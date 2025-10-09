Tenis stołowy. Grand Prix Polski Młodzików w Poznaniu

W Poznaniu rozegrano I Grand Prix Polski Młodzików, a województwo zachodniopomorskie reprezentowali: Dorota Plonder (UKS 96 Sucha Koszalińska), Barbara Kossowska i Joanna Marcinkiewicz (obie Perła Połczyn-Zdrój) oraz Antoni Antończak (Teniga Szczecin).

Najlepiej zaprezentowała się Plonder, która wygrała wszystkie pojedynki grupowe, a w turnieju głównym pokonała w pierwszej rundzie Antoninę Oelrich (KS Nowa Era Toruń) 3:0. Dopiero w drugiej rundzie lepsza okazała się Julia Szarmach (Ostródzianka Ostróda).

W Gliwicach rozegrano I Grand Prix Polski Seniorów, a województwo zachodniopomorskie reprezentowali: Karolina Ligocka (Piast Gryfino) i Kamil Nalepa (Griffin's-Spin Szczecin). W etapie grupowym Ligocka przegrała wszystkie spotkania, natomiast Nalepa pokonał 3:1 najwyżej rozstawionego zawodnika turnieju oraz jednocześnie zawodnika występującego w Lotto Superlidze Tomasza Kotowskiego. Oprócz tego Nalepa wygrał wygrał z Wojciechem Szymczakiem (Bogoria Grodzisk Mazowiecki) oraz Markiem Kwolą (MUKS Jedynka Pszów), ulegając jedynie Jankowi Zandeckiemu (AUKS Trefl Zamość). W turnieju głównym w pierwszej rundzie Nalepa spotkał się z Grzegorzem Felkelem (KTS Gliwice) i przegrał 0:4. W grze o miejsce miejsce 9-12, Nalepa pokonał Artura Białka (KTS Gliwice) 3:1.

W sobotę 11 października w hali sportowej im. Wojciecha Matusiaka w Przelewicach, rozegrane zostaną Otwarte Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym pod patronatem Mieczysława Mularczyka - Wójta Gminy Przelewice.

Celem spotkania jest upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu, popularyzacja tenisa stołowego oraz propagowanie zdrowego trybu życia i przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej.

W zawodach mogą wziąć udział amatorzy, zawodnicy zrzeszeni w Polskim Związku Tenisa Stołowego oraz zawodnicy z zagranicy.

Uczestników obowiązuje strój sportowy: obuwie halowe, koszulki w dowolnym kolorze (poza białym) oraz własne rakietki tenisowe.

Zawody rozgrywane będą w grupach wiekowych: klasa I-IV szkoła podstawowa (dziewczęta), klasa I-IV szkoła podstawowa (chłopcy), klasa V-VIII szkoła podstawowa (dziewczęta), klasa V-VIII szkoła podstawowa (chłopcy), mężczyźni do 40 lat, weterani 40+, open kobiet, niezrzeszeni (nie posiadający licencji PZTS).

Od godz. 10 rozgrywane będą kategorie kategorie młodzieżowe, zaś od godz. 14 osoby dorosłe.

Do turnieju można się zgłosić nawet w dniu zawodów - 30 minut przed ich rozpoczęciem. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.

E-mail: przelewicedlaprzyszlosci@wp.pl, tel. 601 685 102.

W Fabryce Energii rozegrano 195 turniej FETS i szósty pn. "Magic Flower", a w turnieju udział wzięło 39 zawodników.

Turniej rozegrano systemem "pełnym do dwóch przegranych". Pozwala to uczestnikom na przegranie jednego spotkania, ale nadal mają szansę na zwycięstwo.

Zawody wygrał Jakub Makutynowicz, drugi był Bartosz Gałamaga, a trzeci Andrzej Mozol.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 196 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy.

