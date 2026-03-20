Tenis stołowy. Rozgrywki ligowe [GALERIA]

Fot. STS Czapla Czaplinek/Facebook

W województwie zachodniopomorskim rozegrano 11. kolejkę IV i V ligi.

Wyniki:

IV liga:

Grupa zachodnia: STS Dębno I - Chrobry Międzyzdroje 9:9, ATS Stargard I - Zalew Stepnica 9:9, ATS Stargard II - Griffin's-Spin Szczecin 4:14, Piast Gryfino - Mewa Resko 18:0.

Grupa wschodnia: LUKS Gryfice I - Technik Świdwin I 0:18, KTS Gryf Szczecinek I - KTS Kołobrzeg I 3:15, Czarni Pieszcz - Technik Świdwin II 16:2, ZTTS Złocieniec - Team Tenis 2005 Białogard 12:6.

V liga:

Grupa zachodnia: Energetyk Gryfino - Griffin's-Spin Szczecin VI 18:0, STS Dębno II - Zalew Stepnica I 5:13, Iskra Łasko - Griffin's-Spin Szczecin V 12:6, Piast Gryfino I - Champion Police II 17:1.

Grupa wschodnia: Technik Świdwin III - Czapla Czaplinek I 4:14, KTS Gryf Szczecinek II - Perła Połczyn-Zdrój 6:12, Piast Gmina Szczecinek - Griffin's-Spin Szczecin IV 8:10, Mewa Resko I - UKS 96 Sucha Koszalińska 11:7.

W Ostródzie rozegrano III Grand Prix Polski Kadetów.

W zmaganiach grupowych Dorota Plonder (UKS 96 Sucha Koszalińska) wygrała jeden mecz i wystąpiła w turnieju pocieszenia. W kadetach Szymon Koper (Griffin's-Spin Szczecin) przegrał dwa spotkania w grupie, a jedno wygrał i awansował do turnieju głównego. W pierwszej rundzie Koper wygrał z Oliwierem Jędrzejewskim (ASTS Olimpia Grudziądz) 3:0, a w drugiej po zaciętym meczu przegrał z Mikołajem Pilchem (MATS Rzeszów) 1:3. W meczu o 17 miejsce Koper poniósł porażkę z Jakubem Soboniem (TTS Polonia Bytom) 2:3. Kryspin Szymanowski (Griffin's-Spin Szczecin) po etapie grupowym zagrał w turnieju pocieszenia.

Za nami 5. kolejka II ligi kobiet.

Wyniki:

ATS Stargard - KTS Gryf Szczecinek 3:7.

Griffin's-Spin Szczecin - Perła Połczyn-Zdrój 10:0.

Griffin's-Spin Szczecin - KTS Gryf Szczecinek 7:3.

ATS Stargard - Perła Połczyn-Zdrój 9:1.

Polski Związek Tenisa Stołowego, Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego oraz Stowarzyszenie Griffin’s-Spin Szczecin zapraszają na 94. Indywidualne Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym, które w dniach 20-22 marca rozegrane zostaną w Szczecinie.

W Fabryce Energii rozegrano 217 turniej FETS i ósmy pn. "Modest", a w turnieju udział wzięło 39 zawodników.

Zawody wygrał Michał Szymański, drugi był Andrzej Mozol, a trzeci Mykhailo Myronenko. Tuż za podium uplasował się Paweł Zińczak.

Cykl turniejów FETS podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 218 turniej FETS oraz turniej dla dzieci pn. FETS Kids Wiosna.

Zapisy: czasnarozrywke.pl->tenis stołowy.

