Squash. Zagrali dla Ukrainy

81 uczestników rywalizowało w miniony weekend w 13 kolejce Toyota Szczecińskiej Ligi Squasha. Organizatorzy rozgrywek zadecydowali, że cały dochód z wpisowego zostanie przekazany na pomoc Ukrainie, a gracze zostali poproszeni o wpłaty bezpośrednio na konta zweryfikowanych organizacji.

– Środowisko związane z squashem, już wcześniej pokazywało swoją otwartość na pomoc potrzebującym, dlatego spodziewaliśmy się pozytywnej reakcji. Przelewów wpisowego dokonały również osoby, które nie mogły wystąpić w tej rundzie. Niektórzy sami aktywnie uczestniczyli w akcjach pomocowych, np. Gosia Wall dojechała na mecze swojej grupy pożyczonym busem, którym dopiero co dostarczała zapasy dla uchodźców. Nasz partner, klub Mabo B Zone Club zrezygnował z pobierania opłaty za korzystanie z obiektu. Podobnie postąpił operator systemu Best of Five - mówi organizator Piotr Chomicki

W ekstraklasie pewnie triumfował Jakub Roguski, a za nim uplasowali się Piotr Chomicki i Łukasz Habrat. Bardzo wysoką formę pokazała jedyna kobieta w tej grupie Magda Chomicka, która wygrała pięć spotkań i ukończyła rywalizację na wysokim czwartym miejscu.

W grupie drugiej najlepiej radzili sobie faworyci – Piotr Pągowski i Grzegorz Marcinkian. Obaj w kolejnej rundzie zagrają w ekstraklasie. W kolejnej grupie sprawa awansu pozostawała nierozstrzygnięta do ostatniego meczu. Marcin Bucholc pokonał na przewagi Łukasza Szymanowicza z Mrzeżyna i to on razem z Michałem Kmiecikiem awansował do wyższej grupy. W kolejnych grupach awans uzyskali: (G4) Marcin Mazur, Mariusz Wiktorczyk; (G5) Artur Szamrej, Łukasz Reginia; (G6) Chris Bell, Adam Stanke; (G7) Anna Dominiak, Bartosz Kaczmarek; (G8) Krzysztof Andrzejczak, Krzysztof Bzdęga; (G9) Krystian Kapala, Marcin Hińcz. Szczegółowe wyniki znajdują się na www.bo5.pl/sls.

(woj)