Tenis stołowy. Wojewódzkie Kwalifikacje Juniorów w Kamieniu Pomorskim

W Kamieniu Pomorskim rozegrano mistrzostwa województwa w tenisie stołowym juniorek i juniorów, które były jednocześnie kwalifikacjami do Mistrzostw Polski.

Wśród juniorek zwyciężyła Hanna Gastół (Czarni Pieszcz), druga była Julia Zornig (STS Dębno), a trzecia Magdalena Pawłasek (ATS Stargard).

W juniorach wygrał Patryk Stanisławczyk (Griffin's-Spin Szczecin), przed Konradem Pyrą (niestowarzyszony) i Łukaszem Koprem (Griffin's-Spin Szczecin).

W grze podwójnej juniorek wygrała para Julia Zornig i Judyta Chodyniecka, druga była Hanna Gastół i Maria Pieniążek, a trzecia Zuzanna Kmiecik i Magdalena Pawłasek.

W grze podwójnej juniorów wygrał duet Patryk Stanisławczyk i Łukasz Koper, drugi był Konrad Pyra i Nikodem Czarnof, a trzeci Wiktor Jelonek/Antoni Stańczyk oraz Maciej Pieniążek i Filip Olbracht.

W mikście złoto wywalczył duet Nikodem Czarnof i Judyta Chodyniecka, drudzy byli Julia i Jakub Zornig, a trzeci Maria Pieniążek i Konrad Pyra oraz Patryk Stanisławczyk i Hanna Gastół.

Awans na Mistrzostwa Polski wywalczyli: Hanna Gastół, Julia Zornig, Patryk Stanisławczyk i Konrad Pyra.

W dniach 23-26 kwietnia Mistrzostwa Polski Juniorów rozegrane zostaną w Krakowie.

W II lidze mężczyzn grupy północnej rozegrano ostatnią 14. kolejkę spotkań.

Griffin's-Spin Szczecin I pokonał u siebie UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 8:2, a punkty dla Szczecinian zdobyli: Łukasz Koper (2,5), Adam Kukkuk (2), Kamil Kiljanek (2) i Szymon Koper (1,5). SALOS Szczecin przegrał u siebie z UKS-em Nałęcz I Majster Ostroróg 1:9, a jedyny punkt wywalczył dla SALOS-u Krzysztof Rusiecki, który pokonał Jakuba Różaka 3:0. Champion Police wygrał u siebie z ATS-em Stargard 9:1. Dla gospodarzy punktowali: Marcin Kociuba (2,5), Jacek Łukasiewicz (2,5), Mariusz Pogorzelski (2,5) i Rafał Smoliński (1,5). Honorowy punkt dla gości wywalczył Mateusz Kukkuk, który pokonał Smolińskiego 3:2. W ostatnim meczu UKS Słowian FAF-BUD Mrowino przegrał u siebie z Technikiem Świdwin 3:7, a punkty dla gości zdobyli: Marcel Kula (2,5), Arkadiusz Misiukiewicz (1,5), Damian Szczerba (1,5) i Konrad Lisek (1,5).

W Liścu Wielkim rozegrany zostanie turniej czterech najlepszych drużyn z II ligi wielkopolsko-zachodniopomorskiej. Z grupy północnej zagrają: Griffin's-Spin Szczecin I i UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg, a z Wielkopolski: KTS Wicher Lisiec Wielki i KTS Grześkowiak Kórnik.

Pary półfinałowe: KTS Wicher Lisiec Wielki - UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg, Griffin's-Spin Szczecin I - KTS Grześkowiak Kórnik.

Zwycięzca finału zagra dwumecz barażowy o awans do I ligi z najlepszą drużyną z województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

W IV i V lidze rozegrano 12. kolejkę spotkań.

Wyniki:

IV liga:

Grupa zachodnia: Chrobry Międzyzdroje - Piast Gryfino 7:11, Mewa Resko - ATS Stargard II 17:1, Griffin's-Spin Szczecin III - ATS Stargard I 11:7, Zalew Stepnica - STS Dębno I 15:3.

Grupa wschodnia: Technik Świdwin I - ZTTS Złocieniec 12:6, Team Tenis 2005 Białogard - Czarni Pieszcz 2:16, Technik Świdwin II - KTS Gryf Szczecinek I 12:6, KTS Kołobrzeg I - LUKS Gryfice I 15:3.

V liga:

Grupa zachodnia: Griffin's-Spin Szczecin VI - Piast Gryfino I 8:10, Champion Police II - Iskra Łasko 3:15, Griffin's-Spin Szczecin V - STS Dębno II 3:15, Zalew Stepnica I - Energetyk Gryfino 11:7.

Grupa wschodnia: Czapla Czaplinek I - UKS 96 Sucha Koszalińska 13:5, Mewa Resko I - Piast Gmina Szczecinek 8:10, Griffin's-Spin Szczecin IV - KTS Gryf Szczecinek II 17:1, Perła Połczyn-Zdrój - Technik Świdwin III 8:10.

W niedzielę 26 kwietnia z okazji 730-lecia miasta Świdwin - rozegrany zostanie turniej tenisa stołowego.

Miejsce: Hala sportowa ZSR CKZ w Świdwinie przy ulicy Szczecińskiej 88.

Kategorie: OPEN, szkoła podstawowa, amatorzy i weterani. Zapisy do piątku 24 kwietnia (tel. 669 202 700). Start turnieju o godz. 10.

Na zwycięzców czekają puchary, medale i nagrody, a na wszystkich uczestników coś słodkiego oraz ciepły posiłek.

W Radomiu rozegrano 8. Grand Prix Polski Masters w tenisie stołowym. W kategorii wiekowej 70-74 lat Władysław Zbylut (Koszalin) zajął 5. miejsce.

W Fabryce Energii rozegrano 220 turniej FETS i pierwszy pn. "Wiosna", a w turnieju udział wzięło 45 zawodników.

Zawody wygrał Karol Mętel, drugi był Mykhailo Myronenko, a trzeci Andrzej Mozol. Tuż za podium uplasował się Krzysztof Rusiecki.

Już 19 kwietnia rozegrany zostanie 221 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗

