Tenis stołowy. Wojewódzki turniej skrzatów w Bierzwniku

W Bierzwniku rozegrano I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów.

Wśród skrzatek wygrała Zofia Pieniążek (Czarni Pieszcz), druga była Maria Bartkiewicz (Chrobry Międzyzdroje), a trzecia Matylda Gan.

Wśród skrzatów zwyciężył Ignacy Stuła (LUKS Gryfice), drugi był Stanisław Stuła (LUKS Gryfice), a trzeci Filip Wysocki (Teniga Szczecin).

W II lidze mężczyzn rozegrano 8. kolejkę spotkań.

Champion Police wygrał u siebie z SALOS-em Szczecin 10:0, a punktami podzielili się: Rafał Szarycki (2,5), Jacek Łukasiewicz (2,5), Paweł Kociuba (2,5) i Marcin Kociuba (2,5). W najbardziej zaciętym pojedynku Szarycki pokonał Jakuba Makutynowicza 3:2. ATS Stargard przegrał u siebie z Technikiem Świdwin 0:10, a punkty dla przyjezdnych zdobyli: Marcel Kula (2,5), Damian Szczerba (2,5), Konrad Lisek (2,5) i Arkadiusz Misiukiewicz (2,5). W najbardziej wyrównanym meczu Szymon Milczarek przegrał z Liskiem 2:3, a ostatni set rozstrzygnął się na przewagi. W zespole gospodarzy nie wystąpiło dwóch podstawowych zawodników: Bogusław Tymejczyk i Maciej Węgorowski. W wewnętrznym pojedynku UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg przegrał z UKS-em Nałęcz I Majster Ostroróg 1:9.

W województwie zachodniopomorskim rozegrano 6. kolejkę IV i V ligi.

Wyniki:

IV liga:

Grupa zachodnia: Piast Gryfino - ATS Stargard II 14:4, Mewa Resko - ATS Stargard I 15:3, Griffin's-Spin Szczecin III - STS Dębno I 8:10, Chrobry Międzyzdroje - Zalew Stepnica 4:14.

Grupa wschodnia: ZTTS Złocieniec - Czarni Pieszcz 9:9, Team Tenis 2005 Białogard - KTS Gryf Szczecinek I 14:4, Technik Świdwin I - KTS Kołobrzeg I 10:8, Technik Świdwin II - LUKS Gryfice I 8:10.

V liga:

Grupa zachodnia: Piast Gryfino I - Iskra Łasko 11:7, Champion Police II - STS Dębno II 1:17, Griffin's-Spin Szczecin V - Energetyk Gryfino 2:16, Griffin's-Spin Szczecin VI - Zalew Stepnica I 0:18.

Grupa wschodnia: Czapla Czaplinek I - Perła Połczyn-Zdrój 18:0, Griffin's-Spin Szczecin IV - Technik Świdwin III 10:8, Mewa Resko I - KTS Gryf Szczecinek II 14:4, UKS 96 Sucha Koszalińska - Piast Gmina Szczecinek 7:11.

W województwie zachodniopomorskim rozegrano 3. kolejkę II ligi kobiet.

Wyniki:

II liga:

Zalew Stepnica - Chrobry Międzyzdroje 10:0, Gryf Szczecinek - ATS Stargard 3:7, Perła Połczyn-Zdrój - ATS Stargard 3:7.

Już w czwartek 18 grudnia w Hali Ekko przy ul. Struga 15 w Szczecinie, odbędzie się „Pingpongowa Magia Świąt”.

Wydarzenie organizowane jest przez Polski Związek Tenisa Stołowego.

To będzie prawdziwe święto tenisa stołowego, gdyż halę odwiedzi sam Święty Mikołaj, z którym będzie można zagrać przy stole. Na uczestników czekają: konkursy, zabawy i sportowe wyzwania, słodkości i upominki dla każdego oraz świąteczna i rodzinna atmosfera.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: zachodniopomorski@pzts.pl. Impreza będzie trwała od godz. 9 do 16.

