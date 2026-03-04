Tenis stołowy. Turniej skrzatów w Bierzwniku

W Bierzwniku rozegrano II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów.

W turnieju rywalizowały najmłodsze zawodniczki i zawodnicy z województwa zachodniopomorskiego.

Wśród dziewczynek zwyciężyła Matylda Gan (niestowarzyszona), wyprzedzając Zosię Pieniążek (Czarni Pieszcz) oraz Marię Bartkiewicz (Chrobry Międzyzdroje).

W rywalizacji chłopców najlepszy okazał się Ignacy Stuła (LUKS Gryfice), który w finale pokonał Stanisława Stułę (LUKS Gryfice). Trzecie miejsce zajął Filip Wysocki (Teniga Szczecin).

W Stepnicy odbyły się wojewódzkie kwalifikacje do 94. Indywidualnych Mistrzostw Polski, które w dniach 20-22 marca odbędą się w Szczecinie.

Wśród pań wygrała Judyta Chodyniecka (Zalew Stepnica), druga była Paulina Korzeniowska (Zalew Stepnica), a trzecia Maria Pieniążek (Czarni Pieszcz). Tuż za podium uplasowała się Hanna Gastół (Czarni Pieszcz).

Wśród panów zwyciężył Kamil Kiljanek (Griffin's Spin Szczecin), drugi był Patryk Stanisławczyk (Griffin's Spin Szczecin), a trzeci Piotr Sudoł (Czapla Czaplinek). Tuż za podium uplasował się Konrad Pyra (Czapla Czaplinek).

Zwycięzcy turnieju będą reprezentowali nasze województwo podczas mistrzostw Polski. W mistrzostwach wystąpi również Kamil Nalepa (Griffin's Spin Szczecin), który zapewnił sobie udział dzięki limitowi startowemu.

W sobotę 7 marca rozegrane zostaną Mistrzostwa Miasta Sławno w Tenisie Stołowym.

Kategorie: kadet 2011 i młodsi, open - 2010 i starsi. Wpisowe open - 10 zł. Miejsce: Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sławnie. Za trzy pierwsze miejsca wręczone zostaną medale i dyplomy. Start turnieju o godz. 15.

Organizatorami imprezy są: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, Urząd Miejski w Sławnie oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W Fabryce Energii rozegrano 215 turniej FETS i szósty pn. "Modest", a w turnieju udział wzięło 45 zawodników.

Turniej rozegrano systemem "pełnym do dwóch przegranych", który oznacza, że jedna porażka nie eliminuje zawodnika z walki o zwycięstwo.

Zawody wygrał Michał Szymański, drugi był Mykhailo Myronenko, a trzeci Andrzej Mozol.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 216 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗ (PR)

