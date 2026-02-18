Tenis stołowy. Turniej w Dębnie

W Dębnie rozegrano 23. Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Gminy Dębno w Tenisie Stołowym, w którym udział wzięło 96 zawodników.

Rywalizacja odbywała się w czterech kategoriach wiekowych: do 15 lat, 16-45 lat, 46- 60 lat i 61+.

Najmłodsza uczestniczka miała 8 lat, a najstarszy uczestnik 85 lat. Atmosfera na turnieju była cudowna, pełna sportowych emocji i pozytywnej energii.



Wyniki:

Do 15 lat: 1. Antoni Kruszak, 2. Justyna Zawadzka, 3. Nikola Tomaszewska.

16-45 lat: Jakub Zornig, 2. Robert Bałachowski, 3. Pit Fischer.

46- 60 lat: 1. Krzysztof Kurkuś, 2. Dariusz Dębal, 3. Robert Czarnak.

61+: 1. Krzysztof Maciaszek 2. Andrzej Gauza, 3. Sylwester Grzęda.

Za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wręczone zostały puchary.

Organizatorami imprezy byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie oraz klub STS Dębno.

###

W Zielonej Górze rozegrano 6. Grand Prix Polski Masters. W kategorii mężczyźni 70-74 lat, zawody wygrał Janusz Żukowski (Szczecin), który w finale pokonał Andrzeja Gryczana (Witnica) 3:2. W kategorii mężczyźni 60-64 lat, drugie miejsce zajął Henryk Dzida (Białogard), który w finale przegrał z Jackiem Wieczerzakiem (Bydgoszcz) 1:3. W kategorii mężczyźni 40-49 lat, drugie miejsce zajął Tomasz Tabor (Czaplinek), który w meczu finałowym okazał się słabszy od Radosława Malinowskiego (Jelcz-Laskowice) 0:3. W kategorii kobiety 70-74 lat, drugie miejsce zajęła Halina Kiersznicka (Szczecin), zaś w kategorii kobiety 50-59 lat, druga była Iwona Rosik (Szczecin).

###

W Fabryce Energii rozegrano 213 turniej FETS i czwarty pn. "Modest", a w turnieju udział wzięło 38 zawodników.

Rywalizacja odbyła się w czterech grupach: A, B, C i D.

Zawody wygrał Michał Szymański, drugi był Łukasz Zięcina, a trzeci Łukasz Jabłoński. W grupie B najlepszy był Rafał Stasiak, drugi Michał Kurek, a trzeci Piotr Lachowicz. W grupie C zwyciężył Rafał Gustołek, drugi był Paweł Szulc, a trzeci Robert Chreptowicz. W grupie D pierwszy był Łukasz Galanty, drugi Maksym Kutsenko, a trzeci Wojciech Wielopolski.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 214 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗ (PR)

