbył się II WTK Seniorek i Seniorów. Wśród pań triumfowała Alicja Łebek z UKS Chrobry Międzyzdroje, a wśród panów Marcin Woskowicz z Dasz Boru Karnieszewice. Tuż za nim był kolega z zespołu - Marcin Marchlewski.

- Jeżeli chodzi o panie, to bez zaskoczenia, ale walka była. Łebek trenuje kilka godzin dziennie i to robi różnicę. Warto wspomnieć, że w wśród panów w walce o pierwszą ósemkę bardzo blisko pokonania Marchlewskiego był 14-letni Konrad Pyra, który prowadził 2:0 w setach, a w trzecim wygrywał już 10:8. Chyba uświadomił sobie z kim gra i przegrał to spotkanie. Ten chłopak zanotował jednak duży progres i widzę przyszłość w tym zawodniku - opisuje zawody R. Buczek.

###

W Regionallidze SV Aufbau Altenburg pokonał TTC Zella-Mehlis 9:1, a Paweł Kibała wygrał swoje spotkania z Nestorem Wasylkowskim 3:0 i Tomaszem Urbańskim 3:1.

- Regionalliga to poziom 1 ligi w Polsce. Warto wspomnieć o dwóch zwycięstwach Kibały, który jest jednocześnie grającym trener Top Spinu Szczecin - zakończył R. Buczek.

(PR)