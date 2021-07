Tenis. Hurkacz w ćwierćfinale, zagra z Federerem

Hubert Hurkacz został sensacyjnym ćwierćfinalistą Wimbledonu. Ostatni polski tenisista pozostający w walce na londyńskich kortach pokonał we wtorek wicelidera rankingu ATP Daniiła Miedwiediewa. Mecz rozgrywany był przez dwa dnia. W poniedziałek wieczorem przerwał go ulewny deszcz i pojedynek dokończono we wtorek. Polak pokonał Rosjanina w pięciu setach: 2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3. W środowym ćwierćfinale Hurkacza czeka kolejny piekielnie trudny rywal - legenda światowych kortów i Wimbledonu Szwajcar Roger Federer. (woj)