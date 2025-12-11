Tenis stołowy. III Turniej o Puchar Rektora US

W Fabryce Energii rozegrano III Turniej o Puchar Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, a zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach: Studenci, Pracownicy US i Open.

W zawodach udział wzięło ponad stu uczestników, w tym studentów, pracowników oraz osób niezwiązanych z Uniwersytetem Szczecińskim.

W kategorii Studenci najlepszy był Łukasz Zięcina, drugi Maksym Kutsenko, a trzeci Krystian Panek. W rywalizacji pracowników najlepsza okazała się Magdalena Kotnis, która po zaciętym boju pokonała księdza Tadeusza Ceynowę. Trzecie miejsce zajął Paweł Stężała. Pracownicy Uniwersytetu rozegrali również gry deblowe, w których zwyciężyła para Magdalena Kotnis/Damian Zientara. Drugie miejsce zajął duet Tomasz Kufel/Jacek Batóg, a trzecie Andrzej Skrendo i Katarzyna Tokarska. W kategorii Open wygrał Andrzej Mozol, w finale zwyciężając Bartosza Gałamagę. Trzeci był Michał Szymański.

Wszyscy startujący otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsi - okolicznościowe statuetki oraz gadżety. Pomysłodawcą imprezy i głównym jej organizatorem był prorektor US profesor Andrzej Skrendo, zaś nad stroną techniczną sportowych zmagań umiejętnie panował Rafał Buczek - wielki animator tenisa stołowego.

W województwie zachodniopomorskim rozegrano 5. kolejkę III, IV i V ligi.

Wyniki:

III liga:

Grupa zachodnia: Top-Spin Szczecin - UKS-T Victoria Chojna 16:2, STS Dębno - Visonex LUKS TOP Wierzbięcin 11:7.

Grupa wschodnia: KTS Koszalinianin Koszalin - KTS Kołobrzeg 5:13, Czapla Czaplinek - KTS Gryf Szczecinek 13:5, KTS Koszalinianin Koszalin I - LUKS Gryfice 10:8.

IV liga:

Grupa zachodnia: Piast Gryfino - Chrobry Międzyzdroje 8:10, STS Dębno I - Zalew Stepnica 3:15, ATS Stargard I - Griffin's-Spin Szczecin III 12:6, ATS Stargard II - Mewa Resko 0:18.

Grupa wschodnia: ZTTS Złocieniec - Technik Świdwin I 6:12, Czarni Pieszcz - Team Tenis 2005 Białogard 12:6, KTS Gryf Szczecinek I - Technik Świdwin II 5:13, LUKS Gryfice I - KTS Kołobrzeg I 6:12.

V liga:

Grupa zachodnia: Piast Gryfino I - Griffin's-Spin Szczecin VI 13:5, Iskra Łasko - Champion Police II 17:1, STS Dębno II - Griffin's-Spin Szczecin V 14:4, Energetyk Gryfino - Zalew Stepnica I 15:3.

Grupa wschodnia: UKS 96 Sucha Koszalińska - Czapla Czaplinek I 6:12, Piast Gmina Szczecinek - Mewa Resko I 10:8, KTS Gryf Szczecinek II - Griffin's-Spin Szczecin IV 1:17, Technik Świdwin III - Perła Połczyn-Zdrój 4:14.

Julia Zornig (STS Dębno) i Konrad Pyra (Czapla Czaplinek) reprezentowali województwo zachodniopomorskie na II Grand Prix Polski Juniorów w Zielonej Górze. W zmaganiach grupowych Zornig wygrała dwa pojedynki: z Mają Zarzycką (ZKS Zielona Góra) 3:2 oraz Małgorzatą Pietraszko (Meble Anders Żywiec) 3:1 i awansowała do turnieju głównego, gdzie przegrała z Julią Borowską (Polonia Śmigiel) 0:3. Pyra wygrał tylko z Julianem Korzusem (Nowa Era Toruń) 3:2, a w meczu o awans do turnieju głównego stoczył zacięty bój z Stephanem Volkovem i przegrał 2:3.

Już w czwartek 18 grudnia w Hali Ekko przy ul. Struga 15 w Szczecinie, odbędzie się „Pingpongowa Magia Świąt”. Wydarzenie organizowane jest przez Polski Związek Tenisa Stołowego.

To będzie prawdziwe święto tenisa stołowego, gdyż halę odwiedzi sam Święty Mikołaj, z którym będzie można zagrać przy stole. Na uczestników czekają: konkursy i zabawy, sportowe wyzwania, słodkości i upominki dla każdego oraz świąteczna i rodzinna atmosfera.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: zachodniopomorski@pzts.pl. Impreza będzie trwała od godz. 9 do 16.

W Fabryce Energii rozegrano turniej dla dzieci i młodzieży pn. "FETS Kids+ gramy o uśmiech Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego", w którym uczestniczyło 22 zawodników.

Zawody wygrał Patryk Chrabąszcz, drugi był Jakub Fabianczyk, a trzeci Szymon Dobrzyński.

W Fabryce Energii rozegrano 203 turniej FETS i czwarty pn. "Bodyguarding", a w turnieju udział wzięło 32 zawodników.

Rywalizacja odbyła się w czterech grupach: A, B, C i D.

Zawody wygrał Mykhailo Myronenko, drugi był Krzysztof Rusiecki, a trzecia Karolina Ligocka. W grupie B najlepszy był Adrian Rowiński, przed Hubertem Jamro i Bartoszem Brodą. W grupie C zwyciężył Dariusz Chyski, drugi był Marcin Justynowicz, a trzeci Arkadiusz Bursa. W grupie D pierwszy był Szymon Franczuk, drugi Jacek Kuźmicz, a trzeci Szymon Purczyński.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 204 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy. ©℗ (PR)

