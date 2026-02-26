Tenis stołowy. Rywalizacja w niższych ligach [GALERIA]

W województwie zachodniopomorskim rozegrano 7. kolejkę III ligi oraz 9. kolejkę IV i V ligi.

W III lidze drugą wygraną zanotował Top-Spin Szczecin, który wysoko pokonał Championa Police I. Liderem jest STS Dębno, który wygrał z Victorią Chojna. Najlepiej punktującym zawodnikiem z Dębna jest Jakub Zornig, który po siedmiu kolejkach ma 92,86% zwycięstw. Po zaciętym meczu Visonex wygrał z Griffin's-Spin Szczecin II. W grupie wschodniej siódme zwycięstwo odniosła Czapla Czaplinek, a tuż za nią jest KTS Kołobrzeg. Oba zespoły wyraźnie pokonały zespoły z Koszalina. W IV lidze grupy wschodniej dziewiątą wygraną odniósł Technik Świdwin I, który pokonał Gryfa Szczecinek I. W grupie zachodniej w podobnej sytuacji jest Mewa Resko, która w ciekawym pojedynku wygrała z Griffin's-Spin Szczecin III i z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli. Po zaciętym meczu Piast Gryfino przegrał z Zalewem Stepnica. W V lidze nie zatrzymuje się Energetyk Gryfino, a w grupie wschodniej Czapla Czaplinek zaliczyła ósmą wygraną.

Wyniki:

III liga:

Grupa zachodnia: Top-Spin Szczecin - Champion Police I 14:4, STS Dębno - UKS-T Victoria Chojna 12:6, Visonex LUKS TOP Wierzbięcin - Griffin's-Spin Szczecin II 10:8.

Grupa wschodnia: LUKS Gryfice - KTS Gryf Szczecinek 13:5, KTS Koszalinianin Koszalin - Czapla Czaplinek 5:13, KTS Koszalinianin Koszalin I - KTS Kołobrzeg 0:18.

IV liga:

Grupa zachodnia: ATS Stargard I - Chrobry Międzyzdroje 8:10, ATS Stargard II - STS Dębno I 4:14, Piast Gryfino - Zalew Stepnica 8:10, Mewa Resko - Griffin's-Spin Szczecin III 12:6.

Grupa wschodnia: KTS Gryf Szczecinek I - Technik Świdwin I 2:16, Czarni Pieszcz - LUKS Gryfice I 17:1, ZTTS Złocieniec - KTS Kołobrzeg I 10:8, Team Tenis 2005 Białogard - Technik Świdwin II 14:4.

V liga:

Grupa zachodnia: STS Dębno II - Griffin's-Spin Szczecin VI 16:2, Iskra Łasko - Energetyk Gryfino 0:18, Piast Gryfino I - Zalew Stepnica I 10:8, Champion Police II - Griffin's-Spin Szczecin V 0:18.

Grupa wschodnia: KTS Gryf Szczecinek II - Czapla Czaplinek I 2:16, Piast Gmina Szczecinek - Technik Świdwin III 13:5, UKS 96 Sucha Koszalińska - Perła Połczyn-Zdrój 7:11, Mewa Resko I - Griffin's-Spin Szczecin IV 6:12.

###

Wyniki II ligi kobiet (5. kolejka):

KTS Gryf Szczecinek - Perła Połczyn-Zdrój 6:4.

Griffin's-Spin Szczecin - Zalew Stepnica 2:8.

ATS Stargard - Zalew Stepnica 0:10.

###

W Rzeszowie rozegrano III Grand Prix Polski Juniorów, a nasze województwo reprezentował Konrad Pyra, który zajął siedemnaste miejsce.

W grupie Pyra wywalczył drugie miejsce, pokazując świetną formę i determinację. W walce o najlepszą 32, pokonał Piotra Czaputę (Warmia Lidzbark Warmiński) 3:2, wygrywając decydującego seta 12:10. W meczu o najlepszą 16, Pyra stoczył ambitny pojedynek z Jakubem Nadolnym (ZKS Zielona Góra), ale przegrał 1:3.

W meczu o siedemnaste miejsce Pyra wygrał z Piotrem Szarym (MKS Czechowice-Dziedzice) 3:2.

###

W sobotę 7 marca rozegrane zostaną Mistrzostwa Miasta Sławno w Tenisie Stołowym.

Kategorie: kadet 2011 i młodsi, open - 2010 i starsi. Wpisowe open - 10 zł. Miejsce: Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sławnie. Za trzy pierwsze miejsca wręczone zostaną medale i dyplomy. Start turnieju o godz. 15.

Organizatorami imprezy są: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, Urząd Miejski w Sławnie oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

###

W Fabryce Energii rozegrano 214 turniej FETS i piąty pn. "Modest", a w turnieju udział wzięło 42 zawodników.

Rywalizacja odbyła się w czterech grupach: A, B, C i D.

Zawody wygrał Karol Mętel, drugi był Łukasz Zięcina, a trzeci Mykhailo Myronenko. W grupie B najlepszy był Michał Kurek, drugi Szymon Franczuk, a trzeci Piotr Sterna. W grupie C zwyciężył Paweł Szepitowski, drugi był Jan Merta, a trzeci Paweł Szulc. W grupie D pierwszy był Robert Chreptowicz, drugi Dominik Podres, a trzeci Tomasz Krystek.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 215 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗ (PR)

