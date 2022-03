Tenis stołowy. Porażka w Gorzowie Darz Boru Karnieszewice

W meczu I ligi mężczyzn grupy północnej Darz Bór Karnieszewice przegrał na wyjeździe z zespołem Rajbud Gorzovia Gorzów Wielkopolski 4:6. Pojedynek trwał 3,5 godziny.

- Najlepszy w zespole z Karnieszewic był Bartosz Szarmach, który zdobył dwa punkty. Bardzo zacięty mecz, a pięć pojedynków rozstrzygnęło się w ostatnim secie. Brawa dla chłopaków za walkę, a sam mecz oscylował wokół remisu. Sędzią głównym spotkania był Ryszard Kulczycki, a sędzią liczącym Samuel Kulczycki. Kluczowa okazała się zmiana Dosza na Murawskiego, który pokonał Marchlewskiego 3:2 - ocenił spotkanie I ligi Rafał Buczek, grający trener Top-Spinu Szczecin.

###

W meczu I ligi kobiet grupy północnej Chrobry Międzyzdroje pokonał na wyjeździe zespół LKTS Luvena Luboń 9:1 i umocnił się na pozycji lidera.

###

W miniony weekend grała również II liga tenisa stołowego mężczyzn grupy północnej. UKS Champion Police I wygrał u siebie z STS Dębno 9:1, zaś w środku tygodnia KTS Koszalinianin Koszalin I podejmował Visonex LUKS TOP Wierzbięcin II. Wygrali goście 8:2.

###

W naszym województwie grała również III liga tenisa stołowego. W grupie mistrzowskiej Trzynastka Szczecin wygrała na wyjeździe z KTS Koszalinianin Koszalin II 10:4, a KTS Kołobrzeg I przegrał u siebie z Championem Police II 3:10. W grupie spadkowej KS ATS Stargard I wygrał na wyjeździe z STLA Szczecinek I 10:7, LUKS Gryfice zremisował na wyjeździe z Mewą Resko 9:9, a UKS-T Victoria Chojna pokonała u siebie UKS Team Tenis 2005 Białogard 10:6.

- Zwycięstwo Polic nie jest zaskoczeniem. Łącki w kołobrzeskim zespole jest najlepszym zawodnikiem, ale tym razem zdobył tylko jeden punkt. Na uwagę zasługuje komplet punktów zdobyty przez Szaryckiego, który wygrał wszystkie swoje spotkania. Jeżeli chodzi o trzynastkę, to wysoką formę nadal prezentuje Marcin Kociuba, syn Pawła. 3.5 punktu w zespole trzynastki zdobył również Kukkuk. Najlepszy w Koszalinie był Marcin Marczak, który zdobył 2 punkty. W zespole z Białogardu Dzida wygrał swoje pojedynki, ale jego drużyna przegrała. Zawodnik ten ma już 58 lat. Patrząc na skład ekipy ze Szczecinka, porażka ze Stargardem jest dla mnie niespodzianką i wynikiem poniżej oczekiwań. Remis Gryfic z Reskiem nie jest dla mnie zaskoczeniem. Obydwie drużyny prezentują podobny poziom, a drużyna Mewy ma młodą ekipę. Występują tam zawodnicy jak Mętel czy Góra, którzy zdobyli większość punktów - ocenił mecze trzeciej ligi R. Buczek.

###

W dniach 11-13 marca br. odbyło się Bilczy 3. Grand Prix Polski Żaków w tenisie stołowym. Z naszego województwa wystąpili: Kryspin Szymanowski (UKS Iskra Łasko), który ukończył zawody na miejscu 33-40, zaś Szymon Koper (Salos Szczecin) był 25-32. Wygrał Jakub Turecki (UKS Gryf Gdów). Jeżeli chodzi o żaczki, to Dagmara Tutak (Chrobry Międzyzdroje) ukończyła zmagania na miejscu 57-64, zaś Zofia Kochanek (Chrobry Międzyzdroje) była 33-40. Turniej wygrała Monika Sonnenberg (Nowa Era Toruń).

###

W dniach 11-13 marca br. odbyło się w Łaziskach Górnych 3. Grand Prix Polski Kadetów w tenisie stołowym. Z naszego województwa wystąpili: Konrad Pyra (Visonex Top Wierzbięcin), który był 25-32, a Nikodem Czarnof (UKS Zalew Stepnica) ukończył turniej na miejscach 41-48. Zawody wygrał Marcel Błaszczyk (MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka). Wśród kadetek grała Julia Zornig (STS Dębno), która zajęła miejsce 57-64. Najlepsza była Zofia Śliwka (Bogoria Grodzisk Mazowiecki).

###

13. marca w Bierzwniku rozegrane zostały Wojewódzkie Eliminacje drużynowe i indywidualne do Mistrzostw Polski Juniorów. Wśród juniorów wygrał Mikołaj Olejnik (Visonex Top Wierzbięcin), a drugi był Krzysztof Majewski (KTS Koszalinianin Koszalin). Wśród juniorek najlepsza była Oliwia Będzik (Griffin'Spin), a druga była Amelia Kurda-Rogowska (Chrobry Międzyzdroje). Czwórka ww. zawodników awansowała do Mistrzostw Polski Juniorów. Jeżeli chodzi o kategorię drużynową, to najlepszy był Visonex Top Wierzbięcin w składzie: Hubert Wajda, Mikołaj Olejnik i Antoni Rachwał.

###

Za nami dziewiąty amatorski turniej w Fabryce Energii. Jest to już drugi cykl rozgrywek, który składa się z dziesięciu turniejów. Zawody odbywają się w każdą niedzielę, w Szczecinie - przy ulicy Łukasińskiego 110. W miniony weekend zwyciężył Igor Borszewski, drugi był Paweł Reichelt, a na trzecim miejscu uplasował się Jacek But.

- Turniej przebiegł sprawnie. Udział wzięło 40 zawodników, a sklasyfikowanych mamy już 130 graczy. Jesteśmy coraz bliżej rozstrzygnięć. Zawody wygrał młody zawodnik z Ukrainy, który jest czołowym zawodnikiem wśród kadetów w swoim kraju. Nasi amatorzy mogli sprawdzić się z dobrym zawodnikiem - podsumował zawody organizator turnieju R. Buczek.

###

ZPZTS serdecznie zaprasza do Szczecina na wojewódzkie eliminacje Pucharu Polski w kategorii seniorskiej, które odbędą się 20 marca w Szczecinie w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Początek eliminacji od godziny 10.

###

Natomiast w sobotę 19 marca o godzinie 15.30, rozegrany zostanie Amatorski Turniej Par Deblowych FETS. Turniej odbędzie się w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110.

PR