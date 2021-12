Tenis stołowy. Dyjas na MŚ w Houston

Tenisista stołowy Dekorglassu Działdowo, Szwed Truls Moregard po raz pierwszy w karierze zagrał w finale Indywidualnych Mistrzostw Świata w grze pojedynczej. Rywalem był rozstawiony w Houston z numerem jeden Fan Zhendong. Faworyt spotkania wygrał (4:0), a Moregard zajął drugą pozycję. Trzecie miejsce zajęli: Timo Boll i Lian Jingkun.

- Świetnie wyszkolony tenisista, która ma dobre czucie piłki. Nie boi się również długich wymian. W finale jednak, Fan Zhendong w pełni kontrolował pojedynek - mówi o zawodniku ze Szwecji Rafał Buczek, grający trener „Top-Spin” - Szczecin.

W Houston, Jakub Dyjas odniósł 2 zwycięstwa, w tym (4:3) z jednym z głównych faworytów Japończykiem Tomokazu Harimoto, rozstawionym z nr 2. W 1/16 finału, wychowanek KTS-u "Koszalinianin" Koszalin, przegrał z niemieckim obrońcą Ruwenem Filusem (0:4), którego miesiąc wcześniej pokonał na turnieju WTT w Tunezji.

- Wielka walka ze strony Dyjasa. Azjaci już piszą opracowania - jak to się stało, że Harimoto przegrał ten mecz. Każde takie zwycięstwo, to sukces tenisa stołowego w Europie. Z Filusem, Dyjas za bardzo się śpieszył, a rywal zagrał koncertowo w tym meczu - opowiada o spotkaniu R. Buczek.

Jeżeli chodzi o panie, to w finale zagrały Wang Manyu i Sun Yingsh. Wygrała Wang Manyu (4:2). Trzecie miejsce zajęły: Chen Meng i Wang Yidi.

Natalia Partyka, zawodniczka SKST Stavoimpex Hodonin i KSI Start Szczecin, zakończyła turniej na pierwszej rundzie. Przegrała z Tajwanką Cheng Hsien-Tzu 2:4 i szybko odpadła z rozgrywek.

- Natalia źle trafiła z formą. Grała tylko na 70% swoich możliwości. Tego dnia rywalka była szybsza i precyzyjniejsza - Tłumaczy porażkę R. Buczek.

***

W dniach 26-28.11.2021 r w Gliwicach, odbyło się II Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów. Nasz region reprezentowali: zawodniczka UKS „Chrobry” Międzyzdroje - Alicja Łebek, która uplasowała się na pozycji 17-20 oraz zawodnik "Darz Boru" Karnieszewice - Marcin Woskowicz, który osiągnął taki sam rezultat.

- Nikt z naszego województwa nie pojechał na dodatkowe eliminacje. Łebek i Woskowicz zajęli w swoich grupach 3 miejsce i jest do adekwatna pozycja do ich obecnych umiejętności. Po fazie grupowej, zwyciężyli oni w meczach turnieju pocieszenia, lecz formuła turnieju nie pozwala na wejście do zamkniętej 16 - opisuje zawody R. Buczek.

***

Za nami również szósty amatorski turniej w Fabryce Energii. Zawody odbywają się w każdą niedzielę, w Szczecinie, przy ulicy Łukasińskiego 110.

- Turniej został przeprowadzony sprawnie. Wystąpiło 28 osób, a poziom rozgrywek systematycznie się podnosi. Liderem nadal jest Wojciech Dziegielewski, choć reszta zawodników depcze mu po piętach - mówi organizator turnieju R. Buczek.

04.11.2021 o godzinie 15.00 w Fabryce Energii odbędzie się mecz na szczycie 2 ligi grupy północnej. Vice-lider tabeli TOP-SPIN BABOLAT SZCZECIN podejmie lidera UKS LUKS TOP WIERZBIĘCIN i jest to mecz o pierwsze miejsce.

PR