Tenis stołowy. Wojewódzkie Mistrzostwa Żaków w Stepnicy [GALERIA]

W Stepnicy rozegrano Wojewódzkie Mistrzostwa Żaków, które były jednocześnie kwalifikacjami do mistrzostw Polski.

Wśród żaczek wygrała Natalia Brzózka (Perła Połczyn-Zdrój), druga była Zofia Pieniążek (Czarni Pieszcz), a trzecia Natalia Kosińska (Zalew Stepnica).

Wśród żaków zwyciężył Antoni Kruszak (STS Dębno), drugi był Hubert Górski (Teniga Szczecin), a trzeci Witold Ogorzałek (STS Czapla Czaplinek).

W grze podwójnej żaczek wygrała para Mai El Halawany (Iskra Łasko) i Natalia Kosińska (Zalew Stepnica), drugie miejsce zajęły Natalia Brzózka (Perła Połczyn-Zdrój) i Katarzyna Ślepowrońska (Teniga Szczecin), a trzecie Iga Sobejko i Amelia Szymczuk (obie Teniga Szczecin) oraz Anastazja Chwat i Anastazja Rutkowska (obie Teniga Szczecin).

W grze podwójnej żaków wygrał duet Hubert Górski i Kacper Lewicki (obaj Teniga Szczecin), drudzy byli Jan Szymoniak i Antoni Działak (obaj Iskra Łasko), a trzeci Piotr Ladra (Iskra Łasko) i Witold Ogorzałek (STS Czapla Czaplinek) oraz Borys Wojtaś (Technik Świdwin) i Igor Klimowicz (Zalew Stepnica).

Dwóch pierwszych zawodników w grach pojedynczych pojedzie na Indywidualne Mistrzostwa Polski Żaków, które w dniach 20–21 czerwca odbędą się w Brzegu Dolnym.

W Połczynie-Zdroju rozegrano III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów.

W skrzatkach wygrała Zofia Pieniążek (Czarni Pieszcz), przed Marią Bartkiewicz (Chrobry Międzyzdroje) i Antoniną Herman (Iskra Łasko).

W skrzatach zwyciężył Ignacy Stuła (LUKS Gryfice), drugi był Stanisław Stuła (LUKS Gryfice), a trzeci Filip Wysocki (Teniga Szczecin).

W Liścu Wielkim rozegrany został turniej czterech najlepszych drużyn z II ligi wielkopolsko-zachodniopomorskiej, w którym wystąpiły: Griffin's-Spin Szczecin I, UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg, KTS Wicher Lisiec Wielki i KTS Grześkowiak Kórnik.

Zespół ze Szczecina zajął trzecie miejsce.

Półfinały:

KTS Wicher Lisiec Wielki - UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 6:0.

Griffin's-Spin Szczecin I - KTS Grześkowiak Kórnik 0:6.

O 3. miejsce:

Griffin's-Spin Szczecin I - UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 6:1.

Finał:

KTS Wicher Lisiec Wielki - KTS Grześkowiak Kórnik 6:0.

Zwycięzca finału zagra dwumecz barażowy o awans do I ligi z najlepszą drużyną z województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

W Stepnicy rozegrany został finał II ligi kobiet Wielkopolsko-Zachodniopomorskiej, w którym miejscowy Zalew przegrał z zespołem GKTS Krajna Złotów 4:6.

W niedzielę 26 kwietnia z okazji 730-lecia miasta Świdwin - rozegrany zostanie turniej tenisa stołowego.

Miejsce: Hala sportowa ZSR CKZ w Świdwinie przy ulicy Szczecińskiej 88.

Kategorie: OPEN, szkoła podstawowa, amatorzy i weterani. Zapisy do piątku 24 kwietnia (tel. 669 202 700). Start turnieju o godz. 10.

Na zwycięzców czekają puchary, medale i nagrody, a na wszystkich uczestników coś słodkiego oraz ciepły posiłek.

W Fabryce Energii rozegrano 221 turniej FETS i drugi pn. "Wiosna", a w turnieju udział wzięło 43 zawodników.

Przed rozpoczęciem rywalizacji rozdano nagrody za poprzedni cykl rozgrywek.

Zawody wygrał Bartosz Gałamaga, drugi był Jarosław Bęćkowski, a trzeci Roman Ivashchyshyn. Tuż za podium uplasował się Adrian Rowiński.

Już 26 kwietnia rozegrany zostanie 221 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗ (PR)

