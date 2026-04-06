Tenis stołowy. Wojewódzkie Kwalifikacje w Międzyzdrojach - zwycięzcy pojadą na mistrzostwa Polski

W Międzyzdrojach rozegrano Wojewódzkie Kwalifikacje do Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i Kadetów.

W juniorkach wygrał klub Czarni Pieszcz w składzie: Maria Pieniążek i Hanna Gastół. W juniorach zwyciężył Griffin's-Spin Szczecin, który reprezentowali: Patryk Stanisławczyk, Łukasz Koper i Wiktor Jelonek.

Zwycięzcy pojadą na Mistrzostwa Polski Juniorów, które w dniach 23-26 kwietnia odbędą się w Krakowie.

W kadetkach najlepszy był Chrobry Międzyzdroje w składzie: Martyna Makowczyńska i Dagmara Tutak. W kadetach zwyciężył Griffin's-Spin Szczecin, który reprezentowali: Kryspin Szymanowski i Szymon Koper.

Zwycięzcy pojadą na Mistrzostwa Polski Kadetów, które w dniach 21-24 maja odbędą się w Rawie Mazowieckiej.

W Połczynie-Zdroju rozegrano Wojewódzkie Kwalifikacje do Drużynowych Mistrzostw Polski Młodzików.

W młodziczkach zwyciężyła Perła Połczyn-Zdrój w składzie: Barbara Kossowska, Agata Daleka i Joanna Marcinkiewicz. W młodzikach najlepszy był SALOS Szczecin, który reprezentowali: Daniel Zarzycki i Stanisław Wójcik.

Zwycięzcy pojadą na Mistrzostwa Polski Młodzików, które w dniach 7-10 maja odbędą się w Gliwicach.

W Toruniu rozegrano półfinałowy turniej Drużynowego Pucharu Polski mężczyzn. W stawce znalazły się cztery najlepsze drużyny z województw województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, czyli odpowiednio: Griffin's-Spin Szczecin, Piast Poprawa Ostrzeszów, Balta AZS AWFiS Gdańsk oraz Energa Manekin Toruń. Nasz zespół wystąpił w składzie: Kamil Nalepa, Kamil Kiljanek i Bartosz Dobrowolański. W półfinale Szczecinianie przegrali z drużyną z Torunia, a blisko zwycięstwa z Lubomirem Pistejem, bardzo doświadczonym słowackim zawodnikiem Lotto Superligi był Nalepa. W meczu o trzecie miejsce nasz zespół przegrał z Piastem.

- Ten turniej był dla nas cennym doświadczeniem, który motywuje nas do dalszej pracy - powiedział po zawodach Bartosz Dobrowolański, zawodnik Griffin's-Spin. - Miło było zagrać z zawodnikami, którzy są od nas o poziom wyżej. Kamil Nalepa rozegrał pięciosetowy pojedynek, a reszta gier była wyraźnie po stronie Torunian. W meczu o trzecie miejsce przegraliśmy z czołową drużyną pierwszej ligi grupy południowej.

Równolegle w Dąbczu trwała rywalizacja kobiet. Poza żeńskim zespołem Energi Manekin, w turnieju udział wzięły: MRKS Gdańsk, Griffin's-Spin Szczecin oraz gospodynie Wamet Dąbcze. Nasz zespół wystąpił w składzie: Iwona Rosik, Karin Kmiecik i Zuzanna Kmiecik. Po dwóch porażkach Griffin's-Spin zajął czwarte miejsce.

W II lidze mężczyzn rozegrano 13. kolejkę spotkań.

SALOS Szczecin przegrał u siebie z Griffin's-Spin Szczecin I 2:8, a po punkcie dla gospodarzy zdobyli: Jakub Makutynowicz i Łukasz Zięcina. Pierwszy pokonał Szymona Kopra 3:2, a drugi Adama Kukkuka 3:0. Dla gości punkty zdobyli: Łukasz Koper (2,5), Dawid Wajda (2,5), Szymon Koper (1,5) i Adam Kukkuk (1,5). Technik Świdwin przegrał u siebie z Championem Police 4:6, a dla przyjezdnych punktowali: Michał Kowalski (2,5), Rafał Smoliński (1,5), Jacek Łukasiewicz (1) i Marcin Kociuba (1). W zespole gospodarzy najwięcej punktów zdobył Damian Szczerba (2,5), a kolejne dołożyli Arkadiusz Misiukiewicz (1) i Konrad Lisek (0,5). ATS Stargard przegrał u siebie z UKS-em Nałęcz I Majster Ostroróg 3:7, a punkty dla Stargardzian zdobyli: Maciej Węgorowski (1), Szymon Milczarek (1) i Mateusz Kukkuk (1). W ostatnim pojedynku UKS Słowian FAF-BUD Mrowino przegrał u siebie z UKS-em Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 4:6.

Wyniki:

SALOS Szczecin - Griffin's-Spin Szczecin 2:8.

Technik Świdwin - Champion Police 4:6.

ATS Stargard - UKS Nałęcz I Majster Ostroróg 3:7.

UKS Słowian FAF-BUD Mrowino - UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 4:6.

W Fabryce Energii rozegrano 219 turniej FETS i dziesiąty pn. "Modest", a w turnieju udział wzięło 40 zawodników.

Zawody wygrał Mykhailo Myronenko, drugi był Jakub Makutynowicz, a trzeci Maciej Drewnicki. Tuż za podium uplasował się Michał Kurek.

Całą edycję wygrał Michał Szymański (778 pkt.), drugi był Mykhailo Myronenko (768 pkt.), a trzeci Maciej Drewnicki (740 pkt.). Kolejne miejsca zajęli: Łukasz Zięcina (708 pkt.), Adrian Rowiński (672 pkt.) i Krzysztof Rusiecki (666 pkt.).

Już 12 kwietnia rozegrany zostanie 220 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Zapisy: czasnarozrywke.pl->tenis stołowy.

