Tenis stołowy. 55 zawodników na turnieju FETS

W Fabryce Energii rozegrano 196 turniej FETS i siódmy pn. "Magic Flower", a w turnieju udział wzięło aż 55 zawodników.

Turniej rozegrano systemem "pełnym do dwóch przegranych", który powoduje, że przegranie jednego spotkania, nie eliminuje zawodnika z walki o zwycięstwo w turnieju.

Zawody wygrał Jakub Makutynowicz, drugi był Andrzej Mozol, a trzeci Karol Mętel.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 197 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy.

###

W sobotę 18 października rozegrany zostanie mecz I ligi mężczyzn, w którym zmierzą się Griffin's-Spin Szczecin i Dekorglass Działdowo II. Spotkanie odbędzie się w Hali TME przy ul. Racibora 60 w Szczecinie. Początek o godz. 14.

Po ostatnim zwycięstwie nad Pogonią Mogilno 7:3, Griffin's-Spin będzie starał się kontynuować dobrą passę i umocnić swoją pozycję w tabeli. Z kolei drużyna gości będzie chciała wejść na ścieżkę zwycięstw i pokazać się z jak najlepszej strony. Jest to młody i perspektywiczny zespół, który z pewnością będzie walczył o każdy punkt. Griffin's-Spin jest czwarty, a Dekorglass piąty w tabeli. Zapowiada się zacięty i wyrównany pojedynek, w którym obie drużyny będą chciały wygrać. Wszystkich miłośników tenisa stołowego czeka emocjonujące widowisko. Gospodarze zapraszają na to spotkanie i przypominają, że na fanów będzie czekała nagroda do wylosowania - kolacja z drużyną Griffin's-Spin.

###

W Krakowie rozegrano I Grand Prix Polski Kadetów, a województwo zachodniopomorskie reprezentowali: Wiktoria Kaliciak (Zalew Stepnica), Dorota Plonder (UKS 96 Sucha Koszalińska) oraz Szymon Koper i Kryspin Szymanowski (obaj Griffin's-Spin Szczecin).

W etapie grupowym Kaliciak wygrała jedno spotkanie z Nataszą Rudolf (LUKS Chełmno) 3:1, ale poniosła również dwie porażki i nie dostała się do turnieju głównego. Podobnie jak Plonder, która pokonała Amelię Szczutkowską (LUKS Chełmno) 3:1. Szymanowski przegrał wszystkie mecze w grupie, natomiast Koper wygrał z Dawidem Milde (OKS Olesno) 3:0 i zajął trzecie miejsce w grupie, ale z racji wysokiego rozstawienia przeszedł do turnieju głównego, gdzie w walce o II rundę przegrał z Szymonem Rymarem (MATS Rzeszów) 2:3, choć prowadził 2:0, a przy wyniku 2:1 miał piłkę meczową (10:9). W kolejnym spotkaniu o miejsca 33-40 Koper pokonał Macieja Syktusa (KT Rockets Wiśniowa) 3:0.

###

W Stężycy rozegrano II Grand Prix Polski Masters. W kategorii wiekowej 50-59 lat trzecie miejsce zajęła Karin Kmiecik (Szczecin), która w najważniejszym meczu pokonała Mariolę Kornacką (Warszawa) 3:2. ©℗ (PR)

