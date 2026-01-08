Tenis stołowy. 51 zawodników i jeden zwycięzca

W Fabryce Energii rozegrano 207 turniej FETS i ósmy pn. "Bodyguarding", a w turnieju udział wzięło 51 zawodników.

Turniej rozegrano systemem "pełnym do dwóch przegranych", który oznacza, że jedna porażka nie eliminuje zawodnika z walki o zwycięstwo.

Zawody wygrał Michał Szymański, drugi był Krzysztof Rusiecki, a trzeci Jarosław Bęćkowski.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 208 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

W sobotę 17 stycznia odbędzie się w Białogardzie - Noworoczny Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Białogardzkiego.

Organizatorem zawodów jest klub UKS Team Tenis 2005 Białogard przy wsparciu Powiatu Białogardzkiego.

Turniej rozegrany zostanie w siedmiu kategoriach: szkoły podstawowe (chłopcy), szkoły podstawowe (dziewczęta), amatorzy, +50, open (18-50 lat), kobiety, osoby niepełnosprawne.

Miejsce: Hala Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Kołobrzeskiej 23. Start turnieju o godz. 10. Zapisy pod numerem telefonu: 664 313 711. ©℗ (PR)

