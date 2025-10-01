Tenis stołowy. Półmetek zmagań tenisistów stołowych

W Fabryce Energii rozegrano 194 turniej FETS i piąty pn. "Magic Flower", a w turnieju udział wzięło 37 zawodników. Rywalizacja odbyła się w czterech grupach: A, B, C i D.

Zawody wygrał Jakub Makutynowicz, drugi był Andrzej Mozol, a trzeci Norbert Wetklo. W grupie B najlepszy był Michał Kurek, drugi był Roman Ivanschchyshyn, a trzeci Paweł Reichelt. W grupie C zwyciężył Jan Merta, drugi był Maciej Kurcman, a trzeci Waldemar Lebiecki. W grupie D pierwszy był Rafał Kowalski, drugi Olaf Zawalski, a trzeci Robert Chreptowicz.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 195 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy.

###

W Olkuszu rozegrano I Grand Prix Polski Żaków, a województwo zachodniopomorskie reprezentowali: Antoni Kruszak (STS Dębno), Hubert Górski (Teniga Szczecin) i Ignacy Stuła (LUKS Gryfice).

###

W Oleśnicy rozegrano I Grand Prix Polski Juniorów, a województwo zachodniopomorskie reprezentowali: Julia Zornig (STS Dębno), Konrad Pyra (Czapla Czaplinek) i Patryk Stanisławczyk (Griffin's-Spin Szczecin). W etapie grupowym Pyra i Stanisławczyk odnieśli komplet zwycięstw, zaś Zornig wygrała jedno spotkanie. Szczeciński zawodnik wygrał w grupie 3:1 z Oliwierem Babiakiem (Energa KTS Toruń), 3:0 z Karolem Sukurenko (KS AZS AWFiS Gdańsk) oraz 3:0 z Tymonem Kokotem (Tajfun Ostrów Wielkopolski). W I rundzie turnieju głównego Stanisławczyk przegrał 1:3 z Michałem Jurczukiem (UKSTS Ósemka Białystok) i ponownie zmierzył się z Karolem Sukurenko, z którym przegrał 2:3. Pyra po wyjściu z grupy przegrał 2:3 z Wiktorem Klagiem (KS Gorce Nowy Targ), a potem pokonał 3:0 Jakuba Hubka (Politechnika Rzeszów).

###

W szwedzkiej miejscowości Kosta rozegrano Mistrzostw Europy do lat 13. Podopieczni trenerów Zbigniewa Grześlaka i Bartosza Szarmacha zajęli trzecie miejsce w turnieju drużyn mieszanych.

Rywalizacja odbywała się w grze pojedynczej, grze mieszanej oraz w turnieju drużyn mieszanych. W tej ostatniej brązowy krążek wywalczyła reprezentacja Polski w składzie: Olaf Glanert, Ignacy Sławiński, Miłosz Grocholski, Nicol Bartoszko, Małgorzata Poręba i Julia Szarmach. ©℗

(PR)