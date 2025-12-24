Tenis stołowy. 205 turniej FETS

W Fabryce Energii rozegrano 205 turniej FETS i szósty pn. "Bodyguarding", a w turnieju udział wzięło 49 zawodników.

Turniej rozegrano systemem "pełnym do dwóch przegranych", który powoduje, że jedna porażka nie eliminuje zawodnika z walki o zwycięstwo.

Zawody wygrał Karol Mętel, drugi był Jakub Makutynowicz, a trzeci Hubert Jamro.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 206 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy.

Katarzyna Węgrzyn (KU AZS Wrocław) i Jakub Dyjas (Dekorglass Działdowo) wygrali rozgrywany w Krakowie drugi turniej z cyklu Grand Prix Polski Seniorów.

Rozstawiona z numerem jeden Węgrzyn w finałowym spotkaniu pokonała Aleksandrę Michalak (KS AZS AWFiS Gdańsk) 4:0, a Dyjas wygrał z Jakubem Folwarskim (Polonia Wąchock) 4:2. Na najniższym stopniu podium rywalizację zakończyli Patryk Lewandowski (Dekorglass Działdowo) i Łukasz Sokołowski (Ostródzianka Ostróda), zaś w gronie seniorek Katarzyna Rajkowska (Olimpijczyk Jeżewo) i Natalia Bogdanowicz (Warmia Lidzbark Warmiński).

Nasze województwo reprezentowali Kamil Nalepa (Griffin's-Spin Szczecin) i Konrad Pyra (Czapla Czaplinek). W fazie grupowej Nalepa odniósł trzy zwycięstwa oraz poniósł jedną porażkę i zapewnił sobie awans do turnieju głównego. W walce o ćwierćfinał nasz zawodnik przegrał z Łukaszem Sokołowskim 2:4. W meczu o dziewiąte miejsce Nalepa przegrał z Arturem Białkiem (KTS Gliwice) 0:3 i ostatecznie zajął trzynaste miejsce. W fazie grupowej Pyra przegrał wszystkie swoje mecze, ale trafił do bardzo mocnej grupy, w której zmierzył się z czołowymi zawodnikami I ligi. W spotkaniu o 33 miejsce Pyra wygrał z Michałem Wodniakiem (LZS Żywocice) 3:1.

Turniej w Krakowie był ostatnim w tym sezonie z cyklu Grand Prix Polski Seniorów. Teraz przed najlepszymi zawodniczkami i zawodnikami Indywidualne Mistrzostwa Polski, które w marcu rozegrane zostaną w Szczecinie.

W Sępólnie Krajeńskim rozegrano II Grand Prix Polski Młodzików, a zwycięzcami zostali Julia Szarmach (Ostródzianka Ostróda) i Miłosz Grocholski (ZKS Zielona Góra).

W meczu finałowym Szarmach pokonała Hannę Kufel (Meble Anders Żywiec) 3:0, a Grocholski wygrał z Antonim Szarmachem (Ostródzianka Ostróda) 3:1. Z brązowymi medalami turniej zakończyli Adam Kędzierski (AZS UE Wrocław) i Tobiasz Główczyk (ZKS Zielona Góra), a wśród młodziczek Emilia Goral (Bronowianka Kraków) i Zuzanna Honkowicz (KSTS Krosno).

Nasze województwo reprezentowali Dorota Plonder (UKS 96 Sucha Koszalińska) oraz Barbara Kossowska i Agata Daleka (obie Perła Połczyn-Zdrój), a wśród młodzików Jakub Stańczyk (KTS Kołobrzeg).

W grupie Plonder przegrała wszystkie pojedynki, zaś Kossowska odniosła komplet zwycięstw. Plonder rozstawiona jako 29 zawodniczka rywalizowała w grupie, w której zajęcie ostatniego miejsca oznaczało awans do pierwszej rundy turnieju głównego. A tam Plonder i Kossowska wygrały swoje spotkania. W drugiej rundzie obie przegrały i zajęły 25 miejsce. Daleka wzięła udział w turnieju pocieszenia.

Stańczyk wygrał jeden mecz w grupie z Bartoszem Miką (MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka), ale nie awansował do turnieju głównego. W turnieju pocieszenia pokonał Leona Kitlińskiego (niestowarzyszony) 3:2 i zajął 49 miejsce.

W sobotę 27 grudnia rozegrany zostanie w Gardnie - Turniej Piasta. Organizatorem imprezy jest klub Piast Gryfino.

W zawodach mogą wziąć udział zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i amatorzy - każdy kto ma ochotę się poruszać i spędzić miło czas.

Miejsce: Hala Sportowa SP Gardno ul. Niepodległości 7. Start o godz. 10.

W Gryfinie rozegrano Grand Prix Tenisa Stołowego, którego organizatorem był klub Energetyk Gryfino, a zawody przeprowadził kierownik sekcji tenisa stołowego Zbigniew Świerczek.

W turnieju udział wzięło 17 zawodników, którzy po eliminacjach podzieleni zostali na dwie grupy: A i B.

W grupie A najlepszy był Adrian Trzópek, który wygrał wszystkie pojedynki. Drugi był Janusz Żukowski, a trzeci Roman Filipowicz. W grupie B wygrał Patryk Furtak, przed Marcinem Koszykowskim i Barbarą Gaweł.

W sobotę 27 grudnia odbędzie się Turniej Świąteczno-Noworoczny.

Grudniowa rywalizacja będzie tylko wstępem do całorocznego cyklu turniejów, który będzie rozgrywany dziesięć razy w roku.

Turniej po świętach to doskonała okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności przy stole, spotkać się ze znajomymi oraz poczuć prawdziwe, sportowe emocje. W zawodach mogą wziąć udział zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i amatorzy - liczy się dobra zabawa i sportowa rywalizacja.

Miejsce: Hala sportowa ZSP ul. Łużycka 91. Start turnieju o godz. 10. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem telefonu: 795 898 138. ©℗ (PR)

