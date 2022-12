Tenis stołowy. II Grand Prix Polski Młodzików

W dniach 25-27.11.2022 odbyło się w Sępólnie Krajeńskim, II Grand Prix Polski Młodzików. Wśród młodziczek zaprezentowały się Judyta Chodyniecka (Zalew Stepnica), Darina Pavelko (Chrobry Międzyzdroje) i Zofia Kochanek (Chrobry Międzyzdroje). Wszystkie zawodniczki zajęły miejsce 33-48. Wśród młodzików Jakub Zornig (STS Dębno) zajął pozycję 9-12, a Karol Sukurenko (KTS Kołobrzeg) ukończył zawody na miejscu 13-16.

- Solidny występ młodzików. Samo wejście do turnieju głównego to już duża sprawa, choć oczekiwania wobec nich są jeszcze większe. Jest to dobry prognostyk na przyszłość. Przed młodziczkami jeszcze dużo pracy - opisał zmagania w Sępólnie Krajeńskim Rafał Buczek, grający trener klubu Top-Spin Szczecin.

###

W dniach 25-27.11.2022 odbyło się w Zielonej Górze, II Grand Prix Polski Seniorek/-ów. W kwalifikacjach dodatkowych bliski dostania się do turnieju głównego był Dawid Kosiński (Griffin's Spin Szczecin), który w rundzie decydującej przegrał z Piotrem Chłodnickim (GMKS Strzelec Frysztak) 1:3. W turnieju finałowym wystąpił Bartosz Jemilianowicz (Visonex Wierzbięcin), który zajął miejsce 37-40, a wśród seniorek Karin Kmiecik (Griffin's Spin Szczecin) ukończyła zawody na pozycji 37-40.

###

25 i 26. listopada odbyły się w Fabryce Energii konsultacje wojewódzkie, w których udział wzięli czołowi kadeci z naszego regionu jak Zuzanna Kmiecik, Nikodem Czarnof, Łukasz Koper i Cyprian Marczak. Konsultacje poprowadził trener Bartosz Such, asystował mu trener kadry województwa Marcin Marczak, a całość koordynowali trener Rafał Buczek, trener sparingpartner - Paweł Kibała i sparingpartner - Rafał Szarycki.

- Mocno przepracowany czas, w którym wiele było przemyśleń i aspektów technicznych. Podziękowanie dla ZPZTS za odzew w sprawie tej inicjatywy. Dobrą pracę wykonał Marcin Marczak - opisał konsultację wojewódzkie R. Buczek.

###

27. listopada rozegrano w Fabryce Energii czwarty turniej FETS cyklu 2022/2023, w którym zwyciężył Krzysztof Wasielewski, drugi był Andrzej Mozol, a trzecie miejsce zajął Stanislav Hlobil. W finale B najlepszy okazał się Piotr Kujawski, drugi był Robert Łukojć, a trzeci Bartosz Ślązak. W finale C wygrał Lesław Gałkowski, drugi był Bartosz Pluta, a trzeci Zenon Losik. W finale D wygrał Tomasz Kamiński, drugie miejsce zajął Jarosław Migowicz, a trzecie Stanisław Miękus. Zmagania odbywają się w każdą niedzielę godz.. 10, przy ulicy Łukasińskiego 110.

- W rywalizacji udział wzięło 43 zawodników. Rozgrywki odbywały się w czterech grupach A, B, C i D. W finale głównym wystąpiła grupa mocnych graczy, a zawody stały na dobrym poziomie. Zawodnikom z finału B jeszcze trochę brakuje do poziomu wyżej. Finał C, to osoby cały czas uczące się tenisa stołowego, zaś finał D obfituje w coraz ciekawsze zagrania i pojedynki - zakończył R. Buczek.