W sobotę 20 grudnia odbędzie się w Gryfinie - Grand Prix Tenisa Stołowego, którego organizatorem jest klub Energetyk Gryfino.



Będzie to cykliczny turniej rozgrywany dziesięć razy w roku. Aby być sklasyfikowanym w całym cyklu, zawodnik musi mieć ponad 50% obecności, czyli być obecnym na sześciu turniejach. Na koniec 2026 roku wręczone zostaną puchary, medale, dyplomy i skromne nagrody. Grudniowa rywalizacja będzie tylko wstępem do całorocznego cyklu turniejów. Turniej przed świętami to doskonała okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności przy stole, spotkać się ze znajomymi oraz poczuć prawdziwe, sportowe emocje. W zawodach mogą wziąć udział zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i amatorzy - liczy się dobra zabawa i sportowa rywalizacja.

Miejsce: Hala sportowa ZSP ul. Łużycka 91. Start turnieju o godz. 10. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem telefonu: 795 898 138.

W sobotę 20 grudnia rozegrany zostanie w Gardnie turniej deblowy. Organizatorem imprezy jest klub Piast Gryfino.

Miejsce: Hala Sportowa SP Gardno ul. Niepodległości 7. Start turnieju o godz. 10.

Wiktoria Kaliciak (Zalew Stepnica) i Szymon Koper (Griffin's-Spin Szczecin) reprezentowali województwo zachodniopomorskie na II Grand Prix Polski Kadetów w Zielonej Górze. W zmaganiach grupowych Kaliciak wygrała jeden mecz z Zofią Zając (AZS Wrocław) 3:2, ale nie awansowała do turnieju głównego. Koper wygrał w grupie z Piotrem Zioło (Bogoria Grodzisk Mazowiecki) 3:1 oraz Janem Rozparą (Elita Łódź) 3:2 i awansował do turnieju głównego. W pierwszej rundzie pokonał Piotra Matkowskiego (Tajfun Ostrów Wielkopolski) 3:0, a w drugiej wygrał z Ignacym Sławińskim (Bogoria Grodzisk Mazowiecki) 3:1. W walce o ćwierćfinał Koper przegrał z Mateuszem Orszulakiem (MKS Czechowice-Dziedzice) 0:3. W pojedynku o dziewiąte miejsce Koper pokonał Beniamina Kurowskiego (Bronowianka Kraków) 3:2.

W Fabryce Energii rozegrano IX Turniej Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego w Tenisie Stołowym.

Zwycięzcą okazał się Przemysław Andrzejewski reprezentujący Komendę Miejską Policji w Szczecinie, drugie miejsce po wyrównanym pojedynku zdobyła Sylwia Purlis z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, a trzeci był Karol Berski reprezentujący Komendę Miejskiej Policji w Szczecinie. Turniej był nie tylko sportową rywalizacją, ale także ważnym elementem integracji policjantów z różnych jednostek regionu oraz promocją aktywnego stylu życia wśród funkcjonariuszy.

W Węgierskiej Górce rozegrano IV Grand Prix Polski Masters. W kategorii wiekowej 70-74 lat trzecie miejsce zajął Janusz Żukowski (Szczecin), który w decydującym meczu pokonał Władysława Zbyluta (Koszalin) 3:0.

W Fabryce Energii rozegrano 204 turniej FETS i piąty pn. "Bodyguarding", a w turnieju udział wzięło 38 zawodników.

Rywalizacja odbyła się w czterech grupach: A, B, C i D.

Zawody wygrał Jakub Makutynowicz, drugi był Andrzej Mozol, a trzeci Daniel Zubrzycki. W grupie B najlepszy był Roman Ivashchyshyn, przed Maciejem Drewnickim i Robertem Wetklo. W grupie C zwyciężył Lesław Gałkowski, drugi był Szymon Żelewski, a trzeci Szymon Nawrot. W grupie D pierwszy był Rafał Gustołek, drugi Łukasz Galanty, a trzeci Maksym Kutsenko.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 205 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy. ©℗ (PR)

