Tenis stołowy. Mistrzostwa juniorów w Wierzbięcinie

W Wierzbięcinie rozegrano Indywidualne Mistrzostwa Województwa Juniorek i Juniorów, a w rywalizacji udział wzięło 12 zawodniczek i 22 zawodników.

Głównym celem turnieju było wyłonienie mistrzów województwa zachodniopomorskiego w kategorii juniorek i juniorów na rok 2024 w grach indywidualnych, deblowych oraz grze mieszanej.

W grach singlowych turniej rozegrano systemem pucharowym do dwóch porażek o 3 miejsce z tyłu. W grach deblowych i mikstach zastosowano systemem pucharowy (przegrywający odpada z turnieju) z walką o 3 miejsce pomiędzy pokonanymi w półfinałach. Wszystkie mecze rozgrywane były do 3 wygranych setów.

Wśród juniorek zwyciężyła Maria Pieniążek (Czarni Pieszcz), przed Julią Zornig (STS Dębno) i Oliwią Będzik (Champion Police). W juniorach najlepszy był Łukasz Koper (Griffin's Spin Szczecin), drugi Patryk Stanisławczyk (Griffin's Spin Szczecin), a trzeci Konrad Pyra (Darz Bór Karnieszewice).

W deblu juniorek wygrała para: Judyta Chodyniecka (Zalew Stepnica) i Hanna Gastół (Czarni Pieszcz), która wyprzedziła Oliwię Będzik i Julię Zornig oraz Marię Pieniążek i Michalinę Stępień (Czarni Pieszcz). W juniorach wygrał Łukasz Koper i Patryk Stanisławczyk, przed Konradem Pyrą i Marcelem Kulą (Technik Świdwin) oraz Konradem Liskiem i Karolem Mętelem (obaj Visonex LUKS TOP Wierzbięcin).

W grze mieszanej wygrał duet: Maria Pieniążek i Konrad Pyra, przed Karolem Mętelem i Oliwią Będzik oraz Karolem Sukurenko (KTS Kołobrzeg) i Hanną Gastół.

Organizatorami zawodów byli: Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego i klub Visonex LUKS TOP Wierzbięcin.

###

W Niekłończycy rozegrano Amatorski Turnieju Tenisa Stołowego o Czerwcowy Wianek.

Gospodarzami turniej byli: Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich w Niekłończycy.

Organizatorem zawodów była sołtys Niekłończycy Karina Mazurkiewicz, a turniej poprowadził Rafał Stawiński.

W rywalizacji udział wzięło 25 osób, w tym 21 mężczyzn i 4 kobiety. Do dyspozycji zawodników były cztery stoły, a zawody rozegrano w 4 grupach i systemem każdy z każdym. Z każdej grupy do finału A awansowały 3 pierwsze osoby, a 3 kolejne do finału B.

W grupie A pierwsze miejsce zajął Bartosz Gałamaga, który wyprzedził Karolinę Ligocką i Norberta Wetklo. W grupie B zwyciężył Wojciech Kurowski, przed Piotrem Sterną i Rafałem Gustołkiem.

Kolejny turniej w Niekłończycy odbędzie się we wrześniu.

###

W Fabryce Energii odbył się dziewiąty turniej FETS pn. "Hope Boskie Ciao", w którym udział wzięło 14 zawodników, a zawody rozegrano systemem każdy z każdym.

Był to 128. turniej od początku istnienia rozgrywek. FETS to skrót od słów: Fabryka Energii i Top-Spin Szczecin, czyli miejsca rozgrywania turnieju i klubu, który organizuje zawody.

Turniej wygrał Paweł Reichelt, który wyprzedził Wojciecha Kuca i Andrzeja Mozola.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się dziesiąty, ostatni turniej FETS, na którym nastąpią ostatecznie rozstrzygnięcia. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego cyklu rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗ (PR)