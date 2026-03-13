Tenis stołowy. Minimalna porażka z Pogonią [GALERIA]

W I lidze mężczyzn grupy północnej Griffin's-Spin Szczecin przegrał we własnej hali z Poltarexem Pogonią Lębork 4:6, choć był bardzo blisko korzystnego wyniku. Dla Szczecinian to szósta porażka w tym sezonie.

Nasza drużyna wystąpiła w polskim składzie: Bartosz Dobrowolański (2), Kamil Nalepa (1), Łukasz Jarocki (0,5) i Arkadiusz Żuk (0,5).

Na pierwszym stole zagrali Nalepa i Żuk, a na drugim Jarocki i Dobrowolański.

W pierwszych pojedynkach Nalepa przegrał z Dawidem Michną 2:3, a Dobrowolański pokonał Slawomira Dosza 3:1. W następnej serii gier Żuk przegrał z Adamem Doszem 2:3 (ostatni set na przewagi), a Jarocki z Markiem Prądzyńskim 1:3. W deblu mieliśmy remis i po sześciu pojedynkach goście prowadzili 4:2. W kolejnych grach Nalepa wygrał z Adamem Doszem 3:2, a Dobrowolański pokonał Prądzyńskiego 3:1 i był remis 4:4. Niestety, w ostatnich pojedynkach Żuk przegrał z Michną 0:3, a Jarocki ze Sławomirem Doszem 2:3 i goście zwyciężyli 6:4.

Dla przyjezdnych punktowali: Michna (2), Sławomir Dosz (1,5), Adam Dosz (1,5) i Prądzyński (1).

Po 15. kolejce Szczecinianie mają 15 punktów i są na 5. miejscu w tabeli.

W II lidze mężczyzn rozegrano 12. kolejkę spotkań.

Griffin's-Spin Szczecin I pokonał u siebie ATS Stargard 8:2, a punkty dla zwycięzców zdobyli: Łukasz Koper (2,5), Adam Kukkuk (2), Dawid Wajda (2) i Szymon Koper (1,5). Dla gości 1,5 punktu wywalczył Maciej Węgorowski, a pół punktu dołożył w deblu Mateusz Kukkuk. W najbardziej zaciętym singlowym pojedynku Adam Kukkuk wygrał z Węgorowskim 3:2. Technik Świdwin przegrał u siebie z UKS-em Nałęcz I Majster Ostroróg 1:9, a jedyny punkt wywalczył Damian Szczerba. SALOS Szczecin przegrał u siebie z UKS-em Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 2:8, a po jednym meczu wygrali: Jakub Makutynowicz i Krzysztof Rusiecki. Spotkanie pomiędzy Championem Police, a UKS-em Słowian FAF-BUD Mrowino rozegrany zostanie 14 marca.

Wyniki:

Griffin's-Spin Szczecin - KS ATS Stargard 8:2.

Technik Świdwin - UKS Nałęcz I Majster Ostroróg 1:9.

SALOS Szczecin - UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 2:8.

W województwie zachodniopomorskim rozegrano 8. kolejkę III ligi oraz 10. kolejkę IV i V ligi.

Wyniki:

III liga:

Grupa zachodnia: UKS-T Victoria Chojna - Visonex LUKS TOP Wierzbięcin 8:10, Griffin's-Spin Szczecin II - Top-Spin Szczecin 6:12, Champion Police - STS Dębno 11:7.

Grupa wschodnia: KTS Kołobrzeg - LUKS Gryfice 12:6, KTS Gryf Szczecinek - KTS Koszalinianin Koszalin 15:3, Czapla Czaplinek - KTS Koszalinianin Koszalin I 14:4.

IV liga:

Grupa zachodnia: Chrobry Międzyzdroje - Mewa Resko 3:15, Griffin's-Spin Szczecin - Piast Gryfino 12:6, Zalew Stepnica - ATS Stargard II 17:1, STS Dębno I - ATS Stargard I 8:10.

Grupa wschodnia: Technik Świdwin I - Team Tenis 2005 Białogard 7:11, Technik Świdwin II - ZTTS Złocieniec 5:13, KTS Kołobrzeg I - Czarni Pieszcz 6:12, LUKS Gryfice I - KTS Gryf Szczecinek I 18:0.

V liga:

Grupa zachodnia: Griffin's-Spin Szczecin VI - Champion Police II 16:2, Griffin's-Spin Szczecin V - Piast Gryfino I 3:15, Zalew Stepnica I - Iskra Łasko 16:2, Energetyk Gryfino - STS Dębno II 13:5.

Grupa wschodnia: Czapla Czaplinek I - Mewa Resko I 0:18, Griffin's-Spin Szczecin IV - UKS 96 Sucha Koszalińska 13:5, Perła Połczyn-Zdrój - Piast Gmina Szczecinek 9:9, Technik Świdwin III - KTS Gryf Szczecinek II 14:4.

Polski Związek Tenisa Stołowego, Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego oraz Stowarzyszenie Griffin’s-Spin Szczecin zapraszają na 94. Indywidualne Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym, które w dniach 20-22 marca rozegrane zostaną w Szczecinie.

W Fabryce Energii rozegrano 216 turniej FETS i siódmy pn. "Modest", a w turnieju udział wzięło 45 zawodników.

Turniej rozegrano systemem "pełnym do dwóch przegranych", który oznacza, że jedna porażka nie eliminuje zawodnika z walki o zwycięstwo.

Zawody wygrał Jakub Makutynowicz, drugi był Mykhailo Myronenko, a trzeci Michał Szymański.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 217 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗ (PR)

