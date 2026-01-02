Tenis stołowy. Artem Zezulin najlepszy

W Fabryce Energii rozegrano 206 turniej FETS i siódmy pn. "Bodyguarding", a w turnieju udział wzięło 37 zawodników.

Rywalizacja odbyła się w czterech grupach: A, B, C i D.

Zawody wygrał Artem Zezulin, drugi był Michał Szymański, a trzeci Andrzej Mozol. W grupie B najlepszy był Bartosz Gałamaga, przed Szymonem Nawrotem i Danielem Zubrzyckim. W grupie C zwyciężył Mirosław Rożuk, drugi był Rafał Gustołek, a trzeci Sławomir Aleksandrowicz. W grupie D pierwszy był Robert Chreptowicz, drugi Arseney Zadorozhnii, a trzeci Konrad Danczewski.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 207 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy. ©℗ (PR)

